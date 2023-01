Instabilidade permanece em todo o MS com chuva a qualquer momento

O tempo nesta terça-feira (24), permanece instável com a possibilidade de sol mas ao longo do dia será natural o aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada, conforme o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Para a Capital, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde. A mínima será de 22°C e a máxima de 29°C. Os ventos atuam do quadrante norte e mudam para o quadrante oeste no decorrer do dia.

Na região Sul, destacando o extremo Sul de Mato Grosso do Sul, o tempo deve ficar mais seco, com sol e variação de nebulosidade. Em Ponta Porã, a mínima prevista é de 21°C e a máxima atinge 31°C. Iguatemi registra 22°C de mínima e a máxima pode alcançar 34°C.

Na região pantaneira, a mínima prevista é de 23°C e a máxima de 33°C, com destaque para a região Sudoeste.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.