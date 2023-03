Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Com um jeito mais solicito e prestativo, você vai incentivar a cooperação e a união com quem convive e trabalha, ainda mais pela manhã. Saberá somar forças com os colegas, atuar em equipes e pode formar alianças profissionais vantajosas, inclusive para os seus ganhos. Júpiter segue firme no seu signo até maio, só que hoje à tarde vai se estranhar com a Lua, recomendando mais cautela com excessos e extravagâncias. Essa vibe tensa pode te deixar com vontade de falar umas verdades e não será um bom momento para esticar a corda com ninguém. Mas o astral volta a ser top à noite e sua vida amorosa vai ficar protegida. Lance recente pode virar namoro firme e o clima com o love será de muita harmonia.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua destaca sua gentileza e cordialidade nesta quinta, sinal de que você conquistará a simpatia alheia com facilidade e vai se dar bem com todos. Os interesses de trabalho estarão no topo da sua lista de prioridades e quem procura emprego pode ter novidades em setores relacionados com moda, beleza, estética e decoração. Serviços junto ao público e voltados para mulheres também ficam estimulados. Saúde firme no período da manhã, mas convém se cuidar com mais carinho à tarde e não exagerar nos comes e bebes. As finanças também vão pedir atenção – olho vivo em negociações. No amor, pode pintar atração forte por colega, mas é melhor ir devagar. Se tem um mozão, a relação deve ficar mais prestativa.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A presença da Lua no setor mais positivo do seu Horóscopo é pra glorificar de pé e ela avisa que a sorte vai te fazer companhia, especialmente na parte da manhã e à noite, meu cristalzinho! Aproveite esses períodos para multiplicar os contatinhos, socializar se dedicar às atividades de que gosta, pois a satisfação tá garantida. Seus dons geminianos vão brilhar no trabalho e se você é do tipo que curte jogos, loterias e sorteios, bora lá fazer sua fezinha! Só não dê moleza para gente invejosa e duas caras à tarde, quando falsas amizades podem te envolver em rolos, intrigas e atrapalhar até as suas paqueras. A vida a dois fica mais harmoniosa ao anoitecer e será mais fácil se entender com o xodó.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Quintou com os astros favorecendo os assuntos que seu signo mais preza: os interesses domésticos e familiares. A manhã será tranquila com o seu pessoal e você terá mais tempo para cuidar das coisas em seu ninho – aproveite para dar uma geral na casa. Trabalhos em home office, que envolvam alimentos, encomendas, produtos e serviços destinados ao lar podem ser mais lucrativos. Mas evite extravagâncias na saúde, controle a gula e fuja de distrações à tarde, quando a produtividade pode cair. Na paixão, reencontro com alguém que já foi importante pode te balançar, ainda mais se anda carente. Já as uniões estáveis ficam mais estimuladas e quem tem um bem vai se deliciar na intimidade com o love.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Se depender do seu dom para se expressar, hoje você está com tudo e vai mostrar porque seu signo tem fama de leodivo! Conseguirá se destacar em todas as rodas, vai fazer amizades em dois palitos e também pode dar um show de bola no trabalho. Terá ideias férteis, criativas e vai atrair aliados com sua comunicação mais simpática, gentil e assertiva. Se lida com comércio, público ou clientes pode aumentar a freguesia. Só não queira abraçar o mundo com as mãos à tarde porque pode começar várias coisas e não terminar nenhuma. Buscando um amor? Pode se engraçar com alguém já na primeira conversa. O papo vai render e deve virar conquista, ainda mais à noite. Astral harmonioso e descontraído com o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Quer ver a carteira recheada de dindim, meu docinho de cajá? Pode levantar as mãos para o alto e agradecer, porque é exatamente o que a Lua promete, ainda mais na parte da manhã. Chegou a hora de se mexer e colocar ideias em ação para zerar a fila dos boletos que tiram o seu sono, bebê. Suas iniciativas têm tudo para dar certo e o momento é oportuno para ganhar dinheiro. Só não convém se exceder nos gastos à tarde nem acreditar muito em promessa de lucro fácil e rápido – pode ser cilada! Quem tem compromisso firme no amor pode estabilizar a situação com o love e fazer planos para o futuro. Tá na pista? Interesse por crush que conhece tende a aumentar, só