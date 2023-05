Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você pode começar a segundona com pouco entusiasmo e talvez precise de um esforço extra pra levantar o ânimo, mas tudo melhora e seu pique volta com força total, bebê! A Lua muda de cenário e troca likes com os astros, trazendo mais disposição, coragem e desenvoltura para espantar bagacinhas. Aliás, nada deve atrapalhar suas iniciativas e seu sucesso da metade da manhã em diante e além de contar com mais energia, você terá muita habilidade para se relacionar com quem convive e trabalha. Vai render bastante em suas atividades e saberá envolver as pessoas em seus interesses. Agora, as emoções mais intensas vão rolar à noite e sua seducência ficará matadora na paixão. O crush pode cair de amores!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Segundou com alerta de treta e confusão logo nas primeiras horas da manhã, mas essas vibes vão durar pouco e logo você retoma o controle, tocando o seu barquinho sem zicas e preocupações. O astral vai ficar muito estimulante nos assuntos de trabalho ainda pela manhã e o período será ideal para mostrar o que sabe: sua dedicação vai render bons frutos e conquistas profissionais. A saúde também vai sair no lucro neste início de semana e você vai esbanjar energia física e mental, minha consagrada! No lado amoroso, pode ter surpresinha gostosa com alguém que conhece há tempos e seu charme fica imbatível na pista: um coleguinha pode se declarar.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A segundona começa com energias contraditórias e você pode alimentar incertezas, mas logo o clima muda e seu astral fica maravigold, meu cristalzinho! A Lua ingressa em seu paraíso, sorri para os astros e promete um dia de sorte e notícias boas, seja no trabalho, nas finanças ou na vida pessoal. Chegou a hora de mostrar seus talentos e se destacar no que faz, pois há chance de carimbar seu passaporte para o progresso. Se procura emprego, aproveite a maré positiva para divulgar seu currículo – novas portas vão se abrir. Agora, é no amor que a sua estrela vai brilhar pra valer e a noite será perfeita para ganhar quem paquera: o crush não vai resistir. Altos papos e muita descontração com o mozão.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

É melhor entrar nesta semana suave na nave e não forçar a barra com ninguém, pois tretinhas estão previstas nas primeiras horas do dia. Mal-entendidos e confusões podem rolar, mas tudo deve fluir melhor da metade da manhã em diante. Os interesses profissionais vão ficar mais favorecidos e você pode receber apoios importantes para conseguir algo que ambiciona, inclusive de parentes. Perrengues serão superados e não faltará boa vontade para resgatar a harmonia que tanto gosta e precisa com os parentes. Notícia que aguarda sobre dinheiro pode demorar um pouquinho e chegar à noite, mas vai trazer alívio de alegria para você e o love. Se está na solteirice, alguém do passado pode entrar em contato.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Leodivas e leodivos podem começar a manhã às voltas com preocupações materiais e bagacinhas. Mas já adianto que o astral vai dar uma guinada espetacular ainda pela manhã e aí sim as coisas vão caminhar numa ótima. A Lua libriana entra em cena e espalha vibes maravilindas, deixando seu poder de comunicação, sua simpatia e cordialidade no modo turbo. No trabalho, você terá facilidade para convencer as pessoas e vai exercer sua liderança naturalmente. Também pode faturar um dinheirinho com trocas, vendas e compras, inclusive pela internet. Agora, é na paixão que as maiores alegrias estão previstas e uma conquista gloriosa tem tudo para rolar.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Hoje a Lua está em ritmo de despedida e dá tchau para o seu signo, mas arranja treta com Netuno antes de partir e aponta um início de manhã atribulado e confuso em suas relações. Apoie-se na sua natureza realista e sensata para evitar atritos e não torcer os fatos. Mas o clima melhora bastante e novidades positivas devem chegar para o seu bolso perto da hora do almoço. Plutão vai fortalecer seu lado batalhador e você pode faturar mais à custa do seu trabalho: com dedicação, vai garantir mais dindim pra sua conta. Saúde firme e os contatos pessoais vão ficar mais harmoniosos ao longo do dia. No amor, pode pintar paixão platônica ou desejo que prefere