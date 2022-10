Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Os astros renovam o seu otimismo e trazem mais entusiasmo para o seu dia. A Lua promete realçar o seu poder de comunicação. Você saberá escolher as palavras certas para defender suas ideias, vender seu peixe e até negociar algumas melhorias no emprego. Sucesso garantido em todo tipo de conversa ou acordo. Boa fase, também para quem procura emprego: vai arrasar nas entrevistas. Quem está livre pode usar todo seu charme e simpatia para se aproximar do alvo. Puxe papo para descobrir as reais intenções das pessoas. Pode se declarar ou propor casamento a alguém. Ótima sintonia com seu amor.

Touro (de 21/4 a 20/5)

De volta ao trabalho, você vai contar com muita criatividade e ótimas ideias hoje. Vai sentir que está com o raciocínio mais rápido, que vai se comunicar melhor com as pessoas e terá respostas rápidas e objetivas para tudo. Mercúrio na Casa 6 indica grande habilidade para fazer acordos, pechinchar e convencer as pessoas, o que será muito positivo no emprego, em todas as ocupações. Seu empenho pode até render uma grana extra e ajudá-la a sair do sufoco. Na conquista, o desejo de investir em algo mais estável será maior e pode deixá-la bem exigente. Afaste a insegurança na união: livre-se do ciúme.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua entra em Gêmeos e traz de volta toda a alegria e descontração do seu signo. Animada e carismática por natureza, você vai se entender bem com todo mundo, vai contagiar os colegas com seu entusiasmo e vai contribuir para que o clima no trabalho fique bem mais leve a prazeroso. Use a abuse da criatividade para inovar e modernizar as tarefas. E conte com o apoio dos amigos. Eles serão aliados importantes para conquistar seus objetivos. Uma amizade também pode render boas surpresas no amor. Se pintar um clima de paquera, deixe rolar. No romance, você será parceira e carinhosa. Declare seu amor.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

O céu indica um bom dia para repensar seus projetos de vida, sua carreira e seus objetivos. Não para mudar tudo, mas para avaliar o que realmente está ao seu alcance, para baixar um pouco as expectativas e ser mais carinhosa com você mesma. Aceite suas limitações com naturalidade e verá que tudo ficará mais leve e fácil. Confie na sua intuição e faça apenas o que estiver ao seu alcance. Desabafar com alguém da família pode ajudar muito: abra o seu coração. Na união, boas conversas vão reforçar a cumplicidade.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Ótimo astral para colocar em prática alguns dos seus ideais para o futuro. A Lua na Casa 11 favorece as suas metas e deve ajudá-la a encontrar bons parceiros para realizar seus projetos. Tudo indica que você poderá contar com a sabedoria de alguém próximo para orientar seus próximos passos e motivar a sua luta. Valorize a troca de ideias, ouça dicas e conselhos para progredir mais rápido. Aceite convites da turma para sair e se divertir. Se estiver em busca de um novo amor, agarre as chances de conhecer gente nova. Na união, não vão faltar companheirismo e boas conversas. Façam planos!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Energia renovada e muita disposição para investir na carreira são as promessas do dia para você. A Lua chega no ponto mais alto do seu Horóscopo e deixa você ainda mais ambiciosa e confiante. Vai querer mostrar todo seu potencial no emprego e não economizará dedicação para ver os bons resultados do seu trabalho. Os astros indicam que você pode contar com boas mudanças, uma virada positiva e até mesmo uma grana extra para o bolso se usar sua criatividade. Forte atração por alguém do trabalho ou que ocupa cargo de destaque. Na união, você e seu bem poderão conquistar algo muito desejado.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua na Casa do Conhecimento abre a sua mente e desperta seu interesse por tudo que possa trazer novas experiências para a sua vida. Ótimo momento para viajar, estudar, conhecer outras culturas ou religiões, conviver com estrangeiros e ter contato com coisas que possam trazer algum aprendizado para você. No trabalho, mostre que quer progredir e que está pronta para ir além. Some forças com os colegas, converse bastante e inspire-se em quem já chegou ao sucesso. No amor, vai buscar alguém com interesses parecidos com os seus. Na união, as afinidades serão ainda mais evidentes. Estimule o diálogo.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você pode enfrentar algumas mudanças no emprego, mas se souber tirar proveito da situação e se adaptar rapidamente às novidades, verá que as vantagens serão maiores do que a instabilidade que isso pode causar. Confie na sua intuição e só revele seus planos quando sentir que é a hora certa e a pessoa certa. Você pode ter a chance de virar um jogo a seu favor e vencer de vez uma preocupação. A dois, trocar confidências pode fortalecer a cumplicidade. Desejos ardentes: realize suas fantasias.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Os astros incentivam você a se aliar aos colegas. As tarefas vão fluir melhor e mais rápido se puder contar com boas parcerias e somar forças com quem confia para cumprir metas e buscar os objetivos em comum. A cooperação também promete reforçar a criatividade. Várias cabeças pensam melhor que uma e, juntos, vocês terão ideias inovadoras no trabalho. Mas é no amor que a sua estrela vai brilhar com intensidade total. Prepare-se para viver momentos intensos na paquera. Pode iniciar um romance ou fortalecer uma relação que já existe. Namoro com amigo(a) tem tudo para dar certo.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Depois de uma breve pausa, você vai voltar ao trabalho com a energia renovada e com disposição em dobro para cumprir suas tarefas. A Lua deixa você ainda mais focada e organizada, o que deve ajudá-la a colocar o serviço em dia e a conseguir resultados ainda melhores no que já está habituada a fazer. Terá ótimas ideias, raciocínio rápido e muita habilidade para dialogar e fazer acordos. Pode até negociar alguma vantagens extras com os chefes. Pode pintar uma paquera com alguém conhecido e a família pode dar uma força nessa conquista. Na vida a dois, façam planos e lutem juntos pelo que querem.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O céu promete um dia bastante favorável para você. Além de contar com sorte em tudo que fizer, você vai esbanjar carisma, terá muita facilidade para conversar e convencer as pessoas e pode compartilhar ideias muito criativas com chefes e colegas. Vale a pena arriscar alguns palpites em jogos e sorteios, pois há chance de se dar bem. Agarre, também, qualquer oportunidade de estudar e aprender coisas novas, pois isso vai contribuir demais com o seu progresso. Pode rolar paquera com gente de outra cidade ou com alguém que tem um estilo de vida parecido com o seu. Muita sedução e sintonia a dois.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Júpiter indica que você pode ganhar uma boa grana hoje. Pode ser com algo feito em casa, com uma receita de família, uma parceria com parentes ou com algum projeto antigo que você ainda não havia tirado do papel. Confie na sua experiência e invista sua energia naquilo que você domina e sabe fazer bem. Bom astral para quem planeja mudar de casa ou de emprego. E também para quem está decidida a resolver algum conflito do passado em família ou no romance. Sinal verde para reatar um namoro ou para aprofundar os laços com seu amor. A intimidade também promete: revele seus desejos ao par.

Leia as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.