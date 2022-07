Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua na Casa do Conhecimento desperta sua curiosidade e vontade de aprender. Você pode aproveitar o incentivo para investir nos estudos, buscar cursos e treinamentos que possam reforçar seu currículo ou mesmo abrir novas portas para a sua carreira. Outra boa dica é se aproximar de colegas mais experientes e seguir o exemplo de quem já chegou aonde você quer chegar. À noite, pode matar a saudade de amigos que moram longe, nem que seja só por telefone. No amor, as afinidades contarão mais pontos. Converse para conhecer melhor o alvo. Converse também no romance: fortaleça a confiança na união.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O céu envia boas energias para as suas finanças. Vênus na Casa 2 traz sorte para o bolso e pode ajudá-la a buscar formas criativas e prazerosas de aumentar seus ganhos. A fase será especialmente lucrativa para quem trabalha com beleza e decoração: confie no seu bom gosto. A Lua também incentiva as mudanças: bom momento para transformar o que incomoda e virar o jogo a seu favor. Com a sensualidade à flor da pele, vai ser fácil atrair e envolver quem deseja. Cuidado apenas para não confundir amizade com amor. Fase estável no romance. Invista na sedução e esquente o clima na intimidade.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Os astros recomendam que você se una aos colegas e some forças com eles para alcançar mais rápido os objetivos em comum. Com Vênus na Casa 1, sua simpatia fica ainda mais evidente e todos vão querer a sua companhia. Estimule a cooperação no trabalho e não dê espaço para rivalidades. No campo sentimental, quem está só vai sentir uma vontade maior de embarcar num romance sério e duradouro. Se encontrar alguém que realmente combine com você, o namoro tem tudo para dar certo. Na vida a dois, a Lua fortalece a união, a parceria e o romantismo. Respeite as diferenças para não brigar.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você começará a semana com disposição e disciplina em dobro para encarar o trabalho e cumprir seus compromissos. Terá que trabalhar bastante, mas a sensação de dever cumprido no fim do expediente fará tudo valer a pena. A Lua na Casa 6 também estimula os cuidados com a saúde. Bom dia para fazer ou agendar consultas e exames de rotina. Nas paqueras, você tende a se envolver com alguém que já conhece e que já participa da sua vida – pode ser alguém do trabalho ou da vizinhança. Na vida a dois, apoie os projetos e interesses do par. Faça algo para quebrar a rotina e apimentar a intimidade.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Se depender do estímulo astral, você vai iniciar a semana com muita alegria e disposição. Seu entusiasmo será contagiante e vai animar todos ao seu redor. A Lua no seu paraíso astral traz sorte e muita criatividade. Troque ideias com os colegas, pois vocês podem encontrar soluções incríveis para agilizar as tarefas e alcançar as metas em comum. Nos assuntos do coração, seu charme estará com tudo e você vai atrair admiradores até sem querer. Pode pintar romance com amigo(a) e um lance recente tem tudo para ficar mais sério. Na união, fase romântica, carinhosa e sedutora, ideal para namorar.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Questões relacionadas ao lar ou à família devem ocupar a sua cabeça nesta segunda-feira. Procure resolver os assuntos urgentes, mas tente não levar problemas pessoais para o trabalho, pois isso pode tirar a sua concentração e prejudicar o seu rendimento. Quem trabalha em casa deve ter disciplina para não ficar até muito tarde cuidando do serviço – é importante reservar um tempo para descansar. Um amor do passado pode voltar a assombrar seus pensamentos, mas avalie se vale mesmo a pena dar outra chance. Já no romance, evite remoer o que passou e não deixe a família interferir demais na união.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você terá muita facilidade para se expressar e deve aproveitar isso para expor mais as suas ideias e opiniões. No trabalho, vai usar as palavras certas para agradar e convencer as pessoas. Pode fazer bons acordos e negócios. Também terá boa memória e facilidade para aprender: invista nos estudos e troque ideias com pessoas que têm muito a ensinar. Nas paqueras, pode se encantar com a experiência de uma pessoa mais madura, com boas chances de namoro. Na vida a dois, evite falar de problemas e preocupações de rotina hoje. Prefira falar de amor e aproveite o tempo livre para investir em sedução e romance.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você começará a semana focada nas finanças. Fique ligada, pois pode ter boas oportunidades de aumentar seus ganhos ou conquistar coisas que deseja há bastante tempo, inclusive coisas que são objetos de desejo da família. Agora, Vênus alerta que é importante saber controlar os gastos para não passar do ponto e acabar no vermelho, valeu? No amor, o desejo de segurança pode fazer você se entusiasmar com uma pessoa mais séria e responsável. Só tenha cuidado para não se iludir nem se enganar com falsas promessas. A dois, livre-se do ciúme e das desconfianças, e invista na sedução.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua em Sagitário destaca sua autoconfiança e incentiva você a explorar todos os seus talentos para brilhar no que faz. Use seu otimismo para motivar os colegas e deixar o trabalho mais fácil. A sintonia com colegas pode até render uma parceria vantajosa no fim do dia e Vênus abençoará a aliança. O astro do amor também estimula o romance e pode dar uma força para quem procura sua alma gêmea. Aposte em boas conversas para mostrar suas intenções e descobrir as intenções do alvo. Na união, fase de muita harmonia e romantismo. Não deixe que tensões domésticas afetem o clima de romance.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua na Casa 12 deixa você mais quieta e reservada. No trabalho, vai preferir cuidar das suas responsabilidades sozinha, no seu canto, sem contar com o apoio dos colegas. Vênus na Casa 6 deixa você mais atenciosa e prestativa, mas você só deve oferecer ajuda aos outros depois de dar conta das suas tarefas. À noite, reserve um tempo para fazer contas e repensar suas finanças. Pode pintar um clima de romance com colega ou alguém conhecido. Talvez queira manter o romance em segredo por um tempo. Cuidado com mentiras e segredos à noite. Esclareça dúvidas para fortalecer a confiança na união.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Lua e Vênus vão acentuar ainda mais a sua criatividade e você pode ter ideias incríveis ao longo do dia. No trabalho, pode apresentar propostas inovadoras e dar passos importantes para concretizar seus projetos para o futuro. Pode contar com o apoio dos amigos, desde que ninguém queira tirar a sua liberdade. Vênus indica boa sorte em jogos e sorteios: faça sua fezinha. Boa fase para conhecer gente nova e se enturmar com outros grupos. Use e abuse do seu charme e carisma nas paqueras. Uma amizade pode se transformar em namoro. Na união, você vai querer companheirismo e deve controlar o ciúme.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua na Casa 10 deixa você mais ambiciosa e confiante para mostrar o seu potencial no trabalho, principalmente se você estiver de olho em uma nova vaga. Pode se destacar bastante ao usar uma experiência anterior para cumprir tarefas difíceis: dedique-se ao que você sabe que sabe fazer bem. À noite, pode revelar seus projetos a alguém mais experiente e ouvir bons conselhos. A família também dará apoio. No amor, você será exigente. Vai caprichar no visual, mas só dará chance a alguém se sentir vale muito a pena. No romance, bom momento para compartilhar seus planos e sonhos com seu bem.

