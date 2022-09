Influencer justifica ataque a candidato

Deisa Garcia, a suposta amante do candidato a deputado federal do Republicanos, Saulo Batista, que o agrediu nesta última segunda-feira (26), é influencer e usou seus Stories para falar sobre o caso.

A postagem afirma que a moça está abalada e que está tomando as devidas medidas cabíveis como ir ao IML, registrar queixa na delegacia contra o candidato.

O Caso

Saulo Batista foi esfaqueado na tarde da última segunda-feira (26), na capital por amante, fugiu do hospital Santa Casa e registrou B.O na Capital.

O candidato foi atingido no tórax e no braço após amante surpreendê-lo na cama com outra mulher em prédio de luxo localizado na Afonso Pena.

