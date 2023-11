Jornal O Estado é reconhecido com o prêmio ‘Destaque do Varejo 2023’

[Texto: Michelly Perez, Jornal O Estado de MS]

Pela primeira vez, CDL-CG homenageou 40 empresas e autoridades do comércio da Capital

Prestes a finalizar o ano de 2023, a CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande) realizou ontem (7), a homenagem a 40 empresas e autoridades que foram destaques no varejo da Capital. A primeira edição do prêmio “Destaque do Varejo 2023”, contou com a participação de representantes e estabelecimentos de diversos segmentos e que possuem histórias que, com certeza, ajudam no crescimento econômico local, dentre eles, o Jornal O Estado.

O presidente da CDL-CG, Adelaido Vila, destacou que o comércio é o ponto de partida para o desenvolvimento. “É um prazer estar com um grupo seleto de empresários que representam o varejo. Estamos aqui para valorizar o trabalho que essas pessoas fazem, são verdadeiros heróis anônimos e fazem a roda da economia girar”, destacou.

Para Inez Santiago, presidente da FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), o momento representou em um marco, na vida daqueles que estão fazendo a diferença no varejo e inspirando outros a adotarem boas práticas e atingirem um patamar de excelência.

“É com grande alegria que celebramos as empresas de destaque no varejo de Campo Grande. É um momento especial de reconhecer o esforço das organizações que tornam o varejo um setor dinâmico e emocionante. E mais do que entregar produtos e serviços, é a arte de entender as necessidades dos nossos clientes”, pontuou.

Presente na cerimônia, o vereador Carlão, presidente da Câmara de Campo Grande pontuou que a Câmara vai prestar todo o apoio necessário ao comércio de Campo Grande. “Quase 70% dos nossos bens são de origem do comércio e do varejo. Apesar de sermos a capital do agro, o varejo eleva o PIB de MS. O evento ‘Destaques do Varejo’ nos motiva a continuar trabalhando e fazendo mais pelo setor, votando projetos de lei que atendam principalmente comerciantes e varejistas”, avaliou Carlão.

Representando o governador Eduardo Riedel,Walter Carneiro,o secretário adjunto da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), reforçou que o Estado está no caminho certo.

“É uma luta diária o que cada um dos senhores fazem para manter as suas atividades”.

A empresária, Sonia Irma Frainer e o esposo Antônio Avelino donos da Cantina Masseria celebraram a premiação. “Este é o resultado de um sonho que começou a ser sonhado há muitos anos e hoje colhemos os frutos. Somos

reconhecidos pelo nosso trabalho”, destacou.

Premiação

Um dos homenageados durante a cerimônia pela Câmara de Dirigentes Lojistas, por todo o apoio ofertado ao comércio de Campo Grande e do interior de Mato Grosso do Sul foi o Jornal O Estado.

Representando o empresário e diretor-geral do Jornal O Estado, Jaime Vallér, a gerente comercial, Nídia Santos destacou a importância do prêmio.

“Ficamos lisonjeados com essa premiação. Fomos pegos de surpresa com essa escolha da CDL, uma vez que lidamos diretamente com o varejo por meio de nossas mídias. Ressaltando que a CDL é uma grande parceira e o Jornal está aberto para apoiar o desenvolvimento do varejo da nossa cidade”, destaca.