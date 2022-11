Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

As estrelas avisam que ainda não é hora de baixar a guarda, mas se seguir a sua intuição, você vai dar um show em tudo o que fizer! Há chance de pintar oportunidades interessantes ao lidar com dinheiro à noite, mas não confie demais nem arrisque sua poupança. Antes de se comprometer com alguma coisa, analise cada detalhe com atenção. Vale a pena encontrar um tempinho na agenda para exercitar seu lado religioso e místico. Proteção nunca é demais, certo? No romance, a paixão pega fogo. Se está só, alguém misterioso pode ganhar seu coração.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você pode se interessar por novas experiências hoje, Touro, mas antes de curtir a vida ao máximo, é preciso concentrar sua energia nas tarefas e obrigações de rotina, tá? Tarefas em equipe recebem vibes maravigolds e você vai aumentar suas chances de sucesso se tiver alguém ao seu lado. Reserve um tempo para curtir as pessoas que são importantes em sua vida. Se anda sonhando em tentar algo mais com um amigo e emplacar um romance, vá em frente! Tá na pista? Alguém da turma pode apresentar um novo contatinho. Você e a sua cara-metade podem descobrir mais em comum do que imagina. As estrelas prometem momentos inesquecíveis no romance!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Se depender da Lua, seu foco vai se voltar totalmente para a carreira e há chance de dar um salto importante no trabalho. Ligue suas antenas e, se pintar alguma ideia para planos a longo prazo, anote tudo e veja o que pode ser aproveitado mais tarde. A saúde também ganha destaque e pode ser uma boa cuidar com mais empenho do seu corpo. Praticar exercícios físicos também ajuda a entrar em forma — pode até render elogios, meu cristalzinho! Com tanta coisa acontecendo, a vida amorosa talvez precise de mais foco pra se animar, por isso, siga sua intuição para seduzir o par. Mas, se está buscando um novo amor, olhe ao redor: alguém misterioso ou do passado pode surpreender.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Seu pique segue em alta e você vai dar um show de energia e disposição em tudo o que fizer hoje, meu cristalzinho. É bem verdade que estará sonhando com viagens e novidades, por isso, redobre a atenção para tirar o máximo proveito da sua criatividade no serviço, sem perder o foco, tá? Agora, se tiver a chance de cair na estrada, vá em frente – as estrelas prometem momentos de pura diversão! A companhia dos amigos também ajuda a levantar o astral à noite. Reúna o pessoal e dê um chega pra lá na rotina, principalmente se anda sonhando com um novo amor. Há sinal de novidades no romance e fazer algo diferente com o mozão será perfeito para aquecer seu coração!

Leão (de 22/7 a 22/8)

