Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você começa a semana, e o mês, com muito pique pra mergulhar no trabalho e cuidar de assuntos mais práticos, Áries. Aproveite para resolver pendências em casa, correr atrás de uma grana extra, fazer alguns consertos domésticos… A sua grana também conta com as melhores vibes, mas não dá pra ficar de braços cruzados — devem pintar ótimas chances de encher o bolso, mas será preciso ralar dobrado também. Só um conselho: ficar na sua pode evitar atritos e dor de cabeça à tarde, especialmente no serviço. A saúde também pede mais cuidado depois do almoço, tá? Se está a fim de alguém, vá com calma e evite sufocar o crush, bebê. O romance segue sem novidades, mas isso não é necessariamente ruim, viu?

Touro (de 21/4 a 20/5)

Com a Lua iluminando seu paraíso astral neste início de mês, vai sobrar disposição, criatividade e boas ideias para resolver qualquer parada! A manhã deve correr às mil maravilhas e você vai dar um show em tudo o que envolva comunicação, seja no trabalho, na vida pessoal ou nos assuntos do coração. Embora os ventos sigam favoráveis à tarde, manter os pés no chão e agir de maneira realista pode ser um desafio em alguns momentos. Nada de se deixar levar só pela empolgação, tá? No romance, você estará mais confiante e terá facilidade para encantar e seduzir qualquer um. A dois, altas doses de romantismo prometem derreter seu coração. Curta cada momento sem moderação!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundou, Gêmeos, e você começa a semana e o mês com muito pique para botar a casa em ordem! Também devem surgir boas oportunidades de encher o bolso, novidades interessantes envolvendo imóveis ou dinheiro da família. Mas nem tudo é perfeito e, à tarde, podem surgir algumas complicações. Se trabalha em casa, concentração é a chave pra dar conta do serviço – não deixe o pessoal de casa interferir demais nem ficar te interrompendo o tempo todo, ok? À noite, a paixão esquenta e você pode soltar seu lado mais selvagem com o mozão. Caso escondido tem tudo para surpreender, mas procure manter tudo em segredo.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você começa esta segunda com o seu poder de comunicação lá em cima! É um ótimo momento para fazer contatos, trocar ideias, mandar e-mails… Procure se concentrar no serviço se quiser tirar o máximo proveito desse astral pra lá de favorável, especialmente se trabalha com o público ou com qualquer área que envolve contato com clientes ou comunicação. Planos para uma viagem, porém, pedem cuidado com imprevistos. As amizades contam com ótimas vibes e pode ser divertido se encontrar com a turma pra botar o papo em dia – pode até pintar um romance rápido quando menos espera. A sintonia com o mozão também se destaca e vocês podem resolver qualquer pendência ou atrito com um bom papo.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você começa o mês com muito pique pra encher o bolso, Leão! As estrelas enviam as melhores energias para as finanças e você pode topar com um bom negócio, encontrar uma maneira de dar aquele up na carreira ou até receber um aumento. É amém que fala? Dinheiro de herança ou envolvendo impostos e burocracia pode surgir quando menos espera, mas também há risco de perdas se tomar decisões impulsivas. Equilíbrio é a chave para o sucesso, meu cristalzinho! À noite, sua popularidade estará em alta e pode conhecer um novo contatinho quando menos espera. Tem compromisso? Nesse caso, dividir seus sonhos e ambições com o mozão ajuda a fortalecer os laços.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Com a Lua brilhando em seu signo, você começa a semana, e o mês, dando um show de disposição! Vai sobrar energia para cuidar de projetos pessoais, correr atrás dos seus interesses no serviço e até encontrar tempo para socializar e se divertir com a galera. Haja pique! Aproveite a manhã para cuidar de assuntos que exigem mais foco ou que envolvem a colaboração de outras pessoas. À tarde, pode ser complicado se entender com pessoas próximas e as faíscas vão voar se você não souber controlar seu temperamento. À noite, você vai brilhar na paquera! Seu magnetismo está a mil e os contatinhos vão rolar sem esforço. Com o mozão, sair da rotina e fazer algo mais romântico pode aquecer o coração.