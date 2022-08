Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje, seu maior desafio será sair da sua zona de conforto e lidar com tarefas em equipe. Cuidado para não perder a paciência ao lidar com os colegas — nem todo mundo é capaz de acompanhar seu pique, tá? Mas pode ser divertido entrar em contato com os amigos e matar a saudade. À tarde, a Lua se muda para Escorpião e pode estimular o desejo de ficar na sua, inclusive no serviço. Faça a sua parte e não confie tanto nos outros colegas – ouça sua intuição. No romance, pode pintar imprevistos e tretas com o mozão logo cedo. Faça o possível para manter a vibe paz e amor. Depois, a paixão cresce e vocês vão colocar fogo no parquinho! A atração física deve movimentar a conquista.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os assuntos profissionais pedem mais atenção logo cedo, mas pode ser complicado manter o foco nas tarefas. A saúde pode precisar de um pouco mais de cuidados e qualquer tipo de exagero terá consequências, por isso, cuide com mais carinho do seu corpo. Ainda bem que as energias melhoram ao longo do dia e, com a Lua de mudança para Escorpião à tarde, os relacionamentos ganham novo fôlego, seja na vida profissional ou pessoal. Faça sua parte para romper o isolamento e criar novos laços. No romance, tudo indica que você e o mozão devem se entender melhor e encontrar interesses em comum. Um lance recente tem boas chances de virar compromisso agora.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O dia começa com alguns perrengues logo cedo, principalmente se já tem compromisso ou namora firme. Mas não deixe que uma briga atrapalhe seu desempenho no serviço — separar as coisas nem sempre é fácil, mas pode fazer toda a diferença se quiser causar uma boa impressão profissional. Ainda bem que fica mais fácil manter a atenção no trabalho na parte da tarde. As tarefas de rotina podem ser chatas, mas você terá que executá-las mais cedo ou mais tarde, meu cristalzinho, então pare de enrolar. Embora possa pintar uma briga com o mozão pela manhã, não deixe que isso vire algo mais sério. Já a paquera pode surpreender logo cedo – confira as mensagens assim que chegarem.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

As estrelas sinalizam altos e baixos em casa logo cedo. Talvez tenha que lidar com problemas familiares no café da manhã, meu cristalzinho, mas não deixe que isso atrapalhe sua programação para o resto do dia. No trabalho, é hora de se concentrar em alguns assuntos práticos. Quem trabalha em home office vai precisar de um esforço extra pra manter o foco. Mas, com a Lua de mudança para seu paraíso astral à tarde, tudo vai acabar se acertando e entrando nos eixos! O romance ganha novo fôlego e você e o mozão podem fazer as pazes se brigaram por causa de ciúme. A paquera também está protegida. Aproveite para jogar charme por aí, valeu?

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você começa o dia mais comunicativo, Leão, mas isso pode virar um problema no serviço se ficar de conversinha paralela durante o expediente. Cuidado para não perder muito tempo nas mídias sociais, tá? Ainda bem que as energias melhoram ao longo do dia e você vai ter chance de botar tudo em ordem. A Lua destaca seu lado prático à tarde, o que deve aumentar suas chances de terminar tudo o que precisa fazer hoje. Pela manhã, tente cuidar do seu corpo e faça escolhas saudáveis. Tá na pista? Um amor antigo pode surgir quando menos espera e reacender a chama da paixão. Seu lado protetor também se destaca e ajuda a blindar o romance se tem compromisso.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

