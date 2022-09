Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Há sinal de mudanças que irão transformar a sua vida pra melhor! Boas chances de iniciar um serviço, novo cargo ou empreendimento próprio e ganhar mais dinheiro. Oxalá! Profissão ligada à alimentação, atendimento ao público, artigos femininos ou domésticos está em alta. Pra coroar o seu dia, você conta com poder de adaptação e boa comunicação à tarde. Tem tudo pra marcar presença e brilhar, meu consagrado/minha consagrada! Sem medo nem vergonha de falar o que sente, deve se relacionar fácil com o crush ou o mozão. De quebra, pode ter ótimas ideias para detonar o marasmo nos momentos a dois. Há sinal de envolvimento com um vizinho ou colega de estudos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os astros intensificam a vontade de aprender e mudar sua vida. Esbanjando criatividade e boa memória, há grandes chances de ter sucesso e experimentar transformações top. Área ligada à propaganda, ensino, viagens ou psicologia em destaque. Pra coroar seu dia, a Lua migra para a sua Casa da Fortuna e pode rolar chuva de pix, grana, lucros. Benzadeus! Com seu poder de adaptação, bons contatos e esperteza em alta, deve tirar o melhor de tudo. Se está na pista, talvez seja difícil escolher entre tantos contatinhos. Mas na hora do vamos ver, deve optar por alguém honesto e ponta firma. Com o mozão, tende a tirar o melhor da relação e há sinal de novidades.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Quintou com transformações fantásticas! Tudo indica que irá se envolver mais em seus relacionamentos, que tendem a se aprofundar. Deve ter facilidade pra notar o que rola à sua volta e mudar o que for preciso. À tarde, você deve ficar mais geminiane do que nunca. É que a Lua embarca no seu signo e acende seu entusiasmo, curiosidade e bom papo. Tudo indica que irá falar pelos cotovelos com quem estiver por perto. Na união, o desejo de sair da mesmice talvez fale alto. Ainda bem que conta com imaginação pra curtir o melhor da vida com o mozão. Se está só, você conta com facilidade pra escolher um crush interessante e que não esquente sua cabeça com perrengues.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Trago verdades, e elas são pra glorificar de pé, coleguinha! Os astros derramam energias positivas nos seus relacionamentos pessoais e profissionais. Há chance de fazer ótimos contatos na carreira, inclusive com gente diferente de você. Já com os seus queridos, tudo indica que a vibe será mais íntima e transformadora. A Lua revela que ligações mais profundas podem trazer maior alegria. Com o mozão, relembrar histórias na privacidade do seu ninho de amor promete ser uma delícia. Tá na solteirice? Deve pensar bem antes de se amarrar pra não cair na sofrência depois – errado não tá! Mas se rolar sintonia forte com o crush, tem tudo pra embarcar nesse romance.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os astros estão aquecidos no céu e dão a maior força pra você marcar vários gols de placa na sua profissão. Com poder de adaptação, criatividade e dedicação nas alturas, deve ter facilidade pra resolver problemas cabeludos e fazer ótimas mudanças no trabalho. Na saúde, os planetas abrem a porta das esperanças e há grandes chances de alcançar a cura de um problema. Salve! Suas amizades estão em destaque à tarde. Pode falar sobre qualquer coisa com o pessoal, trocar ideias e dar boas risadas. Se estiver só, há chance até de rolar um clima excitante com um amigo. Com o momozim, seu jeito falante e bem-humorado deve agitar o romance.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Uma maré de sorte promete chegar e trazer boas novidades, meu cristalzinho. Além de ganhar mais popularidade, há grandes chances de transformar a sua vida. Planos pra mudar de cidade ou país podem decolar. Aproveite e faça uma fezinha! Na área profissional, pode fazer ótimos contatos e melhorar seu status. Você também conta com maior facilidade pra adaptar suas metas e ambições. Há chance de fazer uma viagem a trabalho de sucesso. Se está na pista, tem tudo pra conhecer pessoas e encher sua agenda de contatinhos. Com o mozão, tudo indica que não vai querer saber de arroz com feijão e deve colocar novos sabores na relação.