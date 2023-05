Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Júpiter revela que a semana começa redondinha para os seus interesses materiais e hoje há boas chances de você ganhar um dinheiro inesperado ou ter uma ideia engenhosa para faturar mais. Pode pensar em algo para fazer em casa ou com a cooperação da família, que terá papel destacado na sua segundona. De acordo com a Lua, o dia promete ser muito positivo para cuidar dos assuntos domésticos e reforçar os laços com os parentes: não vai faltar entrosamento com as pessoas próximas. Na relação amorosa, ótimas vibes também vão reinar e o período é de cumplicidade. Você vai sentir mais segurança e acolhimento com seu benzinho. Se está a fim de alguém, pode dar um passo mais sério e definir o lance.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Se depender dos astros, você já entra nesta segundona com o pé direito e tudo deve fluir de acordo com as suas expectativas, meu cristalzinho! A manhã pode ser das mais produtivas e o dia só melhora, já Mercúrio entra em ação para fortalecer sua comunicação ao trocar likes com a Lua à tarde. O período será perfeito para se destacar no trabalho, conquistar bons ganhos e brilhar nos contatos. As amizades vão ficar mais estimuladas e papos descontraídos também devem incentivar as paqueras. Aliás, pode se encantar com o crush já nas primeiras conversas e o interesse será recíproco. Na vida a dois, seu jeitinho carinhoso e atencioso vai fazer o love se sentir nos braços da felicidade ao seu lado.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Hoje a Lua se despede do seu signo, mas você não tem motivo pra reclamar, não, minha consagrada! Além de agir na sua Casa da Fortuna, ela faz aspectos positivos no céu, enaltecendo suas habilidades para negociar e ganhar dinheiro. A segundona será muito estimulante para ir atrás dos seus interesses materiais e os resultados serão ainda melhores se você explorar sua criatividade e intuição. Pode ter boas ideias e soluções práticas para engordar seus rendimentos, portanto, confie nos seus dons e instintos. Tarde propícia para focar nas responsabilidades profissionais e mostrar seu valor pra chefia. Se está free, pode ser alvo de amor platônico ou atração secreta. Fase de estabilidade no romance.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Segunda-feira é o dia da semana regido pela Lua e hoje você tem razões de sobra para comemorar, pois sua estrela guia troca energias maravilindas com os astros e entra no seu signo. Isso significa que suas esperanças se renovam, seu carisma aflora e seus planos recebem um baita impulso. O período é perfeito para mostrar seus talentos no trabalho, acelerar seu progresso e realizar seus sonhos. Você pode aprender muito ao trocar ideias e ouvir conselhos de pessoas mais experientes e vividas. A semana está só começando, mas há sinal de gratas surpresas para o seu coração em baladinhas, encontros e programas com amigos. Na relação amorosa, a sintonia será perfeita com o xodó – multiplica, Senhor!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Tô vendo aqui que sua segundona começa com alertas da Lua, que muda na primeira hora do dia para uma área meio complicadinha do Zodíaco. Mas te garanto que não há motivo para pânico, minha consagrada, já que hoje só tem aspectos positivos no céu. Talvez seu jeito não esteja tão sociável e expansivo como de costume, agora, se pintar algum imprevisto, você vai tirar de letra. Os assuntos profissionais devem concentrar suas atenções e tudo indica que terá um dia produtivo, principalmente se focar no serviço e não se distrair com outros interesses. À tarde, vai contar com bons instintos para lidar com dinheiro e pode faturar. Na paixão, confie mais no seu taco e não deixe a insegurança atrapalhar.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Pode esperar vibes abençoadas, mais otimismo e boas novas dos astros logo cedo, bebê! Hoje você vai pensar grande e desejará ir além, focando naquilo que pode contribuir com seu aperfeiçoamento e progresso. O momento é propício para concentrar esforços em torno dos seus ideais e consolidar objetivos importantes. O melhor é que apoio não deve faltar, já que você vai esbanjar habilidade para se expressar, pode convencer os outros rapidinho e conseguir aliados que serão essenciais. Se trabalha em equipe ou numa atividade que dependa de cooperação alheia, pode contar com os colegas – a união faz a força! Nos assuntos afetivos, amor e amizade vão caminhar lado a lado. Muita harmonia com o xodó.