Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou de bolso cheio, Áries! Há sinal de boas oportunidades para ganhar dinheiro logo cedo. Você também vai administrar melhor o que é seu: bora lá conferir extratos, organizar as contas, planejar os próximos gastos… E com a Lua de mudança pra Gêmeos, vai sobrar energia para circular por aí e trocar ideias com o pessoal. Essa facilidade para lidar com tudo o que envolve comunicação pode ser direcionada para o serviço. Se está à procura de emprego, espalhe a notícia entre amigos e conhecidos. Ciúme ou possessividade pode pesar no romance logo cedo, mas um bom papo ajuda a esclarecer tudo. Aproveite para dar um rolê por aí e paquerar muito se ainda está só!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Aproveite o início do dia para cuidar de alguns interesses pessoais. Depois, a Lua brilha em Gêmeos e destaca sua habilidade com dinheiro, meu cristalzinho. Mas como nada cai de presente no seu colo, por mais que você queira, o jeito é mostrar dedicação e muito esforço para colher os frutos que você merece, tá? Se tem sociedade ou parceria profissional, apresente suas ideias para melhorar o faturamento e procure manter a harmonia com todos ao seu redor. Tem compromisso? Nesse caso, a dica dos astros é pegar mais leve com a possessividade para não azedar o romance. Curta o mozão, mas sem sufocá-lo! A conquista talvez ande mais devagar do que gostaria.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Logo cedo, confie em seu sexto sentido na hora de direcionar o foco para assuntos que exigem segredo. Sua intuição estará mais afiada e há chance de descobrir um segredo, mesmo sem querer. E com a entrada da Lua em seu signo, vai sobrar disposição para encarar qualquer parada nesta sexta, meu cristalzinho. Você estará a mil por hora, mas tente focar a atenção nos assuntos mais urgentes pra fechar a semana sem deixar nenhuma pendência pelo caminho. Depois, é só partir pro abraço! Há sinal de animação nos assuntos do coração, seja com o mozão ou com o crush. Seu jeito descontraído e comunicativo promete muito sucesso na conquista.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você começa o dia com muita animação e pode até tentar algo diferente no trabalho. Se precisar de ajuda ou conselhos, procure os amigos. Depois, com a Lua de mudança para o seu inferno astral, sua energia pode diminuir um pouco. Mas se ficar na sua e ignorar as provocações ou indiretas, vai dar conta de tudo o que precisa fazer sem grande estresse. Se sentir vontade de curtir o seu cantinho, sem grandes planos nesta sexta à noite, vá em frente. Sua intuição também se destaca, assim como o interesse em misticismo ou religião. Diminua o ritmo e planeje algo mais íntimo com o mozão – vai ser uma delícia! Contatinho misterioso pode entrar no seu radar hoje.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Logo cedo, sua ambição vai dar as cartas e você pode colocar em prática novas ideias, assim será possível dar aquela deslanchada na carreira. Dedicar um esforço extra antes de fechar a semana ajuda a causar uma boa impressão no trabalho, meu cristalzinho. E com a Lua em Gêmeos, seu jeito sociável ganha destaque – invista em novas conexões na vida profissional e retome contato com pessoas que não via há um tempão. À noite, reservar tempo para se divertir com os amigos e o mozão pode ser o que faltava para aquecer seu coração. Um programa animado com a galera também será perfeito para trazer vida nova à paquera – se joga!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sextou, meu cristalzinho, e você começa o dia sonhando com férias, viagem e passeios. Pode ser uma boa restabelecer contato com gente que mora longe ou está em viagem. Ainda pela manhã, a Lua dá uma força para você se concentrar na carreira e tudo indica que conseguirá dar conta das tarefas se evitar distrações. Bom dia para fazer planos mais ambiciosos, cuidar da sua imagem e impressionar os outros. Aproveite o momento para dar uma reciclada nas suas redes sociais, bebê. Quem já tem compromisso pode formalizar os laços com o mozão, ou dar um passo mais sério nessa história. Um crush popular e disputado tem tudo para despertar seu interesse se está só.