Inscrições do Enem 2025 são prorrogadas até 13 de junho

Estudantes têm mais uma semana para se inscrever no exame; taxa pode ser paga até o dia 18

O Ministério da Educação (MEC) anunciou neste sábado (7) a prorrogação do prazo para inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. Agora, os interessados terão até o dia 13 de junho para se inscrever. A data inicial de encerramento era sexta-feira, 6 de junho.

Com a nova data, o prazo para pagamento da taxa de inscrição também foi estendido e poderá ser feito até o dia 18 de junho. O mesmo prazo do dia 13 se aplica a quem for solicitar atendimento especializado ou tratamento por nome social.

Mesmo os estudantes da rede pública matriculados no 3º ano do ensino médio, que tiveram os dados pré-preenchidos automaticamente no sistema, precisam acessar a página do participante, confirmar a inscrição e revisar as informações solicitadas. Esses candidatos não precisarão pagar a taxa, conforme medida adotada para incentivar a participação de estudantes da rede pública e tornar o processo mais simples.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou um vídeo tutorial explicando como realizar a inscrição corretamente. O conteúdo está disponível no perfil oficial do órgão no Instagram.

O Inep reforça que candidatos que tiveram isenção aprovada e justificativas de ausência aceitas em 2024 também precisam realizar a inscrição normalmente para participar do exame neste ano.

