Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Tudo certinho, minha consagrada? Se não tá vai ficar e garanto que você vai quintar com excelentes promessas, principalmente para os seus interesses financeiros. Hoje as chances de rechear a carteira são nítidas e o cenário tá propício para ganhar dinheiro, seja através do trabalho, de investimentos ou negociações. Não vai faltar determinação nem percepção para aproveitar bem as oportunidades que devem surgir. Pra melhorar, seu bom gosto vem à tona, os cuidados com a beleza estarão favorecidos e o dia será perfeito para dar um trato no visual. Período de grande estabilidade no convívio com parentes, amigos e também o mozão. Se está de olho em alguém, a hora de definir o lance com o crush é agora.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Tourinhos e tourinhas hoje têm razões de sobra para glorificar em pé! O dia já começa com ótimas notícias do Sol e da Lua, que estão em seu signo e despejam energias espetaculares nesta quinta. Do astrologuês para o português, significa que as suas principais qualidades vão bombar e você tem tudo para se dar bem. Hoje o serviço deve render acima da média, sua determinação comandará o trabalho e vai ser fácil motivar os colegas com seu jeito prático e perseverante. Aproveite a maré positiva para e ir atrás da grana porque a fase é ideal para encher o cofrinho. Saúde fortalecida e vida amorosa pra lá de protegida. Seus sonhos afetivos podem virar realidade e o clima é de realização com o love.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Hoje as tensões se dissipam, os astros formam bons aspectos e dia pode ser mais tranquilão, bebê! Seu pique fica menos agitado e as coisas devem caminhar sem maiores zicas no trabalho e na vida pessoal. A sorte sopra a favor das finanças logo cedo e uma graninha pode cair na sua conta. Só que talvez não seja tão fácil interagir com os outros e você precisará se esforçar um pouco mais para quebrar o gelo em seus contatos. No serviço, tende a se sair melhor em atividades individuais e que não requerem muita conversa. Na relação a dois, você vai dar mais valor à estabilidade e intimidade com o xodó. As paqueras podem deixar a desejar, mas alguém romântico é capaz de despertar sua atenção na pista.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Quintou com belas promessas das estrelas e elas avisam que os seus planos estão com tudo. Os caminhos se abrem para você ir atrás dos seus interesses e realizar suas esperanças, meu cristalzinho! Pode alcançar grandes conquistas na profissão, no lado material e também na vida pessoal. Terá mais chance de sobressair e consolidar seus objetivos, principalmente se atua em grupos e equipes. Amizades terão participação ativa nos seus interesses hoje e o dia é ideal para atrair seguidores – vai ter chuva de notificação e likes nas redes sociais. Na paixão, seu charme fica irresistível e alguém da turma pode cair de amores por você. Namoro recente vai evoluir e o astral ficará blindado com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Hoje seu lado leoninja vem à tona e você esbanjará disposição para defender suas ambições, bebê! Os astros brilham no topo do seu Horóscopo, elevam sua determinação e dão um baita impulso para o seu progresso profissional. Com força de vontade, talento e um jeito mais centrado em suas atividades, você pode subir no conceito da chefia e carimbar seu passaporte para o sucesso. Dinheiro que aguarda deve chegar, a saúde também sai no lucro e sua vitalidade fica tinindo. No amor, Vênus segue no signo anterior ao seu e poderia atrapalhar, só que não! Há sinal de atração forte por um crush que ainda é um mistério, mas que pode te deslumbrar. Clima envolvente e ideal para trocar confidências com o love.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Chegou a hora de realizar os planos e as mudanças que deseja na sua vida, bebê! Sol e Netuno dão carta branca para começar coisas novas e garantem que você só terá a ganhar se somar forças e energias com quem também quer crescer e prosperar. É o momento certo para investir em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. Estudos, trabalhos e atividades mentais vão render bastante hoje e você pode aprender mais do que imagina. No lado amoroso, novos contatinhos devem surgir e o momento é perfeito para você conhecer alguém que é o seu número. Namoro à distância também recebe o incentivo das estrelas. Se tem um mozão para chamar de seu, pode esperar um período de alegrias e muito companheirismo.