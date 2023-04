Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua Cheia transita na sua Casa de Parcerias e Relacionamentos e traz força total com estes assuntos hoje, bebê! O trabalho pede mais concentração e os objetivos devem ficar bem claros para você conquistar o que merece, além de uma graninha a mais no bolso. Parcerias estão com as bençãos do Universo, vai com tudo e sem medo! Se estiver na pista, você pode sentir uma certa vontade de se amarrar, mas nem tudo que reluz é ouro! Com o mozão, o clima é de sedução e de harmonia, vocês têm tudo para aproveitar e fazer planos juntos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Com a energia da Lua Cheia passando por sua Casa dos Sonhos e do Inconsciente, algumas insatisfações podem surgir, mas você tira de letra essa energia para levar o resto do dia na boa. O trabalho pede mais foco nas soluções, não se apegue a coisas que já aconteceram para não prejudicar seu desempenho, bebê! Para quem está em um relacionamento, a desconfiança pode tomar conta e despertar uma ferida do passado, olho atento para não ter probleminha! Se estiver em busca do seu cristalzinho, suas decisões serão importantes na hora de pensar no seu futuro amoroso.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O astral de hoje pra você,querido Gêmeos, me mostra que, talvez, você se sinta um pouco mais enérgica algumas situações no seu dia. É recomendado manter a calma pra não extrapolar seus limites, ok? Por outro lado, sua autoestima estará com força total e isso pode trazer benefícios com reconhecimento no trabalho e com os amigos. Aí sim eu dou valor! Nas questões de relacionamento, se sinta mais confiante pra pedir o que precisa ao mozão para que melhore a dinâmica de vocês na relação. Se estiver na pista, repense algumas atitudes e não tenha medo de agir, se for necessário.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Tudo indica que hoje você estará mais dono e dona de si, com a liberdade nas alturas. No trabalho, essa vibe estará presente também e as suas decisões podem chamar atenção de forma positiva da chefia e superiores. Aí eu dou valor! Mas, nem tudo são flores: cuidado pra não se magoar com coisa pequena, valeu? Se você está em um relacionamento, tenha um pouco mais de presença você pode estar deixando de construir um clima mais leve e positivo para a relação. Tá amarrado! Na conquista, o momento é de tomar uma decisão pra curar de vez o que não agrega e romper com comportamentos que impedem a sua felicidade. Siga em frente, cristalzinho!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os astros me dizem que investir em estudos que tenham como objetivo o seu crescimento no trabalho podem ser muito importantes nesse momento, ainda mais com essa Lua Cheia tinindo no céu. Reflita como pode aprimorar os seus conhecimentos e capacidades, até mesmo um curso de curta duração fará a diferença. O caminho tá livre, bebê! Para quem está em um relacionamento, se quer dar passos pro futuro com o mozão, é preciso uma conversa clara pra não ter lero-lero. Se você está na pista, talvez esteja se colocando demais como interessada, vá com calma e deixa o contatinho agir também!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Os astros me contam que investir em estudos que tenham como objetivo o seu crescimento no trabalho pode ser muito importantes nesse momento, ainda mais com essa Lua Cheia brilhando no setor mais favorável para o seu conhecimento, querido Virgem. Reflita como pode aprimorar os seus conhecimentos e capacidades, até mesmo um curso de curta duração fará a diferença. Com as coisas do coração, para que haja um crescimento é preciso alinhar as expectativas, um dos lados pode estar sentido mais o peso de responsabilidades. Dividir é melhor! Se estiver em busca de um cobertor de orelha, vá com calma, não demonstre tanto interesse em quem não deu pistas do que quer, bebê.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Librinha, tô vendo aqui que paciência é o mantra de hoje. A Lua Cheia na sua Casa de Personalidade oferece muitas energias, mas precisará de um pouco mais de calma nas relações, principalmente com os amigos, colegas e até mesmo com o pessoal de casa e o mozão. Tá amarrado! A tarde, esse aspecto fica um pouco melhor e você consegue se sentir mais equilibrada e determinada pra terminar o dia numa boa! Nos assuntos do coração, tanto para quem já tem um amor, quanto pra quem tá buscando sua notificação preferida, todo cuidado é pouco com mimimi sem sentido, viu bebê? Seja clara e direta nas suas conversas e sempre opte pela leveza pra lidar.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Eu tô vendo aqui que hoje você pode levar o dia de uma forma mais tranquila. Os astros indicam que é um bom momento para fazer planos pro futuro, incluindo mudanças de trabalho e até de casa. Tá tudo lindo e favorável pra você crescer ainda mais, bebê! A Lua Cheia na sua casa de sonhos e desejos te oferece ainda um pouco mais sensibilidade pra conversas e lembranças. Nas paqueras e conquistas, ouse mais com o que deseja, pois sua atitude pode chamar atenção de alguém pra lá de especial. Já no relacionamento, clima de aconchego pode elevar a temperatura.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Inovações e soluções criativas para resolver desafios para resolver os problemas do trabalho e do lar, marcam o quintou do sagitariano. A Lua Cheia pode influenciar sua relação com os amigos, trazendo uma maré de boas novidades com grupos e amigos. Aproveite para passar um tempo com aquele amigão que não conversa há tempos. Já com o lovezinho, sua resistência e teimosia pedem cuidado para não dificultar as coisas. Renove suas emoções para sua relação com a pessoa amada decolar. Para os solteiros, um novo contatinho na agenda é sempre bem-vindo.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Os astros estão dando um empurrãozinho pra você transformar seus sonhos em realidade. A Lua Cheia traz uma muita energia para sua casa de metas e planos e exige de você mais determinação e garra em tudo que você deseja crescer, Cabrinha, seja no trabalho ou até mesmo no amor. Aí sim eu vi uma vantagem boa! Com grana, convém ficar de olho aberto, pois gastos de última hora podem te pegar de jeito no decorrer do dia. Com o benzinho ou com as conquistas, segure mais a emoção pra não dar mais do que recebe, valeu?

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Aquariany, tô vendo que as emoções estão em alta nessa Lua Cheia! E por isso, você pode se sentir em dúvida sobre suas capacidades – vá com calma nesse processo, confie mais em você e tudo que você vem fazendo, bebê! Busque ouvir sua intuição, pra decidir as mudanças na sua vida e até mesmo no trabalho e com a grana, viu? No relacionamento, controle a carência pra não ser mal interpretada. Nas paqueras, um contatinho bem diferente pode te surpreender. Aí sim eu dei valor!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Meu amigo e minha amiga, hoje você vai precisar ter atenção ao assumir compromissos. Fique de antena ligada! No trabalho, você pode sentir a falta de reconhecimento, mas verifique o que está impedindo você de crescer, até mesmo em relação ao dinheiro. Pode ser alguma emoção reprimida ou até o medo do sucesso, por isso, transforme-se com a ajuda dessa Lua cheia espetacular que está no céu. Pra quem tá na pista, o momento é de boas vibes, ótimo pra fazer um passeio diferente e, quem sabe, encontrar uma nova pessoa. Com o mozão, desapegue-se de alguns conceitos; ceder um pouco não faz mal!

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.