As estrelas aguçam o seu sexto sentido e podem surgir mudanças e reviravoltas pelo caminho nesta quinta. Mantenha os pés no chão e aproveite para fazer uma limpa geral em casa, jogando fora tudo o que não tem mais espaço em sua vida. No trabalho, mostre jogo de cintura e senso prático para dar conta das tarefas. À noite, pode ter algumas ideias de novos rumos profissionais. Anote tudo, tá? Mas as estrelas avisam que é hora de se desapegar e se desprender do passado – vai se sentir muito melhor, pode apostar! A paixão tem tudo para crescer e o mozão vai ter que rebolar pra acompanhar seu pique. Se ainda não superou um ex, pode pintar a chance de reatar agora.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Com seu lado mais sociável fazendo hora extra, você vai procurar companhia em todos os momentos, seja em casa ou no trabalho. É um ótimo dia para investir em parceria ou sociedade, fazer contatos profissionais, lidar com o público e se destacar em vendas. Se tem planos de visitar parentes ou amigos, vá em frente. Não vai sair? Nesse caso, será fácil manter a harmonia em casa e encontrar diversão com o pessoal próximo. Se já encontrou o amor da sua vida, saiba que o diálogo pode deixar tudo ainda mais gostoso. Surpreenda o mozão com uma dose de romantismo! Lance recente ou paquera pode se firmar, inclusive com alguém que mora longe.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Hoje, tarefas que precisam ser feitas com uma certa urgência podem exigir a maior parte da sua atenção. Trabalhos de rotina, até aqueles mais chatos, também ocupam a maior parte do seu dia, mas há boas notícias, Libra! As finanças estão protegidas e as estrelas avisam que será fácil conseguir um dinheiro extra, ou até um serviço novo, se botar as mãos na massa e fizer a sua parte. A saúde precisa de cuidados e não é hora de excessos, nem mesmo no trabalho. Mudar alguns hábitos pode ser a melhor pedida. O romance anda meio sem graça e talvez tenha que se sacrificar um pouquinho para manter a paz com o mozão. Paquera com alguém do dia a dia ou do trabalho pode deslanchar.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Se depender das estrelas, você conta com uma dose extra de sorte e pode se divertir ao participar de um sorteio ou fazer uma fezinha. Os relacionamentos de qualquer tipo estarão protegidos e você pode tirar vantagem disso no trabalho, seja para fazer novos contatos ou brilhar em serviços que exigem criatividade e boas ideias. Também há sinal de diversão com os amigos e as pessoas queridas. Se o coração está livre, leve e solto, é hora de apostar no seu charme e virar o jogo. E pode se preparar para muitas surpresas porque as estrelas avisam que deve chover contatinho no seu caminho! Momentos românticos e altas doses de carinho temperam os momentos com o mozão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Pode pintar o desejo de visitar parentes que não vê há tempos, mas se não for possível colocar os pés na estrada, apele para a criatividade na hora de entrar em contato e matar a saudade. Relembrar os bons momentos junto com as pessoas que ama, ou revirar o baú com fotos antigas, por exemplo, tem tudo para aquecer seu coração, Sagita! No trabalho, bom-senso, praticidade e intuição ajudam a dar conta de qualquer tarefa, por mais chatinha que seja. Exercícios físicos, mesmo que seja em casa, pode ser uma boa pedida para gastar o excesso de energia à noite. Que tal investir em um programa caseiro ou com a presença da família pra tirar o romance da rotina? A paquera anda devagar, devagarinho…

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A comunicação conta com as melhores energias astrais hoje e você pode tirar vantagem disso se souber concentrar a atenção no que precisa fazer. As estrelas avisam que também vai dar um show de simpatia e saberá exatamente como tocar o coração e a mente das pessoas. Na vida pessoal, é um ótimo momento para fazer contatos novos, expandir seu círculo de amizades e botar o papo em dia, Caprica! À noite, agarre qualquer oportunidade de bater perna, respirar ar puro e se divertir muito. Na paquera, há sinal de uma avalanche de contatinhos que prometem agitar seu coração. Paixão à primeira vista pode te atingir como um raio! O romance fica mais leve, animado e perfeito.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

As estrelas mandam uma boa notícia para o seu bolso nesta quinta, Aquário! Vai sobrar disposição para organizar as contas, planejar os próximos gastos e cuidar do que é seu. E entre uma oportunidade aqui e outra ali de encher o bolso, dá para planejar melhor a carreira e encontrar novas vagas por aí se anda pensando em buscar um novo emprego. À noite, conte com o pessoal de casa se estiver precisando de dinheiro – ou estenda a mão e dê uma ajuda se alguém estiver numa maré de azar. Você e o mozão seguem firmes e fortes na relação, e pode ser hora de juntar as escovas de dente se ainda não moram juntos. Já a paquera segue meio devagar. Um ex pode surgir quando menos espera.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você começa o dia com pique total para colocar assuntos pessoais em ordem, Peixes. Seu lado aventureiro também vai brilhar e o desejo de fazer algo novo, fora da rotina, deixa o serviço mais leve e interessante. Se pintar a chance de viajar, agarre com as duas mãos! À noite, fica mais fácil resolver mal-entendidos e acertar qualquer ruído na comunicação, seja com amigos ou conhecidos nas redes sociais. É um bom momento para fazer as pazes e se reaproximar das pessoas queridas. Tá na pista? Os astros avisam que vai ser moleza se destacar na conquista graças ao seu jeito descontraído e envolvente. O romance também conta com vibes maravilindas. Abra seu coração sem medo.

