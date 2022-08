Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Veja o que os astros dizem para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua segue com força em seu paraíso astral e promete que qualquer perrengue ou tarefa que surgir pela frente deve se resolver numa boa. Além disso, você pode dar um show de criatividade e se destacar com ideias inspiradoras. Aposte na sua simpatia para contagiar os colegas, clientes e o púbico em geral. Mas é na vida pessoal que você tem tudo para se divertir! Além de contar com uma dose extra de magnetismo, você também estará mais envolvente e irresistível do que nunca. E com Mercúrio de mudança para Libra, vale a pena apostar numa boa conversa se está a fim de assumir um relacionamento. Até que enfim, né? Romantismo e alto-astral também marcam os momentos a dois.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Logo cedo, tudo indica que as vibes serão mais tranquilas no trabalho, sinal de que pode se sair melhor em tarefas que pedem bom-senso e praticidade. Também vai ser divertido curtir a companhia da família, relembrar bons momentos e ficar no seu cantinho mais tarde. Mercúrio está de mudança para Libra e coloca assuntos de trabalho e de saúde em destaque nos próximos dias. Busque mais informações sobre qualquer tema que despertar seu interesse e troque ideias com pessoas próximas. Você e o love podem se aproximar mais hoje, mas precisam ter cuidado para não dar espaço para o ciúme, tá? Melhor não apressar as coisas na conquista – dê um passo de cada vez.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Seu jeito falante e comunicativo segue ainda mais intenso nesta quinta e você pode tirar proveito disso para abrir novas portas no serviço. Se está em busca de um emprego, espalhe a notícia entre os amigos, eles podem indicar alguma coisa ou distribuir seu currículo por aí. As estrelas também deixam o astral mais leve, sinal de que você tem tudo para brilhar nas redes sociais! Mas é a entrada de Mercúrio em seu paraíso astral que realmente vai movimentar e animar as coisas! Com o mozão, saiba que o diálogo segue em alta, mas cuidado com assuntos espinhosos. Tá na pista? Prepare-se para as oportunidades de paquera que vão pipocar por aí! Mas fique longe de gente fofoqueira.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

O dia começa recheado de boas energias para lidar melhor com dinheiro, – ligue suas antenas para agarrar uma oportunidade única de encher o bolso. Também pode pintar a chance de dar aquela alavancada na carreira – defina seus objetivos e lute para chegar onde deseja, bebê! Com Mercúrio de mudança para Libra, seu lado família fica ainda mais evidente e você vai se entender com o pessoal de casa às mil maravilhas! À noite, se um amigo pedir dinheiro emprestado, saia de fininho pra não ter problema. A dois, seu lado mais possessivo talvez traga alguma tensão com o par se não tiver cuidado. Se o seu coração está vago, não espere grandes novidades na paquera.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Se depender das estrelas, tudo indica que vai contar com uma reserva extra de energia nesta quinta! Criatividade e muito foco serão fundamentais para ter sucesso em tudo o que fizer hoje, especialmente no trabalho. Foque no que deseja e corra atrás dos seus sonhos sem desanimar, Leão! Mercúrio está de mudança para Libra essa noite e promete novidades nos seus contatos. Aproveite para conhecer gente nova, trocar ideias e distrair a mente dos problemas do dia a dia. Tá na pista? Invista num bom papo se quiser fisgar o crush ou atrair novos contatinhos, inclusive nas redes sociais. Um bom papo ajuda a animar as coisas com o mozão, mas cuidado com a críticas.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Hoje, pode ser preciso um pouco de cuidado pra lidar com assuntos do dia a dia, inclusive aquelas tarefas mais chatas. Em compensação, sua intuição estará tinindo e você pode descobrir um segredo, enxergar algo que estavam escondendo de você ou aprender mais sobre si mesma. Se puder, tire um tempo para meditar ou explorar seu lado mais místico. Mercúrio promete boas novas com dinheiro nos próximos dias, por isso, preste atenção em qualquer negócio que pareça promissor a partir de agora. Com tudo isso acontecendo, a conquista pode ficar meio devagar agora. A distância pode esfriar as coisas na paquera ou no romance. Controle a impaciência com o mozão.

