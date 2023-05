Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Quintou com novidades fresquinhas da Lua, que hoje muda para Aquário e manda muitos estímulos para os seus ideais. Você terá vários planos em mente e vai contar com originalidade de sobra para bolar mil ideias interessantes, mas precisará de mais foco para colocá-las em prática, sobretudo pela manhã. Bagacinhas no convívio familiar e distrações podem tirar sua concentração no serviço, mas as coisas melhoram ao longo do dia e seu rendimento será bem maior. Na vida pessoal, seus encantos e sua simpatia ficam em evidência, fazendo você atrair amizades e contatinhos num zás-trás! O coração pode bater mais forte por alguém que já admira e quem tem romance vai curtir momentos descontraídos com o love.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Mercúrio segue retrógrado no seu signo e deixa seu pensamento fervilhando, bebê! Mil coisas podem passar pela sua cabeça e como o assunto principal hoje é o trabalho, convém ter mais disciplina para não perder o foco. Distrações e preocupações podem surgir do nada, mas com empenho e concentração, você vai virar o jogo a seu favor. Já na parte da tarde, o astral dá uma virada completa e aí sim você terá condições de mostrar todo seu potencial pra chefia. Finanças, saúde e as relações pessoais também recebem mais estímulos depois do almoço. Nos contatinhos, alguém mais experiente e tarimbado pode chamar sua atenção na pista – bora conferir! Na união, bom momento para traçar planos com o xodó.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua encerra o ciclo da fase Cheia e muda de cenário, mas recomenda atenção extra no período da manhã. Imprevistos, rolos e desentendimentos podem tirar seu ânimo e nem tudo será tão fácil. Por outro lado, se tiver paciência e fé no seu taco, vai se livrar das zicas e colher ótimos frutos à tarde, quando boas novas estão previstas e as coisas devem caminhar bem. Trocar ideias e experiências será muito estimulante no serviço e quem procura emprego pode receber notícia que aguarda. No amor, o dia começa instável, mas depois deve trazer surpresinhas deliciosas: há chance de conhecer alguém especial em encontros, passeios ou nas redes sociais. No romance, as afinidades vão fortalecer a relação.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Hoje seu jeito fica bem mais exigente e convém ir devagar pra não se estressar, meu cristalzinho! Mercúrio segue retrógrado e treta com a Lua pela manhã, sinal de que além de não medir as palavras, você pode levar tudo a ferro e fogo: tenha mais filtro e tato, bebê! Em contrapartida, o astral dá uma boa arribada à tarde e você conseguirá se entrosar melhor com quem convive e trabalha. Saberá avaliar as situações, vencer desafios e pode embolsar uma grana com seu tino afiado para os negócios. O clima esquenta na paixão, mas procure agir com mais diplomacia e controle seu lado temperamental, assim diminui os riscos de ter atritos com o mozão ou então azedar uma paquera promissora, se está na pista.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Quintou com altos e baixos no seu horizonte astral e hoje você terá dois momentos distintos pela frente, leãozinho! As relações em geral podem enfrentar instabilidades pela manhã e será preciso muita desenvoltura para driblar dissabores no trabalho. Evite bater de frente com quem pensa diferente e tem mais poder, pois a corda pode arrebentar do lado mais fraco. Já à tarde, as coisas melhoram da água para o vinho e você vai contar com ótimas energias nos contatos pessoais e profissionais. Saberá angariar apoios, somar forças com os colegas e o que é melhor: tem tudo para se dar bem no amor! Vai se entender às mil maravilhas com o xodó e se está na solteirice pode começar um romance de futuro.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Disciplina é seu ponto forte e você tem mais é que explorar seu dom ao cuidar dos deveres pela manhã. Imprevistos e atrasos podem atrapalhar trabalhos, planos, deslocamentos e convém se ligar para não se estressar. No serviço, terá mais sucesso se der continuidade ao que já está em andamento, portanto, evite se envolver com outros interesses e atribuições. Já à tarde, seu empenho vai dar bons resultados e tudo indica que aquela grana tão aguardada virá pra sua conta. A saúde também se fortalece nesse período e você vai sentir sua energia aumentar. No lado amoroso, pode pintar um clima com alguém que vê sempre, inclusive colega de trabalho. A dois, não vai faltar disposição para ajudar o love.