Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje o céu está lotado de aspectos e os astros avisam que você tem tudo para sair no lucro, ainda mais se fizer o que sabe e gosta. Vênus fecha parceria com Urano na sua Casa da Fortuna e manda um baita incentivo para incrementar seus ganhos com coisas criativas e inovadoras. Sua inspiração aflora e ideias originais devem surgir sem muito esforço. Também pode faturar com produtos e serviços caseiros ou voltados para o lar. Ao longo do dia, a sensação de bem-estar e conforto aumenta e você vai render bastante no trabalho. Nos assuntos do coração, seu poder de sedução fica tinindo à noite, mas evite atitudes impulsivas e não cante vitória antes da hora na conquista. A união pode exigir ajustes.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Quintou com vibes positivas e o cenário é ideal para diversificar seus contatos e relações. Manhã favorável para interagir, conhecer gente nova e fazer boas amizades. No trabalho, você terá muita habilidade para dialogar, trocar ideias e colaborar com os colegas. Quem lida com e-commerce, telemarketing e atendimento ao público vai se dar bem e serviços que envolvam entregas, aplicativos e telefone devem bombar. Os astros também deixam seu jeitinho mais romântico e atencioso, o que fará o convívio com o love ganhar sintonia e se fortalecer. Isso será ótimo, pois ajudará a barrar atritos que vão rondar a vida familiar à noite. Na paquera, explore sua simpatia e boa lábia para conseguir o que quer.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Penúltimo dia de março e o desejo é fechar o mês com saldo positivo, não é mesmo, bebê? Se depender das vibes astrais, você está no caminho certo e as coisas devem fluir do jeito que espera ao longo desta quinta, ao menos em matéria de grana e trabalho. As estrelas revelam que podem surgir soluções simples e bem criativas para engordar a sua renda. Também prometem uma manhã das mais produtivas na vida profissional e seu empenho deve trazer excelentes resultados, aumentando seu prestígio junto à chefia. Os contatinhos e encontros vão ferver à noite, mas altos e baixos podem rolar, seja para quem está na pista, seja para quem tem um mozão. Convém mostrar mais jogo de cintura e medir as palavras.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

O que não falta hoje é movimentação no céu e os astros tão mancomunado para te favorecer, meu docinho de pitanga! Marte forma aspecto poderoso com Saturno, dá carta branca para as suas ambições e garante que tudo deve sair de acordo com os seus planos. É hora de explorar sua capacidade de organização, iniciativa e determinação para prosperar e chegar aonde quer. Vitalidade em alta na saúde e surpresas agradáveis na vida pessoal. No amor, o coração pode bater mais rápido por alguém que conhece e admira. Quem tem um lance com crush da turma vai vibrar e amizade colorida pode ficar mais séria. Já a relação a dois pode inspirar cuidados à noite: não deixe o ciúme atazanar a harmonia com o xodó.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Se depender de Vênus e Urano, você tem tudo para se destacar e subir no conceito dos chefes, bebê! Aposte sem medo em seus dons e talentos para sobressair em suas atividades e não perca nenhuma chance de mostrar do que é capaz. Só não convém se empolgar muito com promessa de dinheiro fácil: na dúvida, ouça sua intuição e invista no que for mais seguro. À noite, a Lua desembarca no seu signo e deixa o seu carisma leodivo turbinado, sinal de que você vai atrair paqueras e contatinhos num piscar de olhos. Mas evite ir com muita sede ao pote para não comprometer as chances de sucesso na conquista: a impulsividade será sua maior adversária. O romance também vai pedir mais atenção e paciência.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O astral tá maravigold para o seu lado e você tem motivos para glorificar em pé, minha consagrada! Marte e Saturno despejam vibes superpositivas nesta quinta-feira e garantem que as suas ações e iniciativas vão trazer os resultados que espera. Com seu jeito determinado e mais receptivo, você saberá angariar apoios, aliados e vai mandar muito bem com quem convive e trabalha. Também estará com os instintos afiados para farejar as melhores oportunidades e opções, inclusive na hora de gastar ou investir o seu suado dinheirinho. A paquera tá on durante o dia, mas pode deixar a desejar à noite, quando a Lua migra para o signo anterior ao seu. Com o mozão, fortaleça a união e esqueça as diferenças.