Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Os astros indicam que voltar sua atenção para o lar ou para o suas emoções é muito importante para o dia de hoje, já que o planeta Marte tá com uma tensão no céu com outros astros – seus movimentos são muito mais favoráveis para dentro do que fora e isso pode gerar uma certa irritação em você. No trabalho, pode ser necessário abrir mão de algumas coisas ou até mesmo se afastar de algumas pessoas. Mantenha-se firme para não entrar em bafafá! Na união, traga uma nova rotina ou use dos recursos materiais para curtir mais o relacionamento. Para os solteiros de plantão, muito cuidado com o apego e carência, tenha mais ousadia com a sua liberdade.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Tauriane, os astros indicam que pode ser necessário se afastar de algumas pessoas e até mesmo abrir mão de certas situações no trabalho pra não gerar briguinha boba ou ciúmes, já que o planeta Marte tá com a energia tensa hoje no céu! Não dê sopa pro azar, bebê! Na união com seu amor, ideias diferentes e divertidas para fazer com o mozão podem ser a chave do sucesso do seu relacionamento hoje. Dá um chega pra lá na paradeira! Se estiver na pista, a liberdade será uma boa companhia e, com isso, pode atrair muita atenção e olhares.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundou e o recado de hoje é para que você tenha mais atenção com gastos desnecessários, bebê! O dinheiro não tá rendendo? É hora de pensar com mais responsabilidade, porque só assim novas chances de ganhos podem surgir. Olha lá! O trabalho também pede um pensamento mais objetivo, trace um plano de mudança, se estiver pensando nisso e coloque em prática se se auto sabotar, valeu? Nas paqueras, tenha mais estratégia, já que alguém do seu ciclo social pode mostrar interesse. Eita! Já no relacionamento, não tenha medo de falar o que sente e pedir isso do mozão também.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Os astros me contam que será preciso focar um pouco mais no seu trabalho. Algumas conversas difíceis podem acontecer com colegas e chefia, mas você saberá se sair bem e deixar tudo tinindo! Para quem está em um relacionamento, é um ótimo momento para fazer planos futuros e falar sobre o avanço da relação. E para quem está em uma busca de um romance gostoso, demonstrar interesses mais claros pode evitar sérios problemas e até mesmo trazer um novo sentido para uma relação com alguém já conhecido. Calma na alma, bebê!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Segunda boa é segunda com dinheiro, não é leodivo? A Lua favorece muito seu trabalho hoje e você pode esperar por aquele reconhecimento que tanto estava querendo. Aliás, mudanças e novo cargo não estão descartados! Quer chuva de bençãos? Então toma! Na paquera, tá na hora de fazer as coisas um pouco diferente, ouça mais o que seu coração está querendo te dizer e,se for preciso, tome conta da situação. No relacionamento, cobranças sobre o futuro da relação chegam, chegando, é hora de alinhar os objetivos. Errada não tá!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A semana começa com a corda toda e você não está muito diferente, com a energia na toda pedindo passagem. Vai com calma, bebê! Seu trabalho também pode ser impactado com essa energia, com pequenos desentendimentos com colegas. Respire fundo, deixa as coisas acalmarem antes de dar sua opinião. Nos assuntos do coração, esteja preparada para colocar tudo às claras, já que a desconfiança pode reinar por aí despertando o lado mais reativo. Já nas paqueras, o movimento pede mais observação do que ação.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Meu cristalzinho, descobrir como você pode organizar melhor o seu dia a dia ou ambiente de trabalho pode aumentar sua produtividade e seus resultados ficarem lá em cima. Só fique de olho bem aberto com alguns imprevistos. Na vida a dois, a rotina com o mozão também pode se mostrar cansativa, aumente a atenção propondo coisas novas pra vocês. Assim, a sintonia mais quente fica fervendo! Na paquera, cuidado pra não ser direta e parecer que tá cobrando alguma coisa. Pegue leve por agora, bebê!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Querido Escorpião, você pode estar perdendo oportunidades por conta de uma teimosia, especialmente com trabalho e com atividades que precisa fazer. Não seja tão cabeça dura, pois as melhorias que você tanto deseja tem tudo pra chegar, mas pra isso, você vai precisar se dedicar um pouco mais. Paciência é a chave, bebê! Nas paqueras e nas conquistas, alguns sentimentos por alguém da turma podem estar equivocado, reflita mais se é isso mesmo que você quer. Para quem está em um relacionamento, as energias estão muito boas, vivencie esse momento e façam planos juntos para o futuro.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Com a criatividade em alta você pode se sentir mais motivada a realizar algumas mudanças, principalmente no lar e trabalho. Tenha paciência com as pessoas ao seu redor, e não se apegue as opiniões alheias. Acredite em seu processo de mudança, tomando cuidado para não correr riscos desnecessários. No relacionamento, cuidado com a teimosia, esteja mais aberta para escutar o que seu love tem a dizer. Com os contatinhos, pode ser a oportunidade de dar outra chance a alguém do passado, reestabelecendo a sintonia.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Cabrinhas, tô vendo com os astros que no trabalho, você pode sentir que não está ganhando tanto quanto entrega. Vale a pena alinhar suas expectativas com a chefia, mas tenha atenção com a sua comunicação, fale o que pensa sem ser em tom de cobrança, valeu? Já nos relacionamentos, hoje é o momento ideal para ter uma conversa importante e alinhar tudo que não estiver tinindo. Coloque as cartas na mesa, bebê. Já na paquera, não vá com tanta sede ao pote pra não ficar com a cara na parede. Expectativas baixas com quem não tá na mesma sintonia, xuxu.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Nada melhor do que começar a semana com muita positividade, né meu cristalzinho! Os astros apontam que você deve organizar seus objetos e tarefas, no trabalho. Uma lista de prioridades também deve ajudar você a poupar gastos, fazendo com que seu rico dinheirinho renda mais durante o mês. O dia oferece mais racionalidade para Aquário, ajudando a colocar a casa e a vida em ordem. Com o mozão, é o momento de olhar um pouco para sua individualidade. Não deixe que a carência pese. Na paquera, não é muito diferente, se coloque em primeiro lugar.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O céu manda energias não tão generosas e o segundou não perdoa, peixinha! As lembranças passadas vêm à tona no modo turbo, então tome cuidado pra não se afetar com histórias do passado. Identifique melhor as suas frustrações e seja mais assertiva. Você pode se sentir meio desmotivada, pois de algum modo entende que não está sendo priorizada como gostaria. No trabalho, dê um voto de confiança a si mesma, se acolha e cure algumas feridas. Tenha uma mentalidade positiva. O astral com o love pede pra vocês terem mais cuidado com os gastos. Pra quem está na pista, o momento é de ter paciência!

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.