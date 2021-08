Imagens fortes; primos são executados com mais de 30 tiros

Um novo atentado em Pedro Juan Caballero foi atribuído aos “Justiceiros da Fronteira”. Na noite de domingo (1), outro bilhete deixado pela facção foi encontrado, no local onde os primos brasileiros Robson Martines de Souza, 21, e Jeferson Martines de Souza, 18, foram baleados e mortos na fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul.

Testemunhas disseram que Robson e Jeferson foram atacados por homens que estavam em uma caminhonete Hilux escura. Eles efetuaram os disparos e depois deixaram um bilhete, onde estava escrito em espanhol.

De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, mais de 30 cápsulas de pistola calibre 9 milímetros foram aprendidas pela perícia técnica. A Polícia Nacional do Paraguai através do Departamento de Investigações de Amambay vai investigar o caso.

No bilhete, os pistoleiros alertaram “Comunicado: Para o G.D.C Guardiões do Brasil e para “EPP”. Nós os justiceiros da fronteira, deixamos bem claro a todos, que não vamos permitir roubo na fronteira de gente trabalhadora. Vocês que apoiam o que eles fazem serão os próximos. Ass.: justiceiros…”

Segundo informações, os primos foram socorridos e levados para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, mas não resistiram. Testemunhas disseram inclusive, que um deles já estava morto quando foi levado. Acesse também: Governador busca investimentos com os Estados Unidos

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

Jornal Impresso