Idoso é preso após matar mulher com facada na virilha e lavar cadáver

Por volta de 5h, o suposto autor pediu para o vizinho acionar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) porque sua esposa havia falecido. O idoso está preso e vai responder por feminicídio.

Segundo feminicídio

Élita dos Santos, 55, foi assassinada a facadas pelo vizinho no Assentamento Eldorado, na noite de ontem (08), em Sidrolândia – 64 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com Sidrolândia News, ela foi atingida por ao menos seis golpes de faca. O corpo estava com varias perfurações no peito e no punho esquerdo dadas pelo autor que já foi identificado como um idoso de 61 anos.