Libra (de 23/9 a 22/10)

No trabalho, você vai chegar mais longe se apostar na dobradinha diplomacia mais boa vontade para lidar com as pessoas. Aproveite esse astral descontraído para se encontrar com os amigos e dar boas risadas, afinal, a semana está acabando e você merece se divertir, bebê! E a entrada de Mercúrio em Libra à noite favorece conversas, novos contatos, anima as redes sociais… Você vai dar um show de popularidade! Só não exagere porque pode pintar briga com a turma no final da noite, tá? Na conquista, prepare-se para ganhar novos contatinhos e explore todo o seu charme natural. As estrelas prometem um clima leve e descontraído nos momentos com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Aproveite esta quinta para mergulhar no trabalho e conquistar o destaque que merece, Escorpião! No que depender das estrelas, sua ambição vai bater no teto e você tem tudo para conquistar o que deseja, inclusive uma grana extra, emprego novo ou aumento. Eu ouvi um amém? Mas, à noite, Mercúrio se muda para o seu inferno astral e pede um pouco de calma na hora de se expressar. Nos próximos dias, cuidado com mal-entendidos e com gente fofoqueira, meu cristalzinho. A boa notícia é que sua popularidade deve trazer novidades na conquista, ainda que sua atenção esteja focada em outros assuntos também. Você e o mozão podem formalizar de vez o romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O astral segue mais descontraído nesta quinta e você pode fazer contatos interessantes e estabelecer boas relações com gente de fora, inclusive no trabalho. Com sua curiosidade em alta, é hora de investir em conhecimento – tudo o que aprender será mais do bem-vindo! Mercúrio está de mudança para Libra à noite e promete dar um incentivo e tanto para a comunicação e as amizades a partir de agora. Só tenha cuidado com a saúde, que pede mais equilíbrio: deixe os exageros bem longe. Se está sonhando com um novo amor, saia da rotina e aposte na criatividade. Os amigos também podem dar uma ajuda e bancar o cupido. O romance fica mais descontraído e garante momentos divertidos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Com a Lua em sua Casa 8, você vai encarar tudo com mais dedicação e seriedade. A dica dos astros é canalizar toda essa intensidade para algo produtivo, o que nem sempre é tão fácil de fazer. Mercúrio se muda para Libra hoje e promete movimentar as coisas na vida profissional – pode até surgir um boa oportunidade para você progredir nos próximos dias! Preste atenção ao seu sexto sentido e mantenha alguns interesses pessoais em segredo, afinal, nem sempre é a melhor política contar tudo o que pensa e sente para qualquer um. E isso também inclui as redes sociais, tá? Um pouco de mistério pode dar uma agitada na conquista, Caprica!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

No trabalho, as parcerias contam com o apoio dos astros e as obrigações correm melhor se forem divididas com outra pessoa. Você fará o possível para evitar o isolamento e vai buscar companhia em todos os momentos, o que ajuda a movimentar a vida pessoal também. Mercúrio entra em Libra à noite e estimula o seu lado aventureiro – saia por aí com os amigos, planeje uma viagem para os próximos dias, use as redes sociais para ampliar seu círculo de conhecidos… Vale tudo para driblar a mesmice! Você pode descobrir novas maneiras de fortalecer o romance, mas cuidado com a ciumeira boba. Se busca um amor, espalhe a notícia entre os amigos e vai se surpreende

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você vai dar um show na hora de cuidar de alguns assuntos práticos que vinha adiando. Que tal deixar a preguiça de lado e mostrar o quanto você pode render quando está comprometido com o trabalho, Peixes? Há boas chances de ganhar dinheiro pela manhã, mas vai depender do seu esforço. Não adianta ficar só sonhando, é preciso fazer a sua parte também. E com Mercúrio entrando em Libra à noite, uma pitada de mistério e excitação deve animar a sua vida a partir de agora! Se está a fim de alguém, saiba que a sensualidade será sua arma secreta para ganhar o crush. No romance, será preciso lidar com alguns assuntos de rotina, mas a paixão incendeia os lençóis. Se joga, bebê!

Leia a previsão dos outros dias para o seu signo.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.