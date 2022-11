Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou, meu cristalzinho, e a preguiça pode dar o tom logo cedo. Mas, depois do almoço, a dica é ficar mais na sua e redobrar a atenção com qualquer coisa que envolva comunicação. Briga, desentendimento, fake news e mal-entendidos vão correr soltos e pode sobrar pra você, tá? Pra contornar essa vibe pesada, priorize as tarefas que podem ser feitas a sós e ouça a sua intuição. Mas a Lua entra em seu signo à noite e, aí, vai ser difícil encontrar alguém que consiga acompanhar o seu ritmo! Tome a iniciativa na paquera e explore toda a sua seducência, bebê – vai ser sucesso garantido! Já com o mozão, a animação tem tudo para crescer e dar um chega pra lá na monotonia.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você começa o dia com pique de sobra para colocar alguns projetos em ordem, além de se entender às mil maravilhas com colegas e amigos. Mas é melhor adiantar as coisas, se puder. Depois do almoço, as finanças pedem cautela redobrada e pode surgir gente que não vê há tempos pedindo dinheiro emprestado. Pense duas vezes antes de abrir a carteira, porque a chance de ter prejuízo será grande. Se tem planos para viajar, vá em frente e aproveite para espairecer e relaxar. À noite, a Lua se muda para o seu inferno astral e um clima de mistério promete agitar as coisas na paquera. Há chance de se entender melhor com o mozão, mas deixe as desconfianças de lado por enquanto.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Sextou, meu bem, mas você vai dar conta até das tarefas mais chatas na parte da manhã. Só adiante as coisas porque o astral não será dos melhores à tarde, tá? Faça o possível para não embarcar em bate-boca com colegas ou, pior ainda, com a chefia. Ainda assim, mudanças serão bem-vindas e você pode criar coragem pra testar um novo look. Cuidar da sua imagem profissional pode trazer novas oportunidades mais tarde, por isso, não faça nada de cabeça quente. À noite, com a Lua de mudança para Áries, a diversão com os amigos ajuda a fechar o dia com chave de ouro. Podem te apresentar alguém interessante se está só. A sintonia com o mozão também tem tudo para crescer.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A sexta começa animada e você vai topar qualquer oportunidade para sair da rotina. Planos para uma viagem de lazer, visita a alguém querido ou contato com pessoas amadas que estão longe contam com a proteção dos astros. Pena que essa vibe muda depois do almoço e há risco dos seus planos irem por água abaixo se não tiver cuidado. A dica é juntar forças com quem tem as mesmas metas que você porque o trabalho em equipe tem mais chances de ser um sucesso. Que tal dar uma atenção extra ao visual à noite? Já a paquera tem mais chance de ser um sucesso ao longo do dia. Não deixe a distância virar um problema no romance, e isso também vale para a área emocional.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você tem tudo para encarar alguns imprevistos nesta sexta, Leão. Mas não precisa se preocupar antes da hora — o dia começa numa boa e vai ser mais fácil adiantar algumas tarefas que ficaram pelo caminho ao longo da semana. O astral também é ótimo para rever alguns hábitos, deixar de lado o que não te faz bem e testar uma alimentação mais saudável. Por outro lado, o clima pode pesar com alguns amigos se não tiver jogo de cintura. Ainda bem que o astral fica mais leve à noite e você pode se envolver em um programa de última hora. Tá na pista? A Lua promete tacar fogo no parquinho na paquera. Deixe a rotina bem longe do seu romance e curta cada minuto com o par.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Se depender das estrelas, os relacionamentos estarão protegidos nesta manhã e você vai interagir melhor com as pessoas, inclusive no trabalho. Mas é melhor reforçar a diplomacia porque o clima pode azedar depois do almoço, inclusive no ambiente profissional. Aposte na simpatia e na criatividade para superar um atrito — vale qualquer coisa para fechar o dia sem se envolver em confusão, Virgem! À noite, o astral muda e você pode apostar no seu lado sexy para envolver um contatinho. A paixão deve esquentar na intimidade e você pode surpreender o par entre os lençóis – que delícia! Se já tem um rolo por aí, a dica é mandar mensagem e combinar algo logo cedo.