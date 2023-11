Jovem é morta com seis tiros ao pegar carona em saída de bar

Gabriely de Oliveira, de 18 anos, foi morta com seis tiros, após sair de um estabelecimento na Rua Nilton Évora, no Bairro Jardim Botânico, em Campo Grande.

Conforme informações da Polícia Civil, a vítima estava em um bar e pediu carona com um conhecido de 58 anos. No momento em que ela estava dentro de um Fiat Uno, um homem se aproximou e atirou seis vezes na jovem.

A vítima foi socorrida ainda em vida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, não onde não resistiu aos ferimentos, morrendo durante atendimento médico.

Até o momento não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação do autor.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.