“Já me sinto vitorioso por tanto amor e carinho que recebo das pessoas”, diz Contar no último dia de campanha

Após superar todos os desafios, incluindo o de brigar de frente com a máquina pública que não quer renovação política no Mato Grosso do Sul, Capitão Contar (28) liderou neste sábado (29) uma gigantesca carreata na capital com motos, motociclistas e pedestres que se concentraram ao longo do percurso na Avenida Afonso Pena. A mobilização de apoio ao Capitão Contar fechou a Afonso Pena de ponta a ponta, com pelo menos 4 km de fila de veículos.

“Os 79 municípios do Estado estão mobilizados nesta reta final. Uma campanha que tem o amor das pessoas, tem esperança por renovação, tem o Bolsonaro no peito. Esses últimos momentos dessa campanha são fundamentais para que todo Mato Grosso do Sul e todo Brasil reconheça que as pessoas estão engajadas na política, querendo que nosso país permaneça nos trilhos e essa participação é fundamental. É muito bom ser uma dessas lideranças que está conduzindo o país e os Estados para esse rumo que tanto desejamos. O sentimento de ver nos olhos das pessoas esperança e que isso passa muita força”. Declarou Contar.

Esse amor citado por Capitão Contar foi visto durante a mobilização neste sábado na capital que desde muito cedo saiu às ruas com camisetas de apoio ao Capitão Contar e bandeiras do Brasil, fazendo questão de declarar a preferência pelo candidato. “Cheguei 8h45 aqui. Estou aqui porque acredito nos valores e no projeto. É Bolsonaro lá e o Capitão aqui. Sou Deus, Pátria e Família. Tenho formação militar, assim como o Capitão Contar e o Bolsonaro. Estou aqui preocupado com o futuro da nossa nação e da minha família, com a convicção que isso é o melhor para o país nesse momento, disse Clauber Aguiar, fiscal tributário.

“Vim apoiar o Capitão porque ele é a melhor opção, desde o começo estou com ele”, disse Katcilaine dos Santos, Técnica de Enfermagem.

Entre pré-campanha e campanha foram seis meses de muita luta para Capitão Contar(28) que diariamente teve de rebater mentiras como desistência da candidatura; passaria a vice em outra chapa e, inclusive, de que o presidente mal o conhecia.Além disso, teve que lutar contra uma fábrica de fake news que atacou 24 horas sua família e todos ao seu redor. Tudo foi por água abaixo quando o presidente Bolsonaro declarou apoio ao Capitão Contar em rede nacional durante o debate na TV Globo no primeiro turno. A única campanha que trouxe esperança para população.

“Estou confiante na vitória é o que a gente sente nas ruas, tenho andado por todo Mato Grosso do Sul e o sentimento é pela renovação. O que mais vejo no olhar das pessoas é essa esperança, elas me dão muita força. Uma campanha linda, sem uso de recursos públicos, sem uso da máquina pública e que hoje nos coloca nessa grande condição.Já me sinto vitorioso por tanto amor e carinho que tenho recebido por todos os sul-mato-grossenses”, finalizou Capitão Contar (28).

Capitão Contar conquistou o primeiro turno com 384.275 votos, vencendo nos maiores colégios eleitorais de Mato Grosso do Sul.