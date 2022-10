Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você vai trabalhar bem em equipe e terá muita facilidade para conversar, convencer e fazer acordos. Tudo indica que vai motivar e liderar os colegas. Suas opiniões serão fortes e decididas, só precisa ter cuidado para não deixar a conversa virar discussão. A Lua na Casa do Conhecimento indica que você terá muita facilidade para aprender e vai e interessar em conhecer coisas novas. Talvez tenha que ceder em suas opiniões ou vontades: seja flexível. Na paquera, você não pensará duas vezes para se declarar a alguém. Bom diálogo no romance. Converse para alinhar seus planos com os do par. Abra seu coração.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Mercúrio na Casa do Trabalho garante muita criatividade, raciocínio rápido e boa lábia para você no emprego. Você também pode se dar bem em entrevistas de emprego. Pode conquistar um aumento ou arranjar um segundo emprego para aumentar seus ganhos. Se souber administrar a grana, você pode até se livrar de uma dívida e conquistar algum respiro nas finanças. Se enfrentar imprevistos, seja criativa e trabalhe com firmeza. Pode se envolver com uma pessoa conhecida e vai querer manter segredo. A dois, tomem decisões juntos.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A simpatia, criatividade e boa lábia naturais do seu signo serão turbinadas pela presença de Mercúrio no seu paraíso astral. Se souber aproveitar essa energia, você vai se entender maravilhosamente bem com as pessoas e pode convencê-las do que quiser. Você poderá fazer parcerias muito vantajosas: trabalhe em equipe. Vale lembrar que Marte, o guerreiro determinado, também vai deixá-la ainda mais confiante e batalhadora. Mire em seus objetivos e faça acontecer. Sucesso garantido também nas paqueras e no romance. Você vai esbanjar charme e vai explorar todo o seu poder de sedução.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A Lua na Casa 6 garante a você disposição e disciplina extras para investir no trabalho e isso em perfeita harmonia com Júpiter, o abundante, que transita no ponto mais alto do seu Horóscopo, indicando um bom momento pare repensar a carreira e redefinir suas metas. Mercúrio e Marte estimulam o isolamento e a reflexão, o que também pode ajudar. Guarde seus planos a sete chaves, afinal, o segredo é a alma do negócio. Conte apenas com o apoio da família. Na conquista, você pode investir em alguém que já conhece e admira. Fuja de atritos a dois. Sair da rotina pode ajudar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

O céu recomenda cuidado com mal-entendidos e conversas inúteis no trabalho. Tirando isso, seu dia deve seguir bem, repleto de alegrias e conquistas. As tarefas vão fluir com facilidade, você terá ideias super criativas e uma facilidade enorme para aprender coisas novas. Também vai contar com o importante apoio de Mercúrio, que ocupa sua Casa da Comunicação e deixa você ainda mais falante e convincente. Além de fazer bons acordos, você vai defender facilmente as suas ideias e pode fazer ótimos contatos. Charme, simpatia e bons papos vão animar as paqueras e aumentar a sintonia no romance. Namore muito!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Bom astral para quem planeja mudar de casa ou de emprego. E também para arrumar seus armários, mudar algumas coisas de lugar e descartar outras que não têm mais serventia. Mas é nas finanças que você receberá os melhores estímulos. Fique ligada, pois podem surgir ótimas oportunidades de aumentar seus ganhos, com chance até de faturar uma promoção no emprego. Foque em seus ideais e faça a sua parte para chegar lá, com força e determinação. Confiante e poderosa, você pode atrair alguém influente e bem-sucedido. Vai dizer claramente o que quer. Só controle o ciúme e pegue leve com as cobranças a dois.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você terá muita facilidade para se expressar e terá ótimos argumentos para defender suas ideias, seja qual for o lugar ou a ocasião. Pode aproveitar esse astral para aumentar as vendas, divulgar seus serviços, atrair clientes ou negociar melhorias com os chefes. Trocar ideias com os colegas será uma ótima opção para acelerar as tarefas e cumprir as metas em comum. Só é bom ter cuidado para não se desentender com parentes por bobagem. Controle suas reações. Na paquera, você será mais extrovertida e pode se declarar a alguém. A união recebe ótimas energias. Estimule o diálogo, sem remoer o que passou.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Lua e Júpiter avisam que o dinheiro virá do trabalho, por isso, você deve arregaçar as mangas e investir toda sua energia no emprego. Seja determinada, pois seu empenho vai valer a pena. Mercúrio na Casa 12 recomenda que você escolha com cuidado as pessoas com quem vai se abrir e compartilhar seus sentimentos. Nem todos merecem confiança e você deve ser cautelosa para não cair na armadilha das fofocas. Na união, boa fase para trocar confidências, compartilhar seus sonhos e suas fantasias.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Os astros acentuam todo otimismo e carisma do seu signo e indicam que você vai encarar qualquer desafio com muita confiança. A sorte também está a seu favor e indica uma fase de muitas novidades e conquistas. No trabalho, procure se unir aos colegas e incentivar a troca de ideias. Marte deve ajudá-la a liderar e motivar os colegas e Mercúrio promete que, juntos, vocês chegarão bem mais rápido aos seus ideais. Sua vida social recebe ótimas vibrações. Aceite convites e conheça gente nova. Uma amizade pode virar paixão e o romance promete. A dois, muita sedução e diálogo. Livre-se do ciúmes.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Os astros incentivam você a colocar a carreira no topo das suas prioridades. Concentre-se no seus projetos para o futuro, converse com os chefes sobre seus planos e objetivos, e use toda sua determinação para cumprir as tarefas e se destacar. Se surgir uma chance de promoção, deixa claro que você está pronta para assumir esse desafio. Mas mexa seus pauzinhos sem revelar seus planos aos colegas. Conte apenas com o apoio da família. Quem está livre pode se sentir atraída por alguém conhecido. Seja discreta. Na união, bom dia para conversar sobre o futuro e os planos do casal.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Mercúrio na Casa do Conhecimento desperta em você uma vontade enorme de aprender, estudar e se aperfeiçoar no que faz. Boas oportunidades podem aparecer do nada e você tem mais é que aproveitar a boa maré de sorte. Faça contatos, troque ideias com os colegas, fale das suas ambições e dos seus projetos, pois novas portas poderão ser abrir para você. Na vida amorosa, o desejo de se aventurar será maior. Experimente ir a lugares diferentes e conhecer pessoas diferentes, pois isso aumentará as chances de conhecer alguém que combine com você. Boas conversas e muita sedução no romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você vai encarar as mudanças com muita objetividade. Bom momento para iniciar uma reforma ou renovar a decoração do lar, para organizar arquivos no trabalho, colocar em prática um projeto engavetado e até mudar de emprego – a fase pede transformações. Você também pode restabelecer contato com alguém da família e deixar qualquer ressentimento para trás. No trabalho, mostre que quer crescer e fique atenta às possibilidades de aumentar seus ganhos. Atração por amigo(a) pode exigir uma boa conversa. Clima quente na intimidade.

