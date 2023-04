Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Cristalzinho, os astros estão indicando que hoje você pode encontrar soluções interessantes para as questões de dinheiro, mas você vai precisar se movimentar para não insistir na teimosia, valeu? No trabalho, as atividades vão exigir mais da sua atenção e a boa notícia é que você consegue levar numa boa e pode até ganhar um reconhecimento. Aí sim! No amor, é importante conversar um pouco mais com o mozão, pois algumas tretinhas e tretonas, fantasias e até mesmo a certas desconfianças podem surgir. Caso estiver em busca de um love, cuidado com a impulsividade e cobranças com quem acabou de conhecer.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Tourinho, tenha mais atenção com as suas finanças e a sua saúde física. Os astros te lembram para ter cuidado com algumas escolhas e como isso tem afetado a sua vida, nada de colocar os pés pelas mãos e se comprometer demais, ok ? No trabalho, mude o jeito como vem utilizando dos seus conhecimentos e tome posse das suas capacidades. Você tem tudo pra chamar atenção da chefia com sua dedicação. Aí sim vi valor! No relacionamento, momento de pensar mais em desejos e sonhos que vocês têm em comum. Na pista, a comunicação é a chave pra você se sair bem na conquista.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Quartou e os astros dizem que hoje você vai precisar buscar mais disciplina no seu trabalho e, se possível, evitar um pouco os rolês e as rodas de conversas com amigos, pois isso pode acabar atrasando um pouco as suas atividades, bebê! Foque um pouco mais em você e tente entender algumas coisas que podem estar te trazendo insatisfação. Com o love, algumas mudanças precisam ser feitas, principalmente a respeito de uma filosofia de vida. Já com o crush, atenção: não se iluda com alguém que só quer a sua amizade. Ai!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Abril se aproxima do fim e os astros apontam que você pode se sentir um pouco desmotivada no dia de hoje, principalmente nos estudos, bebê! Talvez a sensação da falta de aprimoramento fique um pouco mais presente hoje, mas você pode só não estar usando tão bem essas capacidades. Veja como pode implementá-las no seu dia e no seu trabalho. Com o love, veja se essa relação não tem te causado alguns incômodos. Talvez precise se abrir um pouco mais. Tá sem um crush? Agora é um ótimo momento pra socializar, conhecer gente nova e mudar o rumo das coisas.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Fim de mês e as oscilações emocionais só aumentam, né, bebê? Isso e a vontade de aproveitar as oportunidades rápido podem te influenciar negativamente, levando você a tomar algumas ações impulsivas, principalmente no amor e no trabalho, fazendo com que seja mal compreendida pelos outros. Eita! Tenha cuidado e procure ser mais criativa e se conectar com energias mais sutis, a fim de ir em busca de um objetivo mais claro, especifico e harmônico. Com as paqueras e com o xodó, saiba que nem tudo convém, então aprenda a identificar o que presta e o que não presta.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Eita quarta-feira agitada, meu docinho de abóbora. Algumas incertezas sobre os caminhos futuros de uma parceria no trabalho ou um relacionamento podem surgir com mais intensidade hoje. Procure uma boa companhia para conversa fale com amigos e pessoas que você admira, desabafe, tire um pouco das dúvidas e confusões. Isso não resolverá a situação, mas te dará mais tranquilidade interior para entender o que precisa ser mudado em sua rotina diária e assim, passar a agir de uma maneira que solucione esse desconforto e te aproxime de seus objetivos na vida.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Librinhas e librinhos vão ter mais coragem no dia de hoje pra ser quem são e pra usar as suas capacidades com o intuito de transformar as suas realidades! Os astros pedem que você entenda que o seu maior desafio é quebrar as barreiras que você mesma impôs a si ao logo da vida pra resistir às dificuldades que se apresentaram. Isso se aplica principalmente no trabalho. No amor, talvez sinta que tenha se esforçado demais em vão, então faça um esforço mais consciente pra entrar em harmonia com o xodó! Na solteirice, ótimo momento pra curtir, mas não se esqueça dos seus objetivos!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Escorpiana, os astros pedem para que você tenha mais cuidado com as questões de finanças e família, ainda mais se você tem participação em um negócio. No trabalho, a aproximação e a intimidade, poderá causar certo ruído. Jamais se esqueça de cuidar dos seus próprios sentimentos, viu bebê! No amor, de espaço para o amado programar as coisas e demonstrar os sentimentos por você também. Na pixxta, os astros indicam para ter cuidado com a profundidade, pois pode gerar uma certa fantasia e desilusão. Vá com calma!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Eita que hoje os astros estão afim de te tirar da zona de conforto. O Universo te mostra a necessidade do enfrentamento das ilusões e crenças em relação a isso, que podem estar presentes a muito tempo. Busque avaliar as lembranças da sua infância. No trabalho, é preciso reavaliar algumas tarefas que estão aparentemente concluídas. Existe a possibilidade de ir além de seus planos, usando da sua criatividade para isso. Talvez precise conversar um pouco mais sobre acordos que estão implícitos, com o mozão. A harmonia em viver um relacionamento ou a busca por isso, pode ser o contraste no seu dia de hoje.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Os astros me contam aqui que você precisa equilibrar um pouco a sua ansiedade, principalmente no trabalho. Identifique o que está no seu controle e o que é prioridade – ou pode acumular funções e causar aquela dor de cabeça que poderia ser evitada. Fazer uma lista de tarefas pode ser ideal para manter o foco, viu? Se você está em um relacionamento, veja como pode investir mais na convivência de vocês. Tem tudo pra fazerem gol de placa e dar mais um passo nessa relação. Já com as paqueras analise mais as coisas e os sentimentos. Não desperdice sua energia com quem não deseja ficar, bebê.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Não resista as mudanças de caminho, meu cajazinho. Observe e compreenda esses movimentos com uma mentalidade mais elevada, para evitar cair em sofrimento. Seja essa mudança na família ou no trabalho, os astros pedem para que você se mantenha firme e dedicada na sua transformação e superação pessoal. Com o lovezinho, uma grande mudança de atitude se faz necessária, amadureça com suas experiências já vivenciadas. Com os contatinhos, permita vivenciar mesmo diante das incertezas, mas esteja atenta a identificar até onde pode ir sem ferir os seus limites e valores.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

No que depender do céu, hoje você vai dar um show e colocar em prática seus conhecimentos e habilidades, Peixes! Os astros dizem pra que hoje você continue sonhando de forma realista, consciente, responsável e disciplinanada. Talvez precise aprimorar um pouco mais os conhecimentos, mas é preciso saber aonde quer chegar pra agir de modo eficaz, principalmente no trabalho. Na paquera, coisas novas podem acontecer, mas abra seus horizontes e saia um pouco da zona de conforto. Na relação a dois, fale mais sobre os seus sentimentos e analise-os, pois algumas coisas podem não estar tão claras assim.