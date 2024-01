IPCA de Campo Grande chega a 0,43% em dezembro puxada pelo grupo de alimentação

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro em Campo Grande foi de 0,43%, quinto mês consecutivo no campo positivo. O IPCA fechou o ano com alta acumulada de 4,76% na Capital.

Os preços de oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados em Campo Grande tiveram alta em dezembro. A maior variação (1,44%) e o maior impacto (0,31 p.p.) vieram de Alimentação e bebidas, que registrou alta de 1,44% em dezembro, após subir 1,01% em novembro.

A alimentação no domicílio subiu 1,71%, influenciada pelas altas do repolho (29,77%), a batata-inglesa (27,77%), feijão-carioca (17,37%), tomate (10,23%), frutas (6,73%) e arroz (5,62%). Já o leite longa vida recuou pelo sétimo mês consecutivo (-0,96%).

A alimentação fora do domicílio (0,64%) acelerou em relação ao mês anterior (0,05%). Tanto o lanche (0,61%) como a refeição (0,68%) tiveram altas em relação a novembro (-0,71% e 0,38%, respectivamente).

Apenas três subitens apresentaram alta, ocasionando queda no grupo Habitação

Em Campo Grande, o grupo Habitação teve queda de 0,10% em dezembro, após a alta no mês anterior (0,56%). As maiores e únicas altas, vieram dos subitens saco para lixo (2,44%), mão de obra (0,65%) e condomínio (0,13%). Já no lado das quedas, se destacaram os subitens: amaciante e alvejante (-1,95%), detergente (-1,89%) e material hidráulico (-1,73%).

Grupo Saúde e cuidados pessoais tem aumento pelo quinto mês consecutivo

A alta do grupo Saúde e cuidados pessoais(0,10%) se deve aos subgrupos serviços médicos (0,49%) e plano de saúde (0,69%). Houve alta nos subitens exame de laboratório (3,26%), antidiabético (2,56%) e sabonete (1,51%). As principais quedas ficaram com os subitens artigos de maquiagem (-2,37%), absorvente higiênico (-2,18%) e fralda descartável (-2,13%).

Entre queda de combustíveis e aumento no automóvel usado, grupo transportes fica estável (0%)

Em Campo Grande, o grupo dos Transportes não teve variação (0%). Entre as altas, o maior impacto veio do item veículo próprio (0,08 p.p.), que aumentou 0,65%, devido aos subitens conserto de automóvel (1,52%), emplacamento e licença (1,27%) e automóvel usado (1,12%). A maior alta foi das passagens aéreas, com 18,14%. Entre as quedas, o maior impacto foi do subitem gasolina (-0,13 p.p.), que caiu 1,82%. A maior queda foi do etanol (-4,91%). Juntos, os combustíveis (item), caíram 2%, tendo um impacto de -0,15 p.p.

Com 3,99% no acumulado do ano, grupo Vestuário registra queda nos subitens camiseta infantil e lingerie em dezembro

O grupo Vestuário apresentou variação de 0,09% no mês de dezembro e de 3,99% na variação acumulada do ano. Em dezembro, os subitens que apresentaram variação negativa foram camisa e camiseta infantil (-2,89%) e lingerie (-1,43%). No lado das altas, destacam-se tecido (2,06%), sandália/chinelo (1,59%) e vestido infantil (1,57%).

Em dezembro, grupo Despesas Pessoais apresenta a maior alta do ano

No grupo Despesas Pessoais (0,79%), a alta foi alavancada pelos subitens manicure (4,25%), serviço de higiene para animais(3,75%), cabeleireiro e barbeiro (3,40%) e pacote turístico (2,15%). As principais quedas vieram dos subitens bicicleta (-3,96%), cinema, teatro e concertos (-1,87%) e depilação (-0,47%).

Ar-condicionado apresentou variação de 29,14% na variação acumulada nos últimos 12 meses

O grupo Artigos de residência teve variação mensal de 0,61% em dezembro e de 2,68% na variação acumulada do ano. Os subitens com as maiores altas foram ar-condicionado (14,53%), utensílios para bebê (2,73%) e conserto de bicicleta (2,47%). Na contramão, as maiores quedas foram encontradas em computador pessoal (-3,70%), móvel infantil (-2,97%) e artigos de iluminação (-2,16%). Na variação acumulada em 12 meses, o subitem ar-condicionado apresentou variação de 29,14%.

O grupo Educação apresentou variação de 0,27% em dezembro e de 8,35% na variação acumulada do ano. Esse resultado foi influenciado pela queda nos subitens livro não didático (-1,51%) e atividades físicas (0,25%). Os únicos subitens do grupo que apresentaram alta foram artigos de papelaria (3,02%), livro didático (2,77%) e papelaria (2,51%).

O grupo Comunicação apresentou variação de 0,13% em dezembro e de 2,90% na variação acumulada do ano. Em dezembro, o resultado do grupo foi influenciado pela queda no subitem plano de telefonia fixa (-3,77%) e aumento em aparelho telefônico (1,24%).