não deixe ciuminho atrapalhar o lance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Quer saber quem tirou a sorte grande hoje? É você, meu cristalzinho! Com a Lua leve e solta aí no seu signo, tô vendo muita coisa boa no seu horizonte astral. Hoje seus encantos e seus talentos criativos vão bombar, sinal de que pode se destacar profissionalmente, atrair admiradores e fazer sucesso nas redes sociais – vai ter chuva de likes e solicitação de amizade! Aproveite para movimentar seus contatos e relações porque tudo indica que você levará vantagem. Só não dê bobeira após o almoço, quando tretinhas podem surgir, principalmente no lado amoroso. Explore sua gentileza e diplomacia para ficar numa boa com o mozão ou o crush. Depois desse período, o clima melhora cem por cento na paixão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Mesmo seguindo escondida no seu inferno astral, a Lua promete uma manhã tranquila, ideal para você trabalhar no sossego do seu canto ou em um lugar que favoreça a concentração em suas atividades. Mas a vontade de socializar tá numa maré baixa e talvez você não queira muito papo com os outros. O problema é à tarde, quando despesas imprevistas e tensões podem mexer com os seus nervos. Ligue o radarzinho para não deixar nada interferir em sua saúde e em seu bem-estar físico e emocional. Hoje as relações pessoais e amorosas podem ficar em segundo plano, mas se fizer um esforço para descontrair e ser mais receptivo(a), pode ter um dia mais gostosinho e até injetar ânimo numa paquera que anda morna.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Hoje não falta pique para você irá atrás dos seus objetivos e das suas esperanças, sagitarianjo! A manhã será perfeita para interagir com as pessoas e há sinal de ótimos resultados ao somar forças com quem convive e trabalha. Tudo indica que vai sobressair em grupos, equipes e atividades que envolvam sua comunidade. Terá simpatia e habilidade para se relacionar numa ótima com todo tipo de gente, mas não conte muito com a sorte e fique longe de extravagâncias à tarde, quando Júpiter se estranha com a Lua. Há risco de passar dos limites nos gastos e arranjar tretinha com amigos ou paqueras. O lance com o crush estará mais estimulado à noite e o romance também ficará mais protegido nesse período.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Com as atenções voltadas para suas metas e ambições, hoje você pode dar um bom salto de qualidade na carreira e saberá impressionar a chefia com seu profissionalismo. Aproveite as primeiras horas desta quinta-feira para mostrar suas competências e seu valor, pois será o melhor período do dia para batalhar por reconhecimento e sucesso. Dinheiro virá como consequência do seu empenho, mas tenha cautela à tarde e controle seus impulsos. Imprevistos e perrenguinhos podem zerar sua paciência, inclusive em casa. No amor, quem está na pista pode se entusiasmar com alguém do trabalho. Há chance de se apaixonar por um colega e tudo indica que os sentimentos serão correspondidos. Noite agradável com o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Quintou com um alôzinho especial para quem sonha com mudanças e elas devem rolar já no período da manhã. É hora de sair do lugar comum, pensar fora da caixa e buscar novos interesses. Sua inteligência e seu jeito sociável estarão tinindo hoje e você pode ter muito a aprender em contato com assuntos e pessoas diferentes, que ainda não conhece bem. Só convém lapidar a sua comunicação e ser mais maleável à tarde, quando atritos podem vir à tona no trabalho ou nas relações pessoais. Pegue mais leve para não tretar com colegas, amigos, parentes ou até o love. Ainda bem que essa vibe deve acabar logo e você voltará a se entrosar numa ótima com todos. A paixão pode reservar surpresas agradáveis à noite.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Respira fundo e toca a bola, bebê, porque as demandas não serão poucas nesta quinta-feira. Assuntos complexos e que pedem conhecimento mais profundo podem te desafiar, mas você tem tudo para se sair bem se explorar seus pontos fortes, ainda mais sua intuição. Confie em suas qualidades para vencer bagacinhas no trabalho, nas finanças ou nos contatos pessoais. Só não dê bobeira ao lidar com dinheiro à tarde porque preju não está descartado. Há risco de comprar gato por lebre, gastar o que não pode ou se meter em rolo por causa de grana. Já nos assuntos do coração o astral será muito envolvente e sua seducência vai ficar no modo turbo. Você saberá deixar o crush ou o mozão caidinho de desejo e paixão.

