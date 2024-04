Jovem de 21 anos denuncia importunação sexual por médico em Bonito

Uma denúncia de importunação sexual chocou a cidade de Bonito, localizada a 300 quilômetros de Campo Grande. Na sexta-feira (19), uma jovem de 21 anos procurou as autoridades policiais para relatar um episódio ocorrido em uma clínica local, envolvendo um médico da região.

De acordo com o registro policial, a vítima relatou que, compareceu à clínica para realizar um exame médico demissional. O que deveria ser uma consulta de rotina se tornou um momento de horror quando ela foi atendida pelo médico. Em seu depoimento à polícia, a jovem afirma ter sido vítima de assédio por parte do profissional, pois, durante a consulta, o médico teria passado as mãos em seu corpo de forma inapropriada, chegando inclusive a tocar seu órgão genital sem consentimento.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a vítima descreve um momento de profundo constrangimento e violação de sua integridade física e emocional. Ao final do exame, o médico ainda teria dado um abraço na jovem e pedido desculpas, aumentando a sensação de desconforto e abuso.

O caso foi registrado na delegacia local como importunação sexual, dando início a uma investigação para apurar os detalhes e responsabilidades envolvidas.

