Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você começa o dia no maior pique e com gana de faturar, minha consagrada! O período da manhã será lucrativo, com alta produtividade no trabalho e boas energias para quem procura emprego. Mas o astral vira a casaca à tarde e convém ficar esperta, já que podem rolar atritos familiares e aborrecimentos no serviço. A recomendação é agir com mais resiliência e investir no que traz paz. A insatisfação tende a aumentar à noite e sua paciência vai ficar por um fio, sinal de que pode perder a boa fácil, fácil. Pegue mais leve e evite tretar com quem convive ou pode sobrar torta de climão pra todo lado, inclusive com o mozão. Na paquera, há risco de trocar os pés pelas mãos – convém ir mais devagar, bebê!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os astros prometem tudo de melhor nas primeiras horas do dia e você tem mais é que ir atrás das suas esperanças, tourinho! O cenário é amplamente favorável para o seu crescimento e o caminho se abre para você incrementar seus ganhos com coisas inovadoras. Os astros garantem que oportunidades podem cair no seu colo e, se investir em seu aperfeiçoamento, você vai acelerar sua prosperidade. Novas experiências e negócios podem surgir, mas aja rápido porque o clima muda à tarde e bagacinhas podem atrapalhar seus planos e interesses. Muita cautela para não entrar em saias justas ou pior, arrumar encrenca com pessoas queridas. O love tá na lista e a recomendação é dobrar seu jogo de cintura no romance.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Metade da semana foi pra conta, mas as estrelas avisam que sua energia pode dar uma caidinha hoje, portanto, procure fazer apenas o que já programou e não invente moda. É hora de se poupar e focar no que é mais urgente, deixando o que for possível para depois. O recado ganha reforço ao longo do dia e o caldo pode entornar no período da tarde, quando rolos, situações desgastantes e até fofocas tendem a afetar seu pique e seu astral. Nos contatos, avalie bem quem merece confiança e tem passe livre para ouvir suas confidências, pois pode ter lobo em pele de cordeiro ao seu redor, inclusive no seu círculo de amizades. No amor, não convém esperar muito. Há risco de conflitos com o mozão ou o crush.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Canceriamores começam esta quarta com os ânimos nas alturas e vão esbanjar habilidade para socializar. Sol e Urano despejam vibes maravilindas em sintonia com a Lua, indicando um período perfeito para investir em parcerias no trabalho, atuar em equipes, atrair amizades e multiplicar os contatinhos. O mozão estará do seu lado para o que der e vier, mas o clima dá uma guinada depois do almoço e convém agir com mais diplomacia. Marte fica pistola aí no seu signo e pode afetar seu astral, deixando seu comportamento mais nervosinho, competitivo e difícil de lidar. Ouça o conselho das estrelas e procure controlar suas reações ou pode arranjar perrengue com quem convive à toa, por qualquer bobagem.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Se depender das influências astrais, hoje você não vai medir empenho no trabalho e dará o seu melhor. A manhã será propícia para arregaçar as mangas, cooperar com colegas, chefes ou atender bem sua clientela. De quebra, sua postura responsável, dedicada e esforçada ainda pode abrir espaço para promoção na carreira. Saúde firme e forte no mesmo período, mas convém se cuidar e diminuir o estresse à tarde. Nas relações pessoais, seu lado sincerão pode vir à tona e te colocar em situações embaraçosas: tenha filtro e reflita um pouco antes de falar o que pensa, bebê! Na paixão, paqueras podem esbarrar em contratempos e desencontros. O romance vai pedir uma pitada extra de paciência e alguns ajustes.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Hoje o céu tá lotado de aspectos, todos envolvendo a Lua, mas enquanto uns vão levantar a sua bola e incentivar as suas conquistas pessoais, materiais e profissionais, outros apontam bagacinhas e vão exigir mais desenvoltura e tolerância da sua parte. A manhã promete lucros, sucesso e alegrias, mas o bicho pode pegar a partir da tarde, quando aborrecimentos com deslocamentos, viagens, amizades e probleminhas amorosos podem acender o estopim da sua irritação. Pegue leve e explore a prudência do seu signo para não se meter em tretas à toa, meu cristalzinho! Se está a fim de alguém, conte até cem para não se estranhar com o crush. Na relação a dois, tenha mais tato e evite provocações com o love.