esconder. Vai buscar estabilidade no romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sabe quem está com tudo hoje? Sim, é você, bebê! O dia até começa meio enjoado e a saúde pode precisar de atenção, mas depois as estrelas vão caprichar no astral, principalmente a Lua, que ingressa no seu signo às 11h50 da manhã. Além de realçar seu brilho pessoal e suas competências, ela também vai se aliar com Plutão, enviando vibes poderosas para realizar aquelas mudanças que tanto deseja, principalmente nas finanças. Você pode ter ideias criativas e inovadoras pra incrementar seus ganhos e melhorar de vida. Isso sem falar que vai se valer dos seus dons e habilidades para se destacar no trabalho. E o amor, como fica? Blindado e protegido, librianjo! Noite perfeita nos contatinhos e na união.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Segundou, escorpiãozinho, mas convém maneirar nas expectativas e não tomar nenhuma decisão importante no início do dia. Altos e baixos vão marcar presença e enganos podem acontecer, então, é melhor ficar na sua, focar no que pode ser feito e deixar os planos mais audaciosos para outra ocasião. A dica é manter a rotina e cuidar das tarefas corriqueiras, evitando se envolver com outros interesses. Aos poucos, o astral engrena e você vai se sentir à vontade em casa e ao lado dos parentes próximos, com os quais poderá contar. Tarde ideal para desenrolar assuntos que estavam confusos, só não espere muito da vida amorosa hoje. Os desejos se intensificam, mas tudo indica que precisará se soltar mais.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Querendo good news, minha consagrada? Hoje tem, mas convém ter um pouco de paciência porque elas vão chegar mais tarde. No começo do dia, bagacinhas podem rolar e quem avisa é Netuno, que briga com a Lua e embaça o astral. Muita calma para não se desentender com parentes, pessoas mais velhas ou que representam autoridade. Mas tudo muda perto da hora do almoço, sua simpatia fica on e seu jeitinho sociável assume o comando, sinal de que você vai se entrosar numa ótima com todos. Ideais podem ser alcançados no trabalho, as amizades estarão mais estimuladas e os contatinhos, então, nem se fala! À noite, pode conhecer alguém que tem sua vibe e é seu número. Romance companheiro e cheio de sintonia.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Segundona chegando com risco de treta logo cedo, portanto, a dica é começar o dia com mais tolerância e filtro nas palavras, Caprica! Seu jeito crítico e sincerão pode te colocar em saias justas ou provocar mágoas, mas se controlar a vontade de falar umas verdades e mostrar diplomacia, tudo melhora em seus contatos. Os interesses profissionais ganham evidência ao longo da manhã e será o momento de centrar forças nas suas metas. Além de subir no conceito da chefia, você pode cavar boas oportunidades de melhorar as finanças, seja através de aumento salarial ou outros benefícios incorporados ao cargo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A semana começa com promessas de novidades, mas também com o sinal vermelho aceso nas finanças, bebê! Preste muita atenção ao lidar com dinheiro logo cedo porque pode levar balão em compra, receber troco errado ou até perder grana – vade retro! Ainda bem que as instabilidades se dissipam e as coisas vão fluir numa boa para o seu lado da metade da manhã em diante. Estudos, provas e concursos estarão favorecidos e você pode receber ótimas notícias sobre mudança operacional no trabalho ou vaga de emprego, se procura serviço. À noite, Marte esquenta as turbinas da paixão e a sintonia será de corpo, mente e alma com o love. Período perfeito para quem está free começar um lance e engatar namoro firme.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você é da paz e não quer zica com ninguém, mas tô vendo um astral meio tenso no início da manhã e quem der bobeira pode entrar em confusão. Para se precaver, a ordem é dobrar a paciência, evitar confrontos e ficar longe de intrigas. Aos poucos, o clima melhora e mal-entendidos acabam, mas convém seguir de olhão aberto e adotar a discrição como mantra nesta segundona. Procure se concentrar em suas atividades, foque no trabalho e deixe coisas sem importância de lado. Sua intuição vai ficar mais apurada à tarde e pode ser sua maior aliada na hora de fazer escolhas, negociações e cuidar dos seus interesses. Clima sedutor com o mozão e paquera mais quente: pode rolar uma baita química com colega.