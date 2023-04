Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

O dia começa com alguns perrenguinhos provocados pela Lua e, em período de Mercúrio Retrogrado, isso indica que alguns imprevistos podem rolar com mais facilidade e a concentração pode ficar daqueeeele jeito, principalmente no trabalho e na rotina. Foco máximo em suas atividades já programadas pra não dar chabú com a chefia, valeu? Se você está em um relacionamento, demonstre mais o que sente e deixe tudo bem claro o que deseja nessa relação. Mas, cuidado! Alguém do passado pode voltar e daque aquela balançada no coração. Eita lele!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Cristalzinho, os astros pedem um pouco mais de atenção com suas finanças. Você poderá sentir que precisa ajudar alguém, principalmente amigos. Mas segure as emoções e veja se realmente é possível fazer isso, pois poderá impactar alguns planos que estava há tempos pensando. Alguns desentendimentos também podem acontecer entre colegas de trabalho ou de estudos, cuidado pra não perder a paciência antes de tentar resolver, tá legal? Na paquera, a dica é pra sair um pouco do convencional e quebrar algumas barreiras. No relacionamento, alinhe a rota com o mozão e aproveite os momentos a dois.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundou com s de sofrimento, e hoje você pode sentir a sua liberdade um pouco travada, e que não consegue fazer certos movimentos no trabalho, meu bombonzinho trufado… Cuidado com as imposições e aja com mais maturidade, viu? De todo modo, procure se preservar hoje, até mesmo porque durante boa parte do dia, a Lua vai dar uma escorregada e pode contribuir com algumas oscilações. Se está a fim de alguém, dê um passo a mais, declare seus sentimentos e invista na conquista! Já com o mozão, cuidado, pois as suas amizades podem estar atrapalhando um pouco a sintonia do casal. Eita!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Segundou com vibes intensas e os astros te pedem pra enfrentar algumas ilusões, bebê! Isso pode causar uma certa decepção e te movimentar um pouco mais pra dentro de si. Além disso, suas ações no trabalho podem acabar sendo questionadas ou ainda impedidas. Esse chamado tem como objetivo resgatar o significado das coisas pra você e, pra isso, é importante entender e transformar algumas coisas que tem te afastado de um caminho mais feliz e harmônico. No romance ou com o crush, é o momento de pensar um pouco mais sobre o destino, os sonhos e os seus sentimentos pra que as coisas evoluam!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os astros já chegam pedindo pra que você tenha disposição pra ajudar mais as pessoas, principalmente no trabalho, pois você pode se surpreender com a aproximação de alguns colegas e com a força da intimidade, que podem trazer mais alegria pra essa segundona! O céu do dia também fala sobre trabalhar mais em grupo, e compartilhar e aprender novos conhecimentos. Se tá solteira, foque em solucionar as lembranças ou os casos antigos, ainda que seja intimamente, revendo alguns valores pessoais. Com o love, algumas coisas precisam mudar logo, e a comunicação pode definir o futuro da relação!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Segundou, virginianja, e os astros puxam sua orelha para não adiar muito as tarefas de hoje. Se esforce um pouco mais para manter sua atenção, se preciso, se isole um pouco dos grupos para poder finalizar as suas tarefas. A busca de sentido, proposito ou ainda a busca de conhecimentos na área de estudos, voltados para seu trabalho, precisam de mais dedicação. Com o mozão ou com a paquera, as coisas podem começar a ficar mais sérias. Mantenha a alegria para viver, mas controle as expectativas para que elas não se transformem em ilusões.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Trago verdades nessa segundona! O dia começa com a Lua dando uma escorregada e, ao final da tarde, ela conversa com Netuno e Saturno, trazendo uma certa oscilação entre a rigidez das coisas e o tamanho dos seus sonhos, librinhos e librinhas. Ouça sua voz interior. Você pode sentir alguns desconfortos físicos, então o dia é perfeito pra fazer um check up, e ele é super bem vindo nesse momento! Se você está em um relacionamento, pode ser a hora de falar sobre seus objetivos pro futuro com o mozão. Na paixão, é o momento de aproveitar, sem criar expectativa de longos envolvimentos, viu, bebê?

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Mais uma semana de muitas tarefas se inicia, meu docinho. No trabalho, mantenha o ânimo, e use da esperteza e boa convivência em grupo para garantir aquela graninha extra no final do mês. Para hoje, tente controlar um pouco mais seus sentimentos para não se iludir. Compreenda melhor o que está atrás dos seus impulso e, se possível, revise o seu passado e a sua segurança emocional. Com o love, é o momento ideal para curtir a intimidade. Com os contatinhos, coloque mais a clareza dos seus objetivos. Existe a possibilidade de algo começar a ficar mais sério.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Para começar bem mais uma semana, os astros indicam para você cuidar um pouco mais da sua saúde física. Observe as sensações que seu corpo vem indicando para você, desde os sentimentos que predominam ao longo do seu dia, até mesmo aos prazeres físicos que você busca, na comida ou no lazer. Inicie uma atividade física e melhore sua alimentação. No trabalho, cuidado com a teimosia, procure novas soluções tecnológicas e concretas, que possam ser implementada e melhorar ainda mais seu trabalho. Com o lovezinho, elogie bastante o mozão para a autoestima contribuir para a intimidade. Na paquera, antes de se envolver, converse claramente, nem tudo convém.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Cabrinha, o recado astral é bem claro hoje: cuide melhor da sua autoestima, priorize isso acima de tudo, pois ele pode trazer muitoooos benefícios pra você. Nas questões de trabalho, saia um pouco da zona de conforto, manda ver nas ideias e na sua criatividade, que estará tinindo! O céu ta aberto também pra investir em algumas parcerias. Olho aberto nas oportunidades! Se você está em um relacionamento, é o momento de falar mais sobre os sentimentos, mas lembre-se de preservar a sua individualidade também, valeu? Nas paqueras, alguém no trabalho ou do seu cotidiano pode demonstrar interesse, fique de olho!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A nova semana pode vir com a bola toda pra você, aquarianja, porém será preciso buscar novas maneiras de fazer as coisa, novos conhecimentos, expandir um pouco mais o seu repertório. Com sua grana, os astros pedem mais responsabilidade no uso e consistência nas buscas. Quebre suas ilusões e as oscilações que esses pensamentos causam em você. Forças, meu cristalzinho! Com o mozão, a busca por sua segurança é a chave da sensação do pertencimento e saúde da relação. Na paquera, avalie mais os seus objetivos e as suas buscas. Não deixe de aproveitar as oportunidades, mas seja realista na medida da entrega.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Maio tá logo ali, cristalzinho, e você está sendo chamada realizar seus sonhos pra fechar o mês com chave de ouro! Nessa segundona, aprenda a identificar o que tira você do fluxo da abundância, Peixes! Você precisa questionar os seus medos e enfrentá-los de forma mais realista. No trabalho, no romance e ainda no relacionamento, a mensagem dos astros é que você não faça mais o mesmo. É hora de adotar um pensamento mais analítico e estratégico. Durante esse período de Mercúrio Retrógrado, você vai ter ótimas oportunidades pra fazer esse movimento. Aproveita!