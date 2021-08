Jornalista do O Estado é finalista do Prêmio Einstein. A jornalista e editora, Bruna Marques, é finalista do Prêmio Einstein da região Centro-Oeste. Isto junto com sua criação semanal, o Caderno Viver Bem, também disputa a premiação.

Os finalistas estão na categoria “Impresso Especializado” e a editora, Bruna Marques, concorre como jornalista finalista da região Centro-Oeste. O Prêmio Einstein + Admirados da Imprensa de Saúde e Bem-Estar decide o vencedor por voto on-line.

Para eleger um dos concorrentes, é preciso se cadastrar no site neste link, escolher a categoria e selecionar os profissionais na ordem desejada.

O concurso é organizado pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, referência em saúde no Brasil e no mundo, em parceria com o Jornalistas & Cia e o Portal dos Jornalistas.

O Caderno Viver Bem completou 150 edições e faz parte do suplemento do jornal O Estado desde 2017. “É uma satisfação e surpresa estar entre os finalistas na região Centro-Oeste. Esta é uma editoria que aprendi amar e graças a ela que eu cresci profissionalmente”, celebra a editora do Caderno Viver, Bruna Marques.

Leia aqui um trecho desta matéria e acesse ela completa neste link. Embora o dia 26 de julho marque o Dia dos Avós no Brasil, a ocasião tem servido de alerta para uma tendência que, aos poucos, vem crescendo no país. Dizem que os avós são pais e mães duas vezes, afinal, o papel deles como cuidadores é de longa data. Porém, hoje em dia, cada vez mais vemos avós que exercem o papel de pais, que estão mais presentes na educação e no dia a dia das crianças.