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Mudanças e surpresas podem agitar as coisas em casas nesta sexta, Libra, mas não precisa se preocupar, tá? Se depender das estrelas, essas reviravoltas serão positivas para os seus interesses. Depois, a Lua entra em Gêmeos e um astral mais leve deve marcar o resto do dia. No trabalho, tudo o que envolva cultura, leis, justiça, estudos e viagens contam com as melhores vibes e trazem excelentes resultados. Você estará mais do que pronta pra fechar a semana e se divertir muito à noite! Se pintar a chance de uma viagem, embarque sem pensar duas vezes. Tanto a paquera quanto a vida a dois ficam mais descontraídas e prometem novidades deliciosas para o seu coração. Se joga!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sextou, bebê, e os astros enviam excelentes energias para o trabalho logo cedo. Priorize tudo o que depender do seu esforço e da colaboração de outras pessoas logo cedo, tá? Depois, a Lua se muda para Gêmeos e o dia promete ser movimentado, cheio de reviravoltas e surpresas. Mas o astral também será ideal para praticar o desapego e romper alguns padrões que não fazem mais sentido para você. Que tal cuidar melhor do corpo e, de quebra, queimar o excesso de energia praticando exercícios físicos? Mesmo com tanta coisa acontecendo, a paquera segue a pleno vapor e traz momentos excitantes. Com o mozão, aposte no desejo para animar os momentos de intimidade.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você começa a sexta atacando os problemas com muita garra e disposição, Sagita. Ainda pela manhã, a Lua brilha em Gêmeos e avisa que juntar forças com os colegas e agir em equipe será o caminho para o sucesso. E a união continua sendo uma boa pedida nas outras áreas também, seja ao lidar com a família, com pessoas queridas ou com o mozão. Acredite nos seus pontos fortes e mostre que sabe lidar bem com os outros, quando necessário. Criatividade e boas ideias também ajudam a abrir novas portas no trabalho. A paquera ganha um impulso e tanto das estrelas, mas você vai sonhar com compromisso. Já o romance estará perfeito sem defeito, como você sempre sonhou.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A sorte sorri para você logo cedo, aproveite e faça uma fezinha! Mas, ainda pela manhã, a Lua entra em Gêmeos e o seu foco se concentra no trabalho. Sua capacidade de concentração vai surpreender e pode ter sucesso ao lidar com tarefas mais complicadas ou chatas. Com garra e muita fé, vai se destacar nessa jornada pra lá de puxada. Vale a pena redobrar a dedicação em tudo o que faz, mas sem exagerar ou se sobrecarregar. Se você trabalha correndo de um lado para o outro, reserve tempo para relaxar também. Cuidado nunca é demais! Tá na pista? Há chance de se envolver com um colega. Já o romance pode andar meio sossegado demais para o seu gosto.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Logo cedo, você vai resolver qualquer assunto antigo que estava pendente ou que tem relação com a casa e a família. Se precisar de ajuda, os parentes podem dar uma mãozinha. E a melhor notícia é que, ainda pela manhã, a Lua entra em seu paraíso astral. Você passa a contar com uma dose extra de sorte pra encarar os desafios e brilhar em tudo o que fizer! Tá bom ou quer mais? Também fica fácil cuidar de serviços que exigem criatividade e contato com outras pessoas, especialmente se precisa trocar ideias com outras pessoas. Prepare-se para fazer o maior sucesso na conquista! A dois, declaração de amor eterno e altas doses de romantismo aquecem o coração do casal.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Comece a dia colocando as mensagens em dia, respondendo e-mails e cuidando de tarefas que envolvem comunicação. Depois, com a Lua em Gêmeos, fica mais fácil se dedicas a tarefas que exigem praticidade e responsabilidade. Se trabalha em home office, pode melhorar sua produtividade se conseguir paz e sossego no seu cantinho. Ainda que possa pintar algum assunto mais sério com um familiar, no geral, o saldo tende a ser positivo e é a família que vai ficar ao seu lado em tudo o que for necessário. Por outro lado, as estrelas colocam o ciúme em destaque, assim como o apego excessivo ao mozão. Um programa caseiro pode ajudar a manter seu lado possessivo sob controle.