As estrelas avisam que será preciso atenção redobrada com dinheiro para não exagerar nos gastos hoje. Foque no que é importante e fuja de compras por impulso, por mais que se depare com ofertas que parecem ser irresistíveis. Ainda pela manhã, não deixe que a sua possessividade se transforme em um problema no romance, caso contrário, há sinal de briga com o mozão logo cedo. Mas o astral melhora ao longo do dia e, à tarde, a Lua garante que um bom papo pode resolver qualquer perrengue. Melhor apostar no diálogo para manter o astral descontraído e voltar às boas com a sua cara-metade. A paquera pode engatar e trazer ótimas surpresas! As redes sociais prometem bombar à noite.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Logo cedo, talvez tenha que resolver alguns assuntos em casa que estavam pendentes, mas não deixe que isso acabe com o seu bom humor. Vai ser mais fácil botar as mãos na massa, planejar o dia e cuidar de tarefas que exigem praticidade e bom-senso à tarde, quando a Lua se muda para Escorpião. Também vai dar um show na hora de lidar com dinheiro, conquistar clientes, abrir novas portas e descolar uma grana extra. Se está sonhando em se dar bem na conquista, a dica é buscar alguém que esteja a fim de compromisso sério e agir com calma. O ciúme pode trazer problema para a relação a dois logo cedo, mas depois as coisas se acalmam e entram nos eixos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você começa o dia sonhando com paz e tranquilidade, mas vai ter que redobrar a atenção porque há risco de perder informação importante ou ser alvo de gente fofoqueira. Tá amarrado! Se alguém te contar um segredo, fique na sua e não repasse adiante, nem caia em tentação de compartilhar algo íntimo em troca. Se tem compromisso, converse com o mozão e esclareça boatos. Mal-entendido ou gente fofoqueira pode trazer problemas para a paquera, mas pra tudo tem jeito. A Lua se muda para o seu signo à tarde e você vai contar com vibes maravigolds para resolver qualquer perrengue que tenha surgido pela manhã – isso também vale para o trabalho.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

No trabalho, pode começar o dia com boas ideias e muitos sonhos, mas não é hora de apostar suas economias em um projeto arriscado demais, tá? Se alguém próximo pedir uma grana emprestada, fuja que é cilada! Ainda bem que o astral vai melhorando e você pode pensar fora da caixa, expandir seus contatos, conhecer gente nova, fazer amizades… À tarde, a Lua se muda para o seu inferno astral e sua energia pode cair um pouco, mas dá para compensar isso prestando atenção em seu sexto sentido. Talvez as coisas se desenrolem meio devagar na paquera, mas não desista do crush sem motivos. Você e o mozão podem curtir um programa mais sossegado e aconchegante.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Logo cedo, o trabalho pode exigir muito de você e talvez seja complicado acompanhar algumas tarefas. Mas foque no que é importante e não perca tempo implicando com os colegas, por mais chatos que alguns sejam. Pode ser complicado lidar com críticas, mas deixe o ego de lado e veja o que pode fazer para melhorar, se for o caso. À tarde, a Lua se muda para Escorpião e o astral alivia, favorecendo a convivência com amigos e pessoas próximas. A paquera reserva novidades e pode se envolver em um lance divertido se pedir uma mãozinha para os amigos. A sintonia com o mozão fica perfeita à noite e vocês vão causar inveja por onde passarem.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Pela manhã, manter o foco nas tarefas pode ser um desafio e tanto. Você estará mais distraído e pode sonhar acordado, meu cristalzinho, mas cuidado para não se envolver em um acidente por causa disso, tá? Olhe para onde está indo, confira o serviço antes de entregar e não perca tempo nas redes sociais durante o expediente. Ainda bem que a Lua entra em Escorpião à tarde e coloca seu lado ambicioso pra jogo. A boa notícia é que pode até encontrar uma oportunidade de subir na carreira. Aí sim! O romance ganha um ar mais sério e você e o mozão podem planejar o futuro do casal. Um contatinho popular tem tudo para despertar seu interesse se o seu coração está vago.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Pode se preparar para encarar mudanças e reviravoltas logo cedo, meu cristalzinho. Mas as coisas não correm tão bem de manhã e você pode perder a paciência com os amigos. Brigar só vai piorar a situação, ok? Mantenha a calma e deixe que as emoções esfriem antes de responder mensagens nas redes sociais ou pessoalmente. Ainda bem que a Lua se muda para Escorpião à tarde e traz um clima mais leve para você resolver qualquer perrengue que surgir. Se puder, dê um rolê por aí para gastar o excesso de energia – pode até pintar boas novas na paquera se você tropeçar em um crush pelo caminho. A diversão marca os momentos a dois e podem fazer algo diferente à noite.

