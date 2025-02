Inflação de janeiro desacelera para 0,16%, menor índice para o mês desde 1994

Queda foi influenciada pelo desconto na conta de luz do Bônus Itaipu, enquanto alimentos e transportes tiveram alta

A inflação oficial de janeiro ficou em 0,16%, o menor resultado para o mês desde 1994, antes da criação do Plano Real. O dado foi divulgado nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A desaceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi impactada pelo Bônus Itaipu, que reduziu a conta de luz para milhões de brasileiros. Em dezembro de 2024, o IPCA havia sido de 0,52%. Apesar da queda, os preços continuam subindo, mas de forma mais lenta.

No acumulado de 12 meses, o índice chegou a 4,56%, acima da meta do governo, que é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. A partir deste ano, a meta será acompanhada com base nos últimos 12 meses e só será considerada descumprida se ultrapassar o limite de 4,5% por seis meses seguidos.

O principal fator para a desaceleração foi a energia elétrica residencial, que ficou 14,21% mais barata devido ao Bônus Itaipu, reduzindo o IPCA em 0,55 ponto percentual. Com isso, os gastos com habitação caíram 3,08% no mês.

Por outro lado, os transportes e os alimentos tiveram aumento de preços. O grupo transportes subiu 1,3%, com destaque para as passagens aéreas, que ficaram 10,42% mais caras, e para o ônibus urbano, com alta de 3,84%. Já os alimentos e bebidas subiram 0,96%, puxados pelo café moído (8,56%), tomate (20,27%) e cenoura (36,14%).

O índice de difusão, que mede a quantidade de produtos e serviços que tiveram aumento de preço, ficou em 65% em janeiro, abaixo dos 69% registrados em dezembro de 2024.