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Transformações estão em curso na sua vida, librianjo, mas Sol e Lua vão deixar seus instintos despertos e prometem um período positivo. Hoje sua saúde e os seus interesses de trabalho estarão protegidos e tudo indica que você conseguirá tirar excelente proveito dos seus dons para progredir. Seu tino para negociar também fica afiadíssimo e a fase é oportuna para pesquisar alternativas de incrementar os rendimentos, faturar mais e estabilizar a situação financeira. Na paixão, seu lado sensuelen fica mais forte e Vênus avisa que um crush disputado pode se render aos seus encantos. A temperatura esquenta na relação amorosa, os desejos afloram e não vai faltar pique pra quebrar a cama com o love – ui!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Querendo notícia boa, escorpianjo? Então toma e se esbalda! Você vai quintar com excelentes promessas dos astros e seus interesses vão fluir às mil maravilhas. Confie na sua habilidade para agregar apoios e conquistar aliados porque hoje vai ser fácil costurar alianças e somar energias com os outros, seja no trabalho, seja no convívio com seus queridos. Também é um bom dia para faturar com atividades criativas e que mexem com a imaginação das pessoas. Passeios e novos ares podem fazer um bem enorme e revigorar suas energias. E o amor, como fica? Crush que já anda de olho em você pode chegar junto e tudo indica que o lance vai virar romance. Com o momozin, a união vai ficar blindada e protegida.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Ontem o astral amarelou, mas hoje você pode nadar de braçadas nas oportunidades que devem surgir na sua vida, Sagita! Se está sem serviço, as estrelas trazem ótimas perspectivas e avisam que há chance de encontrar vaga com carteira assinada. O cenário tá redondinho para você ir à luta, mostrar seu jeito dinâmico e provar que não tem medo de pegar no pesado. Os assuntos familiares e a saúde também contam com vibes positivas e você terá energia farta para dar aquela geral em casa. Nos assuntos do coração, nada impede que paquerinha despretensiosa com colega vire algo mais sério. O clima com o mozão fica mais envolvente e pode ter festa no colchão. É hora de dar asas às emoções e fantasias, bebê!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Se tem um signo com o bumbum virado pra Lua hoje, garanto que é o seu! A concentração de astros no setor mais positivo do seu Horóscopo duplica a sua sorte, turbina os seus talentos criativos, seus encantos e deixa o cenário perfeito para você lacrar e lucrar. Aproveite ao máximo as oportunidades porque essa quinta-feira tá forrada de boas promessas no trabalho, nos assuntos financeiros, nas amizades e nos contatinhos. Além de mais dinheiro no bolso, você também terá seducência de sobra para arrasar na paquera. Vai contar com ótimas vibes para fazer sucesso na pista e ganhar de vez aquele crush que faz o seu coração disparar. O romance fica protegido por Vênus e não faltará harmonia com o xodó.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Quintou, minha consagrada, e vejo aqui que o seu dia tem tudo para ser coberto de energia boa, ainda mais na vida doméstica e familiar. Seu lar será o melhor lugar para estar e se você tem a chance de cuidar dos seus interesses no sossego da sua casa, vai ficar mais à vontade e mandar muito bem. Atividades em home office ou iniciativas e negócios com parentes ganham estímulos. Vênus manda energias superpositivas para a sua saúde e dá sinal verde para você arrasar no visual: capriche no look e vai marcar presença em todo canto, inclusive no coração do crush! Se está sem paquera, pode pintar um clima com colega de trabalho. Na união, vai querer ficar coladinha no love, curtindo o ninho dos dois.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Bem diferente de ontem, hoje as coisas vão fluir numa ótima, piscianjo, e você tem tudo para dar um show, ainda mais nos contatos e conversas. Sua comunicação assertiva, simpatia e jeitinho receptivo serão os segredos do seu sucesso no trabalho e nas relações em geral. O período é ideal para interagir e trocar ideias com colegas, parentes de primeiro grau, vizinhos e pessoas que encontra sempre – você vai convencer sem fazer o menor esforço. Em matéria de dinheiro, a sorte vai sorrir para o seu signo e há chance, inclusive, de ganhar algo em prêmio, loteria ou rifa. No amor, tudo azul com o xodó. Se quer conquistar, confie nos seus encantos e siga em frente: o crush vai ser seu e ninguém tasca!