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Tô vendo aqui que sua manhã começa cheia de estímulos no lar e a sintonia será perfeita com a família, librinha! Interesses domésticos e financeiros devem fluir às mil maravilhas e você pode resolver uma porção de assuntos com os parentes, sobretudo coisas que envolvam cartório, divisão de bens, pensão ou outros proventos. Mas convém ligar o radarzinho à tarde porque perrengues não estão descartados e podem afetar o seu desempenho profissional. Separe as estações e não leve preocupações pessoais para o trabalho, valeu? À noite, há risco de enfrentar tretinhas com o mozão e intromissões alheias podem colocar mais lenha na fogueira – corte a onda de gente palpiteira! Paquera sem grandes surpresas.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sua energia mental, comunicação e versatilidade seguem em alta e vai ser fácil se entrosar numa boa com quem convive e trabalha. Só que as coisas mudam de figura a partir da tarde e atritos podem acontecer, ainda mais se tentar impor as suas verdades e vontades. Convém melhorar o humor, equilibrar a dose de sinceridade e saber ouvir os outros. Há risco de ziquizira no serviço e a saúde pode oscilar com picos de nervosismo, então, adote a calma como lema e toque o barquinho sem neura e estresse. Nas relações pessoais e amorosas, a recomendação é ter mais jogo de cintura e evitar assuntos delicados que podem dar pano pra manga. Mas o astral melhora à noite e tudo deve entrar nos eixos com o love.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Hoje é dia de encarar os boletos da vida, bebê, mas seu espírito de luta tá on e você vai correr atrás dos seus interesses sem pestanejar. A maior motivação para ralar no serviço será pagar todas as continhas e você vai mostrar sua força de trabalho. Mas já aviso que será preciso muita prudência e disciplina durante a tarde para não ceder às tentações de consumo. Primeiro quite as dívidas, depois olhe as blusinhas, combinado? Problemas emocionais podem mexer com a sua vitalidade no mesmo período e o desgaste pode ser ainda maior se você tomar as dores alheias – fique longe de conflitos! Altos e baixos vão rolar no amor e convém maneirar no ciúme pra não queimar o filme no romance ou na paquera.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Meio da semana e como você está, Caprica? Com energia para dar e vender! Ao menos é o que garante a Lua, que continua em sua companhia e faz uma porção de aspectos no céu, turbinando sua disposição e seus talentos. Hoje sua criatividade fica tinindo, você vai se destacar nas suas atividades e pode receber elogios da chefia. Mas não conte apenas com vibes positivas depois do almoço, quando o risco de intrigas e tretinhas é real e oficial, ainda mais com a família ou o momozin. Respire fundo, coloque as diferenças de lado e procure demonstrar mais tolerância com quem convive, bebê! Manter a calma e buscar diálogo: esse será segredo para resgatar a harmonia em suas relações e também no romance.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Interagir é a sua especialidade, mas hoje os astros deixam seu signo mais reservado, contido e querendo um pouco de solidão. Se trabalha em casa ou em um lugar que tenha pouco contato com o público, vai se dar bem e conseguirá agilizar as suas atividades. Mas dobre a atenção com a saúde depois do almoço e não force a barra para cumprir prazos e exigências ou quem pode acabar pagando o pato é seu bem-estar. Discussões no serviço, paradas mais tensas em suas relações pessoais e troca de farpas com quem não se afina muito podem te deixar de cabeça quente. O negócio é sair de cena e não dar asa à cobra, bebê! O amor também vai enfrentar altos e baixos, portanto, melhore a sintonia com seu love.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Hoje você levanta da cama com o pé direito e vai começar o dia com o maior pique para cuidar dos seus interesses, meu cristalzinho! A Lua troca figurinha com o Sol e Urano, destacando sua capacidade de realização, disposição e simpatia. Você também terá muita habilidade para se expressar, socializar e deve se entender com todo tipo de gente. Pena que o clima muda depois do almoço e nem tudo pode fluir como espera. Controle os gastos com mais firmeza e evite compras por impulso, pois tende a se arrepender rapidinho. Chateações não estão descartadas com amigos e nos assuntos do coração, portanto, procure ser mais realista e maneire nas ilusões. No romance, o mozão pode precisar de mais atenção.