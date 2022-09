Indígena é encontrado morto na MS-156

Um indígena, de 18 anos, foi encontrado morto próximo à Aldeia Limão Verde, na cidade de Amambai, a 360 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações da polícia, o condutor do veículo que estaria possivelmente envolvido no atropelamento fugiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo do indígena foi encontrado no km 236, da MS-156, próximo à aldeia indígena. Equipes do Corpo de Bombeiros, Perícia Técnica e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram acionados. Ainda de acordo com a polícia, o nome do indígena é Timi da Silva.

Uma placa do veículo FBR 6849, foi encontrada no local. Em checagem no sistema, foi constatado que a placa é de um Fiat/Siena.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia do município.

