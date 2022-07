Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua chega à Casa das Associações e envia bons estímulos para as parcerias. Você vai se concentrar bastante em seus projetos para o futuro e pode encontrar aliados valiosos para apoiar seus planos. Os astros só não recomendam que você faça empréstimos ou negócios com amigos, pois pode sair no prejuízo. Como diz o ditado: amigos, amigos – negócios à parte. Outra dica valiosa é pensar bem no que vai dizer para não e envolver em intrigas, mentiras ou fofocas. Quem está livre pode se surpreender com ciúme por amigo(a). Será que é amor? Na vida a dois, melhore o diálogo e seja parceira do seu amor.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje você vai se dedicar ainda mais ao trabalho, principalmente se souber que existe uma chance de conquistar o reconhecimento dos chefes ou mesmo uma promoção. Determinada e ambiciosa, você fará o que estiver ao seu alcance para brilhar. Só precisa ter cuidado para não ser impulsiva demais e acabar batendo de frente com os chefes: controle suas reações. Evite se envolver em problemas financeiros de amigos. Nem sempre é possível ajudar. Sedutora e decidida, você não pensará duas vezes para tomar a iniciativa na conquista. Também vai mostrar todo seu poder de sedução no romance. Fuja de discussões.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua na Casa do Conhecimento aguça sua curiosidade e vontade de aprender. No trabalho, vai mostrar mais interesse por tudo que acontece à sua volta e fará tudo que puder para aprender outras funções. Vênus em conflito com Netuno avisa que nem tudo será exatamente do jeito que você deseja ou planejou. Em vez de se aborrecer, siga em frente confiante de que os desafios serão passageiros. À tarde, você pode precisar de mais silêncio e concentração para dar conta das tarefas. Respeite o desejo de se isolar. Atração proibida pode ficar irresistível. Na união, estimule o companheirismo e as afinidades.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A Lua na Casa 8 pode despertar em você uma preocupação em conquistar mais estabilidade no trabalho e você vai mergulhar fundo em suas tarefas. Pode sentir necessidade de se aperfeiçoar e fazer cursos que ajudem a melhorar o seu currículo. Corra atrás, mas não permita que isso abale a sua autoconfiança. À tarde, há risco de se desentender com amigos ou colegas. Tente conversar sem brigar. Reserve um tempo para cuidar da beleza e levantar a sua autoestima. Atraente e sedutora, você vai brilhar nas paqueras e pode despertar paixão em alguém da turma.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Unir-se aos colegas e trabalhar em conjunto pelas metas em comum será uma ótima opção para você nesta quinta-feira. A Lua na Casa das Alianças estimula a cooperação, as parcerias e sociedades. No meio da tarde, pode rolar algum conflito de interesses entre você e os colegas – não tente impor as suas vontades e nem leve os conflitos para o lado pessoal. Busquem juntos um meio-termo que agrade a todos, sem brigar. Atração por amigo(a) pode deixá-la confusa e angustiada: que tal conversar? Na vida a dois, não deixe uma divergência abalar a união. Respeite as diferenças e valorize as afinidades.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua na Casa 6 incentiva você a cumprir seu trabalho com muita disciplina. Bom momento para colocar o serviço em dia e finalizar tarefas que sempre ficam para depois. Mas Vênus, em conflito com Netuno, alerta que é melhor não contar muito com os colegas. Se você tem algum objetivo em mente, lute por ele sem esperar o apoio de ninguém. E se surgir uma chance de promoção, prepare-se para enfrentar rivalidades. Jogue limpo e vença a disputa por seus méritos. No amor, você saberá bem o que busca e pode se envolver com uma pessoa muito influente. Inclua o par em seus planos e fortaleça a confiança.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A sorte sopra a seu favor e indica que você vai se sair bem em tudo que fizer, ainda que precise contornar alguns obstáculos ao longo do dia. Pode ter alguns aborrecimentos ou imprevistos no trabalho, mas poderá conter com o criatividade e com o apoio de colegas para resolver qualquer problema. Você também pode ter alguns gastos inesperados, mas também há chance de ganhar uma grana num golpe de sorte. Fala uma fezinha, só evite apostar alto demais. Sucesso garantido nas paqueras e no romance. Namoro recente tem grande chance de ficar mais sério. Abuse do seu charme e poder de sedução. Namore muito!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Controlar os gastos pode ser um desafio para você você. Com Vênus na Casa 8, você saberá bem o valor do dinheiro, mas pode ceder às tentações nas vitrines e acabar gastando além da conta com coisas supérfluas – controle-se! A Lua na Casa 4 recomenda que você priorize as tarefas que sabe fazer bem e que use toda sua experiência para dar conta do trabalho e se destacar. Se você trabalha com parentes, cuidado com brigas à tarde. Quem sonha em se reconciliar com o(a) ex pode ter uma decepção: melhor ir com calma. Na união, cuidado com discussões e intromissões da família.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Quem trabalha em sociedade com parentes precisa ter muito jogo de cintura hoje, pois há grande risco de enfrentar tensões e aborrecimentos. Os astros dão duas dicas para você evitar ou amenizar os problemas. A primeira é não levar tudo para o lado pessoal – procure ser mais racional ao resolver assuntos de trabalho com familiares. A segunda é dialogar e buscar um meio-termo que agrade a todos. De modo geral, é importante ter cuidado com mal-entendidos no emprego. Converse sem brigar. Nas paqueras, jogue charme e invista em bons papos. A dois, diálogo e romantismo não vão faltar: divirtam-se juntos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua na Casa das Finanças acentua seu interesse pelos bens materiais. Se, por um lado, você vai querer aumentar seus ganhos e melhorar de vida, por outro, você vai sentir uma vontade maior de comprar coisas de valor. E bom ter cuidado para não exagerar nos gastos, principalmente com coisas desnecessárias. Evite comprar algo por impulso: reflita. No trabalho, você será prestativa com os colegas, mas deve ter cuidado para não se envolver em fofocas e mal-entendidos. Proteja seus segredos. No amor, você vai querer segurança e pode fugir de uma paixão arrebatadora.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua entra em Aquário e realça as principais características do seu signo. Você vai se sentir confiante e vai querer mostrar seus talentos no trabalho. Sua vaidade também vai aumentar e será preciso cautela diante das vitrines para não gastar demais. À tarde, há risco de bater de frente com parentes. Procure manter a calma para para não brigar. Vênus no seu paraíso astral deixar seu charme ainda mais evidente, além de indicar boas surpresas para o seu coração. Papos e encontros prometem ser bem animados. Não deixe a insegurança abalar a relação.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Falar menos e ouvir mais é a principal dica dos astros para você hoje. Tensão entre Vênus e Netuno pode causar conflitos entre você e os parentes – evite guardar ressentimentos por pouca coisa. No trabalho, procure ficar mais sozinha no seu canto e cumpra suas tarefas sem se envolver em conversas. Há risco de falar o que não deve ou causar discussões. A discrição também será uma boa aliada no campo sentimental. Não comente suas conquistas, principalmente se estiver envolvida num romance clandestino. Já a dois, a dica é melhorar o diálogo e esclarecer qualquer situação. Mas converse sem discutir.