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sua quinta começa com transformações fortes, mas tudo indica que serão pra glorificar de pé! Os astros despejam altas doses de criatividade e te ajudam a lidar com suas diversas energias e desejos. Sinal de mudanças positivas em casa ou com familiares. Os sentimentos devem ficar profundos e pode rolar uma sensação de segurança no lar. Vontade de viajar, né, minha filha? Vá em frente! Mas se for possível, dá pra se adaptar e abrir seus horizontes de outras formas, como num passeio diferente ou planejando o próximo destino. Mais sociável, não deve ter dificuldade em acionar o contatinho, caso esteja só. Com o mozão, há sinal de bons papos e novas aventuras.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Quintou com seu signo esbanjando talento com as palavras e habilidade pra controlar as situações. Tudo indica que sua boa lábia vai fazer a diferença em seus relacionamentos pessoais e profissionais. Além de realizar ótimos contatos, pode ficar mais popular. De quebra, você conta com facilidade pra se adaptar às mudanças que surgirem, sobretudo se lida com negócios dos outros. Se tem um mozão, deve curtir novidades quentíssimas. Se está na pista, boas chances de dar match num crush bom de cama. Escorpião do céu!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A previsão para a sua quinta é de chuva de dindim, meu amigo/minha amiga de Sagitário! Os planetas avisam que há sinal de transformações muito boas: você tende a controlar melhor os gastos e a grana que ganha, fazendo a bufunfa render e o seu pé-de-meia crescer. Com jogo de cintura, pode mostrar toda a sua capacidade de se adaptar ao que precisa fazer. De quebra, deve esbanjar boa lábia e senso de humor em seus contatos profissionais e relacionamentos pessoais. Se está em busca de um amorzinho, tudo indica que irá partir pra cima dos contatinhos e acabar com mais de um match. No romance, o clima promete ser de curtição, bons papos e muitas novidades.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Não é seu aniversário, mas você tá de parabéns! Tudo indica que contará com muita sorte e criatividade pra conquistar o que deseja. A vontade de controlar o seu destino talvez fique forte e te leve a mudar sua condição de vida pra melhor. Bom dia para fazer uma fezinha! No trabalho, você tende a mostrar mais jogo de cintura e poder de adaptação. Pra manter a saúde estável, procure adotar hábitos mais saudáveis de alimentação e evite se automedicar, beleza? No romance, tudo indica que irá sair da sua zona de conforto e se abrir para experiências diferentes. Se está na solteirice, há chance de envolver com alguém do seu emprego.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Alô, alô, Aquário! Os astros avisam que seu sexto sentido está em alta – então bora ouvir sua intuição! Em casa, podem pintar mudanças na relação com o pessoal. Tudo indica que a ligação com os parentes ficará forte e o clima no lar será tranquilo e favorável. Se faz home office ou trabalha num negócio familiar, tende a se sentir mais à vontade e o serviço deve ir de vento em popa. Dá pra melhorar? Dá sim, ô se dá! É que a Lua inicia o rolê no seu paraíso astral e há sinal de diversão, novidades e papos descontraídos. Se está na pista, seu jeito animado e falante deve fisgar vários contatinhos.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quintou e tudo indica que seu signo estará mais comunicativo, criativo e popular entre os colegas. Com seu jeito mais falante, pode atrair pessoas de tudo quanto é jeito, Peixes. Trabalho em equipe deve ser bem produtivo. Boas chances de aprofundar as amizades e mudar algumas coisas para que essas relações evoluam. Pode curtir um clima bem gostosinho no lar. É que sua curiosidade está a todo vapor e há sinal de muita conversa com a família. Tudo indica que será ótimo ficar em casa com o mozão, papeando e curtindo as delícias da intimidade. Se está na pista, talvez conheça alguém através de um parente.