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O trabalho vai exigir foco total pela manhã e você pode resolver pendências e tarefas mais chatinhas do dia a dia numa boa. Mas nem tudo é perfeito sem defeito, meu cristalzinho, e vale a pena redobrar a cautela à tarde pra não ficar com a cabeça nas nuvens durante o expediente, tá? Cuide do seu corpo, pratique atividades físicas e adote hábitos saudáveis, sem deixar espaço para qualquer tipo de exagero. À noite, a Lua se muda para Áries e os relacionamentos é que vão sair ganhando! O desejo de encontrar aquela pessoa especial deve crescer, por isso, busque um crush que está na mesma vibe. Pode esperar momentos de puro deleite com o mozão!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Logo cedo, as estrelas mandam vibes maravigolds para você retomar contatos e expandir sua rede social – e isso também vale para o trabalho. Criatividade e uma dose extra de charme serão seus trunfos para se destacar no serviço, principalmente se lida com o público ou com marketing. Mas nem tudo será perfeito, Escorpião, e é melhor você segurar seu temperamento para não brigar com o par. Pode até terminar um namoro se perder as estribeiras, viu? Agora, se está só, há boas chances de se apaixonar por alguém que acabou de conhecer! Dê um passo de cada vez para não se decepcionar mais tarde. Depois de tantos altos e baixos, as coisas podem ficar meio mornas à noite, o que talvez não seja uma má notícia.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sextou, Sagita, e o desejo de ficar em casa, relaxar e até fazer algumas compras para o lar pode dar as caras hoje. Você vai querer deixar tudo do seu jeito, mesmo que seja apenas no seu cantinho. Mas se ainda não ganhou na mega e precisa trabalhar, o jeito é mostrar seu lado mais prático pra resolver logo qualquer tarefa que pintar pela frente. Depois do almoço, problemas amorosos podem incomodar e uma briga com o mozão por causa de ciúmes não está descartada. Melhor pegar leve porque, à noite, a Lua brilha em seu paraíso astral e tudo vai ficar perfeito sem defeito na vida amorosa, meu cristalzinho. Se está na pista, aproveite para espalhar seu charme por aí e fazer novos contatinhos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você começa o dia com facilidade para se comunicar, conhecer gente nova e fazer contatos. Vai ser divertido fazer um programa diferente, conhecer um lugar novo e até embarcar em uma viagem rápida, Caprica. À tarde, porém, o trabalho pode ficar complicado se você perder muito tempo batendo papo com os colegas ou entrando nas redes sociais. Concentre-se no serviço primeiro e deixe a diversão para mais tarde, tá? À noite, a Lua destaca a vontade de ficar em casa e curtir o seu cantinho. A paquera tem mais chance de sucesso se você adiantar os contatinhos ao longo do dia, bebê. A dois, a leveza e o bom humor estão presentes, mas você pode pensar em um programa mais caseiro à noite.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

As estrelas avisam que pode surgir uma boa oportunidade pra você encher o bolso logo cedo. Preste atenção em um bom negócio, uma pechincha ou chance de investir melhor a sua grana. Também pode receber uma grana que estavam te devendo. Eu ouvi um amém? Mas também há chance de ter prejuízo se sair por aí comprando tudo o que vê pela frente, meu cristalzinho. Bote os pés no chão e seja realista pra ver o que pode – e o que não pode – gastar. A boa notícia é que a Lua que vai entrar em Áries à noite e promete dar aquela animada na conquista! Se já encontrou o amor da sua vida, também podem fazer um programa juntinhos para relaxar e se divertir.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você começa a sexta com a corda toda, bebê, e a vibe dos astros não poderia ser melhor para os seus interesses! Se está planejando uma viagem para mais tarde ou um encontro com os amigos, vá em frente: vai ser divertido sair da sua zona de conforto, explorar lugares novos e expandir seus horizontes. Mas como nem tudo é perfeito, pode pintar desentendimento com o pessoal de casa à tarde. Pra driblar um climão, inspire, respire e não entre em uma discussão com a cabeça quente. O astral deve melhorar à noite, mas a Lua também desperta seu lado mais possessivo se já tem um par. A paquera promete novidades excitantes ao longo do dia, embora um ex possa azedar seu humor.

