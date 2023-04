Jovem fica gravemente ferida, após veículo cair de ribanceira em rodovia

Uma jovem de 27 anos, ficou gravemente ferida, na manhã de hoje (1), após perder o controle do veículo em que conduzia e cair em uma ribanceira, na BR-262, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. A condutora teve fraturas em um dos braços e escoriações pelo corpo. Ela foi encaminhada ao hospital para receber os primeiros atendimentos.

O acidente aconteceu na altura do km 680, na altura do Ninho do Tuiuiu, cerca de 100 km da área urbana de Corumbá. O veículo, de modelo Logan/ Branco, caiu de uma ribanceira de aproximadamente 5 metros. O carro ficou submerso em uma área alagada.

Equipes da viatura de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados e localizaram a jovem já fora do veículo. Segundo os militares, ela apresentava fratura no braço esquerdo, escoriações no rosto e alegava dores nas costas.

Segundo os militares, a condutora alegou que perdeu a direção do veículo, após passar por um buraco na saída de uma ponte. A jovem foi encaminhada para atendimento emergencial ao Pronto Socorro da Santa Casa de Corumbá.

Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.