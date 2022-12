Jovem é esfaqueado e tem um dos pulmões perfurados

Um jovem, de 20 anos, foi esfaqueado e teve um dos pulmões perfurados, com risco de morte. O incidente ocorreu na noite de sábado (17), na Travessa Tropical, no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. O autor do crime não foi identificado e segue foragido.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 19h28, o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado para atender uma vítima de esfaqueamento. No local, o jovem foi encontrado desorientado, com um dos pulmões perfurados e com alto risco de morte.

O jovem foi encaminhado com urgência para a Santa Casa de Campo Grande. De acordo com os socorristas que fizeram o atendimento inicial, nenhum familiar da vítima estava no local do incidente. Também não receberam nenhuma informação de populares que possam ter presenciado o momento do crime.

A Polícia Civil e a Perícia foram ao local para realizar um levantamento dos indícios e vestígios do caso, mas não encontraram nenhuma pista do atendado. A identidade do agressor ainda não foi descoberta.

O caso foi registrado na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como homicídio simples na forma tentada e segue sob investigação.