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Segundar, segundou, mas a preguiça vai passar bem longe, librinha! Hoje você já acorda com disposição farta para dar o seu melhor no trabalho e explorar todo seu potencial. A Lua muda para o topo do seu Horóscopo e ainda troca figurinha com vários astros, turbinando suas ambições e competências. Pode até descobrir talentos inexplorados e vislumbrar outras opções na carreira. Seus instintos também ficam acesos e logo você vai farejar oportunidades de lucros e ganhos. Nos contatinhos e paqueras, pode esperar um período de popularidade e sucesso. Vai ser fácil atrair a atenção de quem deseja e tudo indica que a conquista será seu prêmio. Sensualidade forte com o mozão – bora revelar suas fantasias!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Tá achando que a segundona vai ser braba, meu docinho de pitanga? Errou feio! Hoje não falta proteção astral, tudo vai fluir às mil maravilhas e as estrelas dão sinal verde para você realizar seus planos. O cenário tá perfeito para se envolver com novos interesses e um projeto em fase de germinação pode evoluir com sucesso. Estudos e viagens vão receber um belo incentivo e as mudanças com as quais vem sonhando podem ser colocadas em prática. Você também vai contar com a participação de pessoas da sua confiança, seja para agilizar um trabalho ou conseguir algo importante na sua vida particular. Good news vão marcar presença com sua alma gêmea e um romance recente tem tudo para ficar mais sério.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Júpiter abre o dia derramando vibes generosas que vão blindar sua saúde e deixar sua vitalidade ainda mais fortalecida, Sagita! Você terá disposição para dar e vender nesta segunda, além de contar com mais determinação e perseverança para defender seus interesses no trabalho. Como hoje a Lua vai ativar seu tino empreendedor, pode aguardar boas oportunidades para negociar e faturar. Interesses com imóveis ou que envolvam parentes podem deslanchar, sobretudo no período da tarde. No departamento amoroso, sua seducência vai ficar arrasane e você pode fazer o crush ou o mozão comer na palma da sua mão. Os desejos afloram e a temperatura vai atingir picos elevados na intimidade – credo, que delícia!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Hoje os astros vão jogar no seu time e revelam que você pode marcar golaços, minha consagrada! A semana começa repleta de oportunidades para mostrar seus talentos, sobressair em suas atividades e formar parcerias bem-sucedidas, tanto na vida profissional quanto pessoal. Você terá mais desenvoltura e habilidade para conciliar interesses e saberá atrair cooperação alheia. Acordos e bons negócios podem ser feitos à tarde e o período promete ser lucrativo. Nos relacionamentos, seu jeito fica mais solícito, atencioso e você conseguirá vencer barreiras para expressar suas emoções. Ponto para sua vida amorosa, que deve ganhar mais romantismo e cumplicidade – aproveite para trocar juras com o momozin.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Se depender do céu, a segundona já começa bem e deve ficar ainda melhor. Hoje não vai faltar boa vontade nem dedicação para crescer no trabalho e tudo indica que seus esforços vão trazer ótimos resultados. Se procura emprego, é a hora certa de distribuir currículo e marcar entrevistas, pois pode conquistar a tão sonhada vaga. Tarde oportuna para embolsar um dinheirinho extra. Ao anoitecer, seu pique tende a ficar mais caseiro e a vontade de sossegar no seu canto tende a aumentar. Mas o período será perfeito para conversar com o love, investir na privacidade a dois e curtir as coisas que vocês mais gostam. Se está na solteirice, pode pintar um clima com colega – avalie se vale a pena ir em frente.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Segundou com “s” de sorte e sucesso para você, minha querida peixinha! A Lua entra no setor mais positivo do seu Horóscopo e promete um início de semana glorioso em todos os aspectos. Suas ideias cheias de imaginação e seus dons criativos estarão a toda e você vai mostrar porque faz a diferença no trabalho. A parte financeira também tá bem servida e há grandes chances de faturar uma graninha extra hoje, sem falar que pode ganhar algo em premiação ou sair no lucro em trocas, compras e vendas. Agora, sem sombra de dúvida, é nos assuntos do coração que a sua estrela mais vai brilhar. Seus encantos vão fazer você arrasar na pista e o crush pode ficar caidinho. Romance repleto de sintonia e prazer.