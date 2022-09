Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A sorte deve sorrir pra você logo cedo e há sinal de ótimas oportunidades de abrir seus horizontes. Prepare-se para brilhar muito, Áries, meu consagrado! De quebra, tende a lidar numa boa com qualquer coisa que pintar, inclusive os perrengues. Nos estudos, sobretudo de faculdade, tem tudo pra se destacar. Tudo indica que ganhará popularidade no ambiente profissional. Pode fazer excelentes contatos, principalmente com gente de fora. Se está na pista, sua boa lábia e risadas devem chamar a atenção. Talvez inicie um romance a distância. Com o mozão, vocês tendem a pensar em novas aventuras, inclusive uma mudança de cidade.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Se depender do céu, você vai sextar sextando! Tudo indica que levará a sério os negócios e finanças, sobretudo se lida com o dindim dos outros, e tem boas chances de subir na vida. E se pintar algum sufoco, deve contar com ajuda – o clima tá tão gostosinho que até rivais podem virar aliados. À tarde, cuidados com a aparência, a higiene e o seu corpo prometem te deixar arrasane! Se está na pista, seu poder de seducência bomba e você deve ganhar muitos matches. Com o mozão, talvez leve as coisas de maneira mais leve.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Partiu arrasar, migo/miga! Os astros enchem o seu astral de magia e você tende a se dedicar mais aos seus relacionamentos pessoais e profissionais. O resultado? Tudo indica que irá atrair amigos, colegas e pessoas dispostas a te proteger, te ajudar e até incentivar os seus sonhos. À tarde, você conta com sorte – bora fazer uma fezinha! Também deve ter facilidade em fazer contatos, sobretudo com quem tenha afinidades e coisas em comum. Na área amorosa, tem tudo pra estourar o nível de seducência. Seu jeito comunicativo pode atrair geral e logo tende a arranjar um crush pra curtir – os contatinhos que lutem! Se já se amarrou, a energia é de descontração e animação.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Sextou com os astros levantando a sua bola e te deixando na cara do gol – como diz o Galvão, “haja coração”! Tudo indica que o seu otimismo em alta vai fazer a sua popularidade bombar na profissão. Além de atrair as pessoas, pode receber ótimas oportunidades de crescer na carreira, sobretudo se lida com público. Pra ficar ainda melhor, você deve esbanjar criatividade e flexibilidade em suas tarefas, seja no lar ou no emprego. Na saúde, bons hábitos de alimentação tendem a fortalecer seu corpo e bem-estar. Se já se amarrou, seu lado flexível e prestativo deve te levar a cuidar mais do mozão. Se está na solteirice, há chance de se envolver com alguém do trabalho.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sua sexta promete ser melhor do que achar trevo-de-quatro-folhas. Os astros avisam que deve ter sucesso no trabalho, sobretudo se atua com publicações ou propaganda. De quebra, a sorte pode sorrir pra você: aproveite pra fazer uma fezinha. Afinal, quem não arrisca não petisca! À tarde, sua curiosidade e criatividade ficam acesas. Aí pode fazer excelentes contatos e arrasar nos estudos. Com a Lua no seu paraíso astral, deve crescer a vontade de aproveitar as coisas boas da vida. Se está na pista, seu jeito sociável e animado promete fazer sucesso e não deve demorar pra arrumar um crush. Com o mozão, pode pintar um divertimento atrás do outro pra curtirem juntos.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sua sexta promete ser perfeita sem defeitos! Os astros trazem transformações positivas e há sinal de prosperidade, sobretudo se trabalha de casa ou num negócio da família. Pode até pintar uma herança. Há boas chances de levar mais conforto e abundância para o seu lar. À tarde, talvez surja a oportunidade de conquistar o sonho da casa própria. Amém! Na saúde, é possível que alcance a cura de um perrengue e melhore seu bem-estar. Com o mozão, tudo indica que irá desencanar e não vai levar tudo a ferro e fogo. É verdade este bilhete! Se está na solteirice, um contatinho pode chegar em você. Talvez fique com o pé atrás num primeiro momento, mas logo deve se soltar.