Janeiro teve variação de mais de 100% na cesta básica em Campo Grande

Pesquisa do Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor), realizada entre os dias (17) a (21) de janeiro, aponta que os intens que compõem a cesta básica apresentaram variações de mais de 100% em Campo Grande.

Avaliação integra quatro mercados que vendem no atacado e 15 que atuam no varejo. As unidades que vendem produtos em larga escala, tiveram variações de preços em açúcares e doces cujo maior índice foi de 12,85% para goiabada Fugini, com 300 gramas encontrada no Fort por R$ 3,89 e no Morena Atacadista por R$ 4,39.

Já a menor variação 2,05% ficou para açúcar cristal Sonora, embalagem de 2 kg. O produto está à venda por R$ 7,95 no Assaí e Atacadão e por R$ 7,79 no Morena Atacadista.

Enquanto isso, as bebidas líquidas ou em pó registraram destaques para o leite Ninho com 300g, com maior variação de 17,12% . No Assaí, o item é encontrado por R$ 16,69 enquanto no Fort é vendido por R$ 14,25.

A menor variação 0,08% está no leite em pó Piracanjuba de 400 gramas, exposto no Assaí e no Fort por R$ 12,99 e no Morena por R$ 12,98. No que trata de grãos e cereais o arroz parboilizado Tio João com cinco quilos apresenta a maior variação 13,35%.

O maior preço R$25,90 está no Fort e o menor R$22,85, no Atacadão. A menor diferença 1,49% também está no arroz Tio João normal com 5 quilos vendido por R$ 27,90 no Assaí e R$ 27,49 no Fort.

Venda no varejo

Ainda de acordo dom a pesquisa, no varejo, cinco itens ultrapassaram a diferença de 100 por cento. Destaque para açúcares e doces onde a goiabada Predilecta com 300g variou os preços em 118,81%. O produto é vendido no Comper por R$ 6,98 e no Supermercado Camila por R$ 3, 19 enquanto a menor variação (28,61%) foi em relação açúcar cristal Sonora com 2k encontrado por R$ 8,99 no Gauchão, no Mercado do Produtor e no supermercado Santo Antônio por R$ 8,99 e no Carrefour por R$ 6.99.

Entre os itens mais procurados podemos destacar grãos e cereais. Neste caso, houve variação de até 66,48% para o arroz Tio João de 5 quilos. No supermercado Santo Antônio o produto é vendido por R$ 29,95 já no São João o preço é R$ 17,95. A menor variação (4,29%) foi do feijão Bem-te-vi de 1 quilo, vendido no Carrefour e Comper por R$ 7,29 e no Gauchão e Supermercado Nunes por R$ 6,99.