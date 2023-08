Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje as estrelas estão num fervo só e há muito movimento no céu, sinal de que um dia bem agitadinho, bebê! A quarta até começa tranquila, mas pega fogo ainda pela manhã e traz novidades que vão levantar seu ânimo, mas também sua irritação. Pegue mais leve para não se estressar com contratempos e situações que não dependem apenas da sua boa vontade. Tretinhas podem rolar com colegas de trabalho e também nas amizades. À tarde, convém fechar a carteira e guardar o cartão, pois pode gastar na louca, como se não houvesse amanhã. Em contrapartida, sua estrela brilhará intensamente na paixão e seu carisma ariano vai bombar nos contatinhos e paqueras. Noite perfeita na conquista e também no romance.

Touro (de 21/4 a 20/5)

As coisas vão fluir bem em suas relações nas primeiras horas do dia e você terá muita habilidade para convencer e agradar. O trabalho também deve render mais nesse período, mas pode enfrentar contratempos da metade da manhã em diante e exigir mais atenção. Na parte da tarde, há risco de se desentender com parentes e pessoas próximas, portanto, reforce seu jogo de cintura e controle a teimosia. Na saúde, evite excessos que podem prejudicar seu bem-estar: maneire na gula, bebê! O astral no amor oscila ao longo do dia, mas a paquera contará com boas vibes à noite e alguém que conhece pode inspirar seu desejo de se amarrar. A vida a dois também ficará mais protegida e deve ganhar mais estabilidade.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Bora se animar, meu docinho de amora, porque a quarta já começa maravilinda para os seus interesses financeiros e você pode receber notícia boa sobre uma grana que aguarda. Pena que esse astral favorável dura pouco e o bicho pode pegar da metade da manhã em diante, sobretudo em seus contatos e conversas. Faça suas coisas sem se distrair com outros assuntos e evite discutir com quem é todo trabalhado no ranço. A recomendação é agir com tato, tolerância e medir a sinceridade, pois se abusar na dose vai virar sincericídio. A vida amorosa também pode ser palco de tensões e tretas durante o dia, mas os atritos vão cair por terra e a noite será delicinha, cheia de sintonia com o crush ou o mozão.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

A Lua amanhece ao seu lado e troca likes com Netuno logo cedo, deixando sua inspiração turbinada. Sua criatividade e seus talentos vão bombar e você vai mostrar o que sabe, mas depois o clima muda por causa de algumas trombadas astrais. Numa dessa, convém ligar o radarzinho e agir com mais prudência, especialmente ao lidar com dinheiro. À tarde, há risco de cair em golpes, embarcar na conversa mole dos outros ou perder o controle nos gastos, então, juízo, bebê! O conselho é avaliar os prós e contras de tudo e só tomar decisões se sentir firmeza. Ainda bem que os perigos diminuem e a noite será de estabilidade em suas relações pessoais. Romance mais tranquilo, mas a paquera pode deixar a desejar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