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Os planetas prometem levar a sua sexta para outro patamar, librianas e librianos! Além de contar com habilidade para se comunicar bem e expor ideias, você tem tudo pra negociar acordos e fechar parcerias muito vantajosas. De quebra, seu jeito todo simpático e conversador deve brilhar e você irá contar com facilidade pra escolher bem com quem se relaciona. Se vai viajar ou dar um rolê, você conta com muito pique e iniciativa – as pessoas podem te seguir de boa. Com o love, o clima é de descontração, com direito a troca de mensagens fofas, declarações e memes engraçados. Se está na pista, deve atrair contatinhos com o seu bom papo, otimismo e animação.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os astros estão numa boa no seu Horóscopo e despejam energias positivas na sua sexta. Tudo indica que o emprego será lucrativo e vão pintar excelentes oportunidades de serviço. Boas chances de conseguir crescer. Aleluia, arrepiei! De quebra, você tende a fazer ótimas contatos com colaboradores, colgas e chefes. À tarde, os planetas despertam a sua criatividade e você tem tudo pra conquistar segurança emocional e material. Se está na pista, seu jeito animado e aventureiro deve fazer sucesso. No romance, tudo indica que desejará sinceridade e entrega total do mozão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sextou com os astros derramando sorte no seu dia, meu consagrado/minha consagrada! A Lua se muda para o seu signo e destaca o seu amor pela liberdade, aventuras e descontração. Tudo indica que irá fazer ótimos contatos, se divertir e curtir momentos excelentes, seja no ambiente profissional ou no seu tempo livre. Esporte ou outra atividade física está favorecido. De quebra, você tende a esbanjar criatividade e animação. Pode ter ideias inventivas e sucesso em seus planos diversos. Com o mozão, seu humor pode oscilar, mas logo compensa com seu jeito criativo e agitado. Se está na pista, deve ter facilidade em fazer contatinhos – olá, aventuras passageiras!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Alô, alô, Capricórnio! Os astros indicam muito sucesso, sobretudo se trabalha sozinho(a), com as finanças de outras pessoas ou num negócio familiar. Sua ambição deve ficar mais forte e você tem grandes chances de alcançar seus objetivos profissionais. Em casa, o clima promete ser de felicidade, abundância e aconchego. Tudo indica que seu signo estará mais generoso e de coração aberto com os parentes. Se está na pista, a Lua desperta seu lado aventureiro e há chance de rolar um “amorzin de arrepiar o cabelo”, como diz a música. Agora se já encontrou seu mozão, tende a refletir bastante antes de se comprometer pra valer pra evitar dores de cabeça. Errado não tá.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Os astros dão a maior força pra você resolver os perrengues e correr atrás dos seus objetivos. Pode ter sucesso, sobretudo se atua em área ligada ao ensino, escrita, comunicação, viagem ou transporte. Deve contar até com uma mãozinha dos amigos, principalmente os mais próximos, aquarianes. Tem uma viagem ou passeio para o fim de semana? Você tem tudo pra abrir seus horizontes e fazer amizade com pessoas diferentes ou influentes. Com o mozão, o papo, a diversão e as risadas devem ir longe, o que promete renovar a relação. Se está na pista, boas chances de rolar um clima envolvente com alguém que já conhece, inclusive do seu círculo de amizades.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Peixes, meu cristalzinho, os astros acendem seu interesse pela profissão. E tudo indica que os seus esforços no trabalho vão render mais grana no bolso, sobretudo se atua com vendas, exportações ou viagens! As chances de receber um bônus, comissão bem gorda ou aumento de salário são enormes. Aleluia! À tarde, o céu manda avisar que pode sentir necessidade de mudanças na sua vida. É possível que receba um dinheiro inesperado. Com o mozão, tudo indica que não vai querer marasmo e aí deve ter ideias diferentes pra curtir o romance. Se está no rol dos solteiros, tem tudo pra ficar popular e deixar vááários contatinhos babando por você.

Veja a previsão para o seu signo dos dias anteriores.

