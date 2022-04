Jardim Noroeste ganha complexo com Cras e estrutura de esporte e cultura

A população da região do Jardim Noroeste, bairro com 15 mil habitantes, passará a contar no mesmo espaço com a estrutura de um CRAS ( Centro de Referência de Assistência Social ) que atenderá 5 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, além da praça de cultura, esporte e lazer reformada.

Inaugurada na sexta-feira (1), a comunidade terá à disposição pista de caminhada, aparelhos para exercícios físicos e outras estruturas esportivas. O projeto começou a ser construído em 2012, mas a obra foi interrompida, quando a empreiteira que ganhou a primeira licitação pediu rescisão do contrato.

A estrutura de quase 1.900 metros quadrados de área construída ocupa um terreno de 7 mil metros. Há uma quadra para prática de vôlei de areia e beach tênis, pista de skate, quadra coberta poliesportiva, anfiteatro e sala de projeções com 195 lugares, biblioteca, estacionamento para 20 veículos, academia ao ar livre e playground.

A Fundação Municipal de Esportes, de imediato, vai destacar educadores físicos para atuar na Praça de Esportes que leva o nome de “Luiz Carlos Saldanha Rodrigues”, orientando ginástica para gestantes e laboral. A Sectur (Secretaria ura e Turismo vai oferecer cursos de teatro, dança e música no local.

CRAS

Na unidade, essas famílias, que no momento são atendidas pelo Centro de Convivência do bairro, terão acesso ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, jovens e idosos e ao PAIF (Serviço de Atenção Integral à Família), que oferece ações socioassistenciais, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os Cras (Centros de Referência de Assistência Social) são a porta de entrada da Assistência Social e responsáveis em promover a organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. Nas unidades, a população tem acesso aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais.

As equipes que atuam nos Cras também organizam e apoiam ações comunitárias, por meio de palestras, campanhas e eventos, intermediando a solução de problemas da região. Nesses espaços, os usuários também são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) para Programas Sociais do Governo Federal.

O presidente do Conselho Gestor do Jardim Noroeste, Alex Ferreira Luz, disse que a estrutura é de muita importância para as famílias do bairro e região. “A vinda do CRAS para essa região vai trazer melhorias e atender um numero maior de famílias. A juventude também será beneficiada com as atividades que serão disponibilizadas na praça pela Prefeitura”.

O secretário municipal de Assistência Social José Mário Antunes ressaltou que um estudo diagnóstico apontou uma melhora significativa da renda per capta dos moradores da região do Cras Novos Estados, demostrando transformação social.

“Por isso, devido a esses indicadores observou-se a necessidade de redimensionamento dos serviços do CRAS, que foi transferido para a nova estrutura do complexo inaugurado no Jardim Noroeste após a conclusão dos estudos. As famílias da região do Jardim Novos Estados foram redirecionadas para o Cras Nossa Senhora Aparecida e Estrela Dalva”, explicou.