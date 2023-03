Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Entramos na metade da semana e seu pique tá on: hoje sua disposição pode surpreender no trabalho, arianjo! O seu astral fica turbinado pelas energias positivas da Lua e de Plutão, que garantem organização, perseverança e foco para botar os deveres e responsabilidades em ordem. Suas competências serão valorizadas pela chefia e melhorias despontam no horizonte, inclusive no salário. Saúde firme e forte. Quem procura emprego pode ter boas novas sobre contratação. Na parte da tarde, a Lua migra para o seu signo oposto e blinda suas relações. No amor, há belas chances de dar match com o crush e começar um lance promissor. Um clima de harmonia, entendimento e união vai embalar o convívio com o xodó.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua ainda da uma canjinha no setor mais positivo do seu Horóscopo nas primeiras horas do dia e sorri para Plutão, deixando sua sorte no modo turbo. Agarre as oportunidades com as duas mãos, pois você tem tudo para encher o bolso de grana e o coração de amor. Depois do almoço, o astral muda e é provável que tenha de encarar vários compromissos no trabalho. As demandas não serão poucas e vão consumir suas energias, mas você terá equilíbrio e jogo de cintura para lidar numa boa. As relações pessoais e afetivas ficam mais positivas na parte da manhã e vai ser fácil ganhar o crush com seu charme irresistível. No romance, alguns ajustes podem ser necessários para se entrosar melhor com o mozão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Pensando em como reforçar o orçamento, minha consagrada? As chances de faturar aumentam com seu empenho e suas ideias criativas. Manhã superprodutiva para quem exerce atividade autônoma, toca um negócio com a família e tem experiência na função que desempenha. Se está na fila do desemprego, serviço temporário ou bico será uma boa alternativa para reduzir a pilha de boleto. À tarde, o céu clareia de vez com a entrada da Lua no seu paraíso e aí sim as coisas vão fluir do jeitinho que você espera na vida pessoal, financeira e profissional. Mas as vibes mais positivas vão rolar na paquera e quem está na pista pode consagrar uma conquista gloriosa. Astral prazeroso e descontraído com o love.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Seu jeitinho sociável e comunicativo fará sucesso na manhã dessa quarta e você vai ocupar o centro das atenções onde estiver, bebê! Saberá mostrar suas competências no trabalho e vai se destacar em reuniões, equipes e parcerias. Ótimo momento para quem lida com comércio, ensino ou desempenha alguma atividade em contato direito com o público. Pode fechar contratos e acordos importantes. À tarde, o foco se volta para a vida familiar e talvez tenha que resolver uns pepininhos antigos, mas vai tirar de letra. Nos assuntos do coração, terá mais confiança e boa lábia para fisgar o crush na primeira parte do dia, mas depois pode alimentar insegurança: não se intimide! Já a relação a dois fica bem na fita.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A manhã do Dia Internacional da Mulher será de trabalho árduo, mas também de recompensas, leonina querida! Acelere o passo e vá logo atrás dos seus interesses porque os resultados da sua dedicação podem ir sem escala pra sua conta. Você gosta de elogios e reconhecimento, mas hoje vai mesmo é querer dinheirinho no bolso. À tarde, a Lua muda de setor, turbinando sua simpatia e capacidade de expressão. Sua energia mental também se eleva e favorece estudos e atividades intelectuais. Nas relações pessoais, vai se dar bem com quem encontra sempre e pode conhecer gente interessante. Os caminhos estarão abertos para multiplicar as amizades, os contatinhos e atrair lovers. Sintonia total com o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Quer consolidar uma conquista, meu cristalzinho? Bora tirar proveito da sorte, pois tudo indica que seus planos vão dar certo pela manhã. Antes de se despedir do seu signo, a Lua Cheia forma aspecto maravigold com Plutão, indicando um período perfeito sem defeitos para você conseguir o que quer. As finanças ficam mais estimuladas a partir da hora do almoço e seu dom para negociar e lucrar estará tinindo – não vai faltar oportunidade para incrementar seus ganhos. No amor, pode ter surpresinhas gostosas na paquera e no romance, mas seu lado possessivo e ciumento deve se manifestar a partir da tarde. A dica para se dar bem é deixar as coisas fluírem sem pressões e conversar numa boa com o crush.