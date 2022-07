Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Se depender dos astros, você terá sorte em todas as parcerias e todos os acordos que fizer nesta fase. Fique atenta às oportunidades de assumir novos desafios no emprego, pois é um período bastante favorável para conseguir uma promoção e um aumento de salário. Só não espere cair do céu: terá que fazer por merecer. Pode ter apoio da família para alcançar uma meta mais ambiciosa. Também pode lucrar com algo feito em casa: seja criativa. Ótima popularidade nas paqueras. Puxe papo e mostre que está a fim. A dois, valorize o diálogo e o companheirismo. Faça planos para o futuro com seu amor.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Investir no seu aperfeiçoamento continua entre as principais dicas dos astros para você, por isso busque cursos e ouça conselhos de chefes e colegas mais experientes. Aproveite que você está ambiciosa e use essa gana de melhorar de vida para batalhar pelo que você mais deseja. Você pode ter boas oportunidades de alcançar o sucesso e aumentar seus ganhos. Confie no seu taco e mostre do que você é capaz. Nas paqueras, as afinidades contarão mais pontos e você vai querer conhecer melhor o alvo antes de se envolver. Na união, a cumplicidade também deve aumentar. Valorize o diálogo e abra o seu coração.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida estará no centro das suas atenções hoje e você deve ficar atenta a tudo que acontece à sua volta para identificar boas oportunidades de aumentar seus ganhos. Saturno na Casa 9 também estimula os estudos e você pode se entusiasmar em fazer um curso que contribua com o seu desenvolvimento profissional. Mudanças continuam estimuladas e você pode vencer alguns desafios. Seu poder de atração está acentuado e indica fortes emoções na área afetiva. A dois, invista no diálogo e não deixe espaço para a insegurança.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe continua sendo uma boa opção para você. Alie-se a quem confia e invista na troca de ideias para achar soluções criativas para os problemas. Vênus em harmonia com Saturno também darão uma força muito especial para você enfrentar um problema e resolver de uma vez por toda algo que incomoda e causa preocupação. Algumas mudanças podem exigir sacrifícios, mas serão necessárias. A Lua estimula o romance e indica um bom momento para iniciar um romance. Pode ser com alguém da turma. O astro também fortalece a união. Fale sobre o futuro e faça planos com seu amor.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Vênus e Saturno enviam ótimas vibrações para as amizades, parcerias e associações em geral. Você terá muita facilidade para se relacionar com as pessoas e pode usar isso a favor do trabalho. Vale até formar uma sociedade com alguém de confiança. Mas Mercúrio alerta que você só deve comentar seus planos com quem realmente puder ajudar. Caso contrário, guarde suas ideias a sete chaves e busque seus objetivos discretamente, comendo pelas beiradas. Atração por uma pessoa conhecida deve aumentar e talvez você queira manter o romance em segredo. A dois, compartilhe seus sonhos e façam planos juntos.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Seu signo é um exemplo quando o assunto é trabalho e os astros vão deixá-la ainda mais focada na carreira e em seus objetivos nesta fase. Confiante e ambiciosa, você não vai medir esforços para conquistar o sucesso e o reconhecimento que deseja. Vários astros vão colaborar com seus planos, principalmente Lua, Sol e Mercúrio, que prometem acentuar incrivelmente a sua criatividade. Você terá ótimas ideias, raciocínio rápido e boas soluções para tudo. Também vai esbanjar charme e simpatia, sinal de que o amor também terá seu espaço. Há sinal de romance com amigo(a). Ótima sintonia na união.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você pode ser presenteada com um curso, treinamento, viagem ou uma oportunidade de viver novas experiências. No trabalho, confie na sua experiência para cumprir as tarefas e alcançar metas mais ambiciosas. Conte aos chefes quais são seus projetos e objetivos. Você pode ter chance de concretizar algo muito esperado. Ótima sintonia com a família – conte com o apoio dos parentes. Você também pode aproveitar o momento para se reconciliar com alguém. Se estiver de olho em alguém, você vai usar todo seu charme para envolver quem deseja.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Lua, Sol e Mercúrio despertam a sua curiosidade e seu espírito aventureiro. Você vai se interessar por tudo que possa trazer novidades, novos estímulos ou novas oportunidades para a sua vida. No trabalho, estimule a troca de ideias e aprenda tudo que puder. Bom astral para dar uma geral em seus guardados e descartar coisas que não usa mais. Vale dor ou jogar fora – o importante é desapegar! Nas paqueras, vai querer conversar e conhecer melhor o alvo para não se se enganar com falsas impressões. O diálogo vai fortalecer a união e a cumplicidade no romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Vênus estimula a cooperação e você deve se unir aos colegas para trocar ideias e alcançar mais rápido as metas em comum. É um bom momento para ganhar dinheiro. Pense em coisas lucrativas que pode fazer para reforçar o orçamento e trabalhe com toda determinação para conquistar as coisas que deseja. No campo sentimental, quem está livre vai sentir uma vontade maior de encontrar sua alma gêmea e viver uma relação séria e duradoura. Use e abuse do seu poder de sedução. No romance, diálogo, harmonia e romantismo não vão faltar.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O céu anuncia um dia de ótimos resultados para você no trabalho. Além de contar com toda força e perseverança do seu signo, você terá um ótimo entrosamento com os colegas e pode fazer parcerias interessantes com eles para cumprir metas e conquistar os resultados que deseja. Terá que trabalhar bastante, mas Saturno avisa que todos os esforços valerão a pena e podem até garantir um aumento ou uma graninha extra para o seu bolso. Urano na Casa 5 pode trazer boas surpresas para o seu coração, seja uma novidade na paquera, um novo amor ou até mais romantismo para a vida a dois. Boas conversas com seu bem.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua na Casa 12 deixa você mais cautelosa e você vai manter segredo sobre seus planos, projetos e até mesmo sobre suas conquistas. No trabalho, vai preferir agir sozinha, sem contar com o apoio dos colegas. Quem trabalha em casa ou com parentes também terá um dia muito produtivo. Vênus na Casa 5 realça seu carisma e ajuda você a se entender bem com todos ao redor. Também indica criatividade e sorte, inclusive em jogos e sorteios: faça sua fezinha. No amor, seu charme será irresistível e vai deixar muitos fãs aos seus pés. Fase romântica, carinhosa e sedutora na união. Namore muito!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Trabalhar em equipe continua sendo uma ótima opção para você, principalmente se estimular a troca de ideias e se fizerem planos em conjunto para atingir as metas em comum. Em casa, a sintonia será deliciosa e você encontrará em parentes mais velhos todo apoio que deseja. Ótima sintonia, também, com amigos. Aceite convites da turma e aproveite para conhecer gente nova – ainda mais se você está livre e em busca de um novo amor. Puxe papo e deixe claro o que procura para o seu coração. Quem já vive um romance pode contar uma uma fase de ótima sintonia, muita compreensão e romantismo. É só aproveitar!