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Chegou a hora de lacrar e lucrar, minha querida librinha! As estrelas estão no maior ti-ti-ti e vão agir em favor dos seus propósitos, estimulando seu prestígio e progresso profissional. O cenário tá redondinho para você brilhar no que faz e alavancar vitórias importantes na carreira. De quebra, também terá mais espaço e abertura para falar com a chefia sobre promoção e melhorias salariais. A saúde está em ótima forma e você terá disposição para dar e vender. Na vida amorosa, Vênus e Urano deixam sua sensualidade exuberante e vai ser difícil o love resistir às suas investidas. Só baixe um pouco as expectativas na paquera à noite porque desencontros ou chateações podem atrapalhar os contatinhos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Março está por um fio, mas você tem tudo para fechar o mês com chave de ouro e grandes conquistas, Escorpião! Marte e Saturno enchem a sua bola e anunciam uma quinta-feira perfeita sem defeitos para marcar golaços de placa no trabalho e nas relações em geral. Contatos com pessoas diferentes ou distantes podem te colocar frente a frente com uma oportunidade imperdível e abrir novos caminhos na sua vida. O período também promete ser muito positivo para realizar provas, exames e concursos. No lado material e amoroso, a sorte vai soprar em sua direção e você pode chegar mais perto dos seus sonhos. Lance com o crush tende a ficar mais sério, mas convém ter mais diplomacia e tolerância no romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Quintou com vibes generosas e promessas de uma manhã super harmoniosa com parentes e pessoas próximas. Você vai contar com a família para resolver qualquer parada, inclusive pendências e assuntos que envolvam grana. Sua vitalidade física e mental se fortalece graças à dobradinha de Vênus com Urano e essa dupla também indica um momento propício para você se destacar no trabalho com suas ideias férteis e criativas. Pode encontrar soluções inovadoras para agilizar o serviço e melhorar seu desempenho. Os assuntos do coração estarão favorecidos ao longo do dia e interesse por alguém que encontra sempre tende a crescer. Já à noite, convém maneirar na franqueza para não queimar o filme com o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

No que depender do céu, hoje você vai dar show em tudo o que fizer e pode consagrar conquistas se explorar o que sabe e domina, Caprica! Os astros destacam suas qualidades e mandam um baita incentivo para seus contatos pessoais e profissionais. Suas opiniões, competências e experiências serão mais valorizadas e você terá muita habilidade para tratar de interesses com quem convive e trabalha. Vai motivar e convencer os outros sem gastar muita energia e o melhor é que também pode ganhar uma graninha inesperada. A relação a dois fica mais quente e seu carisma vem à tona na paquera. Você pode atrair admiradores como abelha no mel, mas vá com calma à noite e avalie bem o terreno antes de se envolver.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Com Marte e Saturno jogando no seu time, você tem tudo para levar a melhor na vida profissional e financeira, minha consagrada! Sua energia física e mental se fortalece e não vai faltar disposição para dar duro no serviço. Tanta dedicação deve trazer louros, elogios e resultados concretos, principalmente para a sua conta bancária, que pode ficar mais recheada: numa dessa, quem vai sapecar 7×1 nos boletos é você! À noite, cresce a vontade de mergulhar em um romance promissor ou consolidar uma relação já existente, mas convém controlar seus ímpetos e suas reações, viu bebê? Pressões e cobranças podem pegar mal com o aspirante a namorado ou provocar tretinhas na vida a dois, se já tem um mozão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quintou com um clima agitado no céu e promessas de muitas surpresinhas boas, piscianjos e piscianjas! Os astros trazem vibes superestimulantes ao longo do dia e deixam as qualidades, os dons e talentos do seu signo no modo turbo. Isso quer dizer que a sua estrela estará iluminada no trabalho e você tem tudo para transformar seus sonhos materiais em realidade, especialmente no período da tarde. Hoje sua saúde tá blindada e a sensação de bem-estar vai transparecer até em sua aparência. O cenário também fica perfeito sem defeitos nas relações pessoais e seu jeitinho charmoso vai fazer um tremendo sucesso nas paqueras. Só não marque touca à noite, quando chateações podem rolar na vida amorosa.