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O astral pode não estar tão animado pela manhã, mas as coisas vão caminhar dentro dos conformes e nenhuma zica vai te pegar. O período será mais favorável para tratar de interesses em casa, cuidar dos seus afazeres e manter a rotina, mas o clima muda completamente a partir das 11h45, librinha! A Lua desembarca no seu signo, traz à tona as suas principais qualidades e deixa o seu magnetismo pessoal um arraso. Você tem tudo para brilhar no ambiente de trabalho e vai atrair companhia sem fazer muito esforço nas amizades e nos contatinhos. Com seu charme na melhor forma, vai ser fácil se aproximar de quem deseja e impressionar o crush. O convívio com o love deve ganhar mais chamego e romantismo.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Escorpianes vão contar com vibes excelentes para realizar planos e ideais. Interagindo numa boa com todos, meus irmãos e minhas irmãs astrais esbanjarão traquejo para expressar ideias e opiniões. Manhã indicada para estudar, fazer prova ou concurso. O trabalho vai render e você vai passar ótima imagem aos colegas, chefes e clientes. Também pode receber notícias positivas de pessoas distantes ou acertar detalhes de uma viagem. Porém, o astral dá uma virada depois do almoço e sua disposição pode diminuir. Em busca de quietude e paz, talvez queira ficar bem longe de agito. A paquera começa o dia com bons estímulos, mas depois a timidez pode se instalar. Reforce os laços de confiança na relação.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Manhã feita sob medida para você ir atrás das suas metas e ambições, bebê! Suas competências vão brilhar, farão você subir no conceito dos chefes e podem até favorecer conversa sobre melhorias salariais. Hoje os interesses financeiros estarão protegidos e seu dom para negociar estará tinindo, sinal de que tem tudo para faturar. À tarde, o astral fica redondinho e seu lado sociável virá à tona – vai lotar de notificação no celular. Você pode conhecer gente bacana, ampliar as amizades e atrair mil contatinhos em baladas com a turma. Alguém que já conhece e admira pode mexer com seu coração e as chances de engatar um namoro de futuro são excelentes. No romance, não vai faltar sintonia com o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Lua e Plutão abrem os seus caminhos e dão todo apoio para você alicerçar mudanças na sua vida, Caprica! A manhã será das mais produtivas e tudo indica que vai mandar bem em estudos, atividades mentais e tarefas mais complexas. O trabalho recebe vibes excelentes e há chance de começar algo que sempre desejou. Não tenha receio de trilhar novos rumos e investir em outras experiências. À tarde, vai ganhar mais visibilidade na carreira e pode conquistar o reconhecimento que merece. Nos assuntos afetivos, pode esperar um dia repleto de estímulo e muita harmonia com o love. Tá na pista? Sua popularidade aumenta ao longo desta quarta-feira e vai beneficiar as paqueras. Aposte alto em seu taco e carisma!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Quer começar o dia levando vantagem, meu cristalzinho? Então confie em seus instintos e não pense duas vezes para seguir as suas impressões ao cuidar dos seus interesses. Sua intuição estará poderosíssima e será uma arma secreta que você pode e deve explorar ao tomar decisões, ainda mais em assuntos que envolvam grana e trabalho. Na parte da tarde, as energias da Lua deixam o clima bem mais arejado e a vontade de sair da rotina deve tomar conta do seu astral. Com um jeito leve, livre e solto, vai atrair companhias sem fazer o menor esforço e tem tudo para conhecer pessoas que combinam muito com você. Sua alma gêmea pode estar por perto e as afinidades com o mozão vão fortalecer o romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O astral tá protegido e estimulado no período da manhã e sucesso é o que te aguarda na vida profissional, financeira e pessoal, meu bombonzinho! Porém, não conte muito com a sorte à tarde, quando pode se deparar com contratempos, sobretudo ao lidar com impostos, juros e negociação sobre pendências. Administre seus recursos com pulso firme e confie na sua percepção pisciana para superar perrengues – com diplomacia, atenção e jeitinho, você vai tirar de letra. Na paixão, pode ter surpresa gostosa com crush amigo, só não descarte pegadinha no decorrer do dia. Embora conte com muita habilidade para seduzir, pode enfrentar decepções. Em contrapartida, a relação a dois deve ficar mais quente e excitante.

