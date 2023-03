Instabilidade: Sexta-feira será de sol e possibilidade de chuva

A previsão para esta sexta-feira (17) indica tempo com sol, variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas a moderadas. Podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente na região centro-norte de Mato Grosso do Sul.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e alta umidade, aliado a atuação frequente de áreas de baixa pressão atmosférica.

No Estado, são previstas temperaturas mínimas entre 20°C e 23°C e máxima de 30°C. As maiores temperaturas são esperadas para as regiões sul e sudoeste do Estado, enquanto as menores são previstas para as regiões central e sul. Na Capital, os termômetros marcam de 21ºC a 26°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com alerta de tempestades para Mato Grosso do Sul, com validade até a manhã de hoje (17).

O primeiro alerta, de nível laranja, ou seja de perigo para tempestade, indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. São 12 municípios sob este alerta: Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes e Sonora.

Já o alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Este alerta vale para todo Mato Grosso do Sul.