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Se dependesse apenas da Lua, o dia seria perfeito para lacrar e lucrar, librianjo! Hoje você tem carisma e simpatia de sobra para e encantar todo mundo, o problema é que Mercúrio pode empatar o samba no período da manhã e convém abrir o olhão. Há risco de se meter em situações complicadas ou confusas e será preciso muita cautela ao lidar com grana. Evite confiar em promessas de lucros rápidos e dinheiro fácil porque do céu só cai chuva. Mas essas vibes perdem força e tudo muda pra melhor à tarde: a sorte vai soprar em sua direção no trabalho, no lado material, na vida pessoal e principalmente na paquera. Vai com tudo porque seu charme fica irresistível e o crush dos sonhos pode chegar em você.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sua quinta pode começar agitada e com várias coisas para fazer ao mesmo tempo, mas não deixe imprevistos e bagaças te afetarem, escorpiãozinho! Você vai precisar de mais paciência e jogo de cintura para não se estranhar nem bater boca com quem se relaciona e trabalha. Ainda bem que as vibes ficam mais positivas depois do almoço e o restante do dia será ótimo para cuidar de assuntos do lar, fazer algo em casa ou com parentes. Um clima de maior sintonia vai rolar com o seu pessoal e vocês podem encontrar ótimas soluções para os probleminhas. No romance, o astral bambeia pela manhã e discussões podem rolar, mas depois a união ganha firmeza e os momentos íntimos com o momozin serão a cereja do bolo.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sagitarilovers estão com tudo para multiplicar os contatos, fazer novas amizades e atrair admiradores. Hoje sua comunicação fica empoderada e vai ser fácil cativar a simpatia alheia, mas procure ter cuidado com o que vai dizer no período da manhã para não se envolver em tretas, fofocas e mal-entendidos, principalmente com a família. Por outro lado, compras, vendas, coisas ligadas a transportes, estudos ou comércio vão fluir numa ótima à tarde, assim como o trabalho. Agora, as melhores notícias estão reservadas para o amor e as chances de embarcar em um romance promissor são nítidas. O crush pode propor namoro, agora, se você já tem um benzinho, vai curtir momentos de pura sintonia na relação.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Pensando em como juntar grana para comprar um presentaço de Dia das Mães? Bora aproveitar as vibes que a Lua manda hoje! Ela ingressa na sua Casa da Fortuna e deixa seu instinto tinindo para farejar oportunidades de lucros. É hora de explorar seus dons e habilidades para incrementar seus recursos, mas, antes de gastar, espere o dinheiro chegar até as suas mãos. Quem contar com o ovo antes da galinha botar pode acabar entrando em enrascadas, sobretudo no período da manhã. Trabalho, interesses financeiros e outros assuntos vão fluir melhor depois do almoço e o mesmo recadinho vale para o amor. A paquera e a relação a dois estarão mais protegidas a partir da tarde, por isso, seja paciente, bebê!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Aleluia, Aquário! Finalmente a Lua começa a brilhar no seu signo, trazendo vibes super estimulantes para você se destacar, mostrar todo seu potencial no trabalho e curtir momentos felizes com as pessoas queridas. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas Mercúrio dá o contra no período da manhã e vai pedir cautela dobrada com os interesses materiais e familiares. O caldo pode entornar em conversas com parentes e talvez tenha que descascar uns abacaxis ao lidar com dinheiro. Ainda bem que o céu clareia na parte da tarde e tudo deve caminhar de forma mais positiva na sua vida, ainda mais na paixão. Seus encantos vão ficar no modo turbo e você pode fazer o crush ou o mozão comer na palma da sua mão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quer ter um dia mais sussa e produtivo, meu bombonzinho trufado? Então larga mão de pensar besteira, bota mais fé no seu taco e se joga nos seus interesses confiando que as coisas vão dar certo. Os astros avisam que instabilidades e perrengues podem surgir, mas, como digo sempre, quem decide é você e hoje tudo vai depender das suas atitudes, bebê! Afaste-se de pessoas fofoqueiras e pessimistas, espante a negatividade e fique longe do que pode minar as suas energias. A partir da tarde, o clima melhora bastante, mas ainda assim não convém se expor demais. No romance, é hora de curtir seu cantinho e valorizar os momentos de privacidade com o love. Se está na pista, convém diminuir as expectativas.