O dia começa sussa e as primeiras horas serão indicadas para cuidar de assuntos mais íntimos. Lidar com coisas que mexem com a imaginação será prazeroso, mas o clima vai mudar. A Lua promete novidades ao ingressar em seu signo às 11h34, pena que ela se estranha com alguns astros e pode deixar seu jeito mais voluntarioso e temperamental, viu bebê? Convém ser mais paciente e pegar leve com quem se relaciona e trabalha porque há tendência de estrilar com uns e outros. À tarde, vá com calma na alma e não tenha pressa ou pode não concluir nada direito e, o que é pior, atrair mais dores de cabeça. Pode rolar perrenguinho na vida amorosa, mas tudo melhora à noite e sua seducência vai ficar um arraso.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O dia começa com vibes positivas e muita harmonia, mas depois você vai precisar se valer da sua disciplina virginiana para não perder o foco. A Lua migra para o signo anterior ao seu, zica com os astros e revela que distrações e preocupações podem surgir do nada. Explore seu lado dedicado e sua capacidade de concentração para deixar tudo em ordem em casa e no serviço. Suas atividades vão render mais se forem feitas com silêncio e sossego, só não marque bobeira à tarde, quando a saúde vai pedir mais atenção – não force seus limites. Altos e baixos nas amizades e nos contatinhos, já a noite será mais tranquila. O clima deve ficar mais acolhedor no romance, ideal para curtir privacidade com o love.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você vai pular da cama com muita energia e terá disposição de sobra para ir atrás das suas metas e ambições, librianjo! Os assuntos de trabalho serão prioritários pela manhã, mas ao longo do dia não descarte aborrecimentos com pendências financeiras, impostos, taxas e papelada com dados sigilosos. Alguns dos seus planos podem esbarrar em obstáculos à tarde e será melhor cuidar dos seus interesses sem depender de ninguém. Você terá resultados mais satisfatórios se focar no serviço e não perder tempo com conversas paralelas e postagens nas redes sociais. Tretinhas podem rolar nas amizades e no amor, mas tudo deve entrar nos eixos. A noite será perfeita para interagir com quem gosta e curtir o xodó.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Se depender das estrelas, você já começa a quarta-feira com o pé direito e tem tudo para curtir alegrias logo cedo. Lua e Netuno prometem sorte, facilidades e surpresas agradáveis que devem fazer seu coraçãozinho bater mais rápido. Emoções vão marcar presença nos contatinhos e você pode se sentir nas nuvens. Só que o astral dá uma guinada no decorrer da manhã e bagacinhas não estão descartadas na vida familiar ou profissional. Convém maneirar na franqueza, agir com mais tolerância e não entrar em disputas de poder ou pode arranjar desafetos, principalmente no período da tarde. Em contrapartida, a noite promete ser bem mais estimulante e os momentos de intimidade com o love serão os pontos altos.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Seu signo gosta de agito e movimento, mas pode acordar numa vibe bem tranquilona hoje. Aproveita enquanto é tempo porque a paz e o sossego estão com as horas contadas e o astral vai mudar ao longo do dia. Novidades até vão rolar e devem levantar seu ânimo, só que tretinhas estão previstas e convém controlar os ímpetos para não se estranhar com ninguém, bebê! A vontade de falar umas verdades pode ser grande, mas o risco de atrito é real e oficial. Tensões vão rondar o trabalho, seu bem-estar pode oscilar e será preciso um bom jogo de cintura pra não entrar em saias justas. Para seu alívio, o clima melhora bastante à noite, sobretudo na paixão, e há chance de conhecer alguém que é seu número.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O dia começa repleto de boas vibes em seus contatos e suas relações, só que esse cenário muda na metade da manhã e convém abrir o olhão com as finanças, Caprica! Prudência é seu lema e correr riscos não é a sua praia, mas hoje pode dar um branco e afetar seu lado ajuizado, fazendo você agir por impulso e sem medir as consequências ao lidar com dinheiro. Alto lá na gastança para não comprometer a segurança que tanto preza, mas o astral vai ficar mais positivo no final da tarde e tudo deve fluir melhor. No amor, seus desejos estarão mais intensos e vão atiçar os momentos íntimos com o love. Se está na pista, você vai dominar a arte de sensualizar e pode deixar o crush louquinho para te conquistar.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Os astros incentivam seu sucesso e revelam que você tem tudo para começar o dia com motivos para se orgulhar dos seus feitos. Além de se destacar no trabalho, pode conquistar melhorias salariais e embolsar um bom dinheiro. Porém, o clima vai mudar e será preciso uma boa dose de paciência para não se estressar, principalmente à tarde. Divergências podem rolar e há tendência de se indispor com quem já não se afina muito, portanto, procure lapidar seu jogo de cintura. Na medida do possível, tente conciliar interesses e evite bater de frente com pessoas e parentes mais conservadores. Ainda bem que uma vibe mais harmoniosa vai reinar à noite e o astral da sua vida amorosa ficará perfeito sem defeitos.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O dia vai raiar do jeitinho que você gosta, meu cristalzinho, e não vai faltar inspiração para fazer o que planeja. As coisas vão fluir numa ótima, seus talentos estarão tinindo no começo da manhã e será o momento certo para mostrar o que sabe. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, só que o clima dá uma guinada completa e bagacinhas podem azedar o astral, afetando seu desempenho no trabalho e até seu pique na parte da tarde. Convém ir devagar com o andor para não se estressar no serviço nem prejudicar sua saúde, mas sua energia vai subir e você conseguirá espantar as zicas. Paquera com alguém que conhece pode render emoções à noite. Na vida a dois, o mozão pode estar precisando de mais atenção.