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você começa o mês com a sua intuição fazendo hora extra, Libra. Isso porque a Lua segue em seu inferno astral, mas ainda envia energias mais favoráveis. Pra tirar o melhor proveito dessa vibe, priorize as tarefas que podem ser feitas a sós, ou que não exigem a colaboração de colegas, pelo menos. Se puder trabalhar em casa, melhor ainda! Também não é hora de baixar a guarda nem de confiar em qualquer um — pode ter gente fazendo fofoca a seu respeito por aí, meu cristalzinho. À noite, a paixão assume as rédeas e você vai deixar o mozão sem fôlego na intimidade. Se está só, saiba que a sensualidade será a sua melhor arma para fisgar um novo amor. Capriche na produção!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Segundou, meu bem, e você começa a semana com grandes sonhos em mente. Pode ser uma boa trocar ideias com colegas, ouvir outras opiniões e apostar em parceria para colocar seus planos em prática. Isso também vale para o trabalho — juntar forças com quem tem os mesmos objetivos aumenta suas chances de sucesso, bebê. Os relacionamentos com os amigos contam com vibes maravigolds, mas é melhor deixar os bate-papos para depois do expediente, tá? Tem compromisso? Saiba que a vida a dois conta com a proteção das estrelas e a relação tem tudo para ficar ainda mais forte. Os amigos vão dar uma força na paquera, mas também pode pintar concorrência na área.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Se depender das estrelas, seu lado ambicioso vai dar as cartas e você não vai poupar esforços na hora de perseguir seus objetivos. E é bom se preparar, porque é o seu esforço próprio que vai determinar até onde você pode chegar, Sagita! Só tenha cautela para não deixar o pessoal de casa em segundo plano enquanto foca toda a sua atenção no trabalho, tá? A família vai reclamar, e com toda a razão. A saúde ganha a proteção das estrelas à noite e você pode gastar o excesso de energia praticando esportes ou exercícios físicos. Há chance de se engraçar com colega ou alguém que faz parte do seu dia a dia. O romance segue estável, mas sem grandes novidades.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você começa a semana com muita disposição para aprender, trocar informações e fazer novos contatos. Se direcionar essas vibes positivas para o trabalho, pode chegar mais longe do que imagina. À tarde, porém, é melhor agir com mais cautela e prestar atenção ao que diz – mal-entendido não está descartado e pode atrapalhar seus planos. Mas você tem ótimas chances de fechar o dia com saldo positivo e, à noite, a diversão promete momentos pra lá de animados. Seu charme também está on e vai se dar bem se fizer uma investida em um novo contatinho. Aliás, pode chover paqueras se está só! Você e o mozão podem trocar juras de amor e caprichar no romantismo – se joga!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Mudanças e surpresas estão na ordem do dia nesta segunda, Aquário, e você precisa se adequar se quiser dar conta de tudo que vai cair no seu colo. Embora o astral seja mais exigente, tudo indica que o resultado do seu esforço será melhor do que esperava. Depois do almoço, negócios ou assuntos ligados a herança ou impostos pedem mais cautela da sua parte para evitar prejuízo. Analise com cuidado qualquer documento antes de assinar e, se puder, adie um pouco a finalização de algo importante para você. Seu lado caseiro pode vir à tona e surpreender o mozão nesta noite. Sua sensualidade também se destaca e faz toda a diferença na conquista.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Segundou, Peixes, e seu lado sociável fica ainda mais evidente hoje. É um ótimo momento para fazer contatos profissionais, conversar sobre uma parceria ou sociedade, ou até pedir indicações para conhecidos sobre uma nova vaga, se está procurando emprego. É conversando que você vai se entender com todo mundo, seja na vida pessoal ou no trabalho, tá? Só tenha cuidado com alguém que pode bater de frente com você à tarde — a concorrência pode incomodar, mas você logo dará a volta por cima. Apesar de ser início de semana, sua popularidade aumenta e vai atrair muitos contatinhos à noite. O romance também conta com a proteção das estrelas e promete ótimos momentos.