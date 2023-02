Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A manhã promete energias positivas para cuidar de tarefas que podem ser potencialmente lucrativas. Vale a pena se concentrar em qualquer chance de engordar o seu bolso, por mais remota que pareça. Mas, embora as finanças estejam em alta e você possa descobrir novas maneiras de engordar seu bolso, à noite, também existe a possibilidade de prejuízo. Misturar amizade e grana talvez não seja a melhor pedida para este sábado — se um amigo pedir um empréstimo, saia de fininho. Já na vida amorosa, a possessividade será seu maior desafio e pode colocar em risco a harmonia do romance. A paquera talvez ande mais complicada do que você gostaria.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sabadou, bebê, mas você estará a todo vapor e pode aproveitar essa energia extra para cuidar de alguns interesses pessoais. No trabalho, vale a pena ter cuidado com a teimosia e o excesso de críticas. Será preciso um pouco mais de boa vontade e diplomacia para evitar atritos com colegas ou com a chefia, mas você deve se sair bem no final das contas. Só não deixe o seu lado crítico se tornar um problema e colocar em risco um relacionamento, especialmente com pessoas mais velhas ou conservadoras. A paquera pode deslanchar se você controlar um pouco as suas expectativas. Alguns atritos marcam o romance, mas tente lidar com as cobranças numa boa.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Talvez seja preciso uma dose extra de cautela na hora de cuidar dos assuntos do dia a dia se você quiser se dar bem neste sábado. Ainda bem que você não terá problemas para se concentrar nas tarefas. Também pode se destacar em qualquer área que exige segredo, já que sua intuição estará mais afiada. Pode até descobrir um segredo, ainda que sem querer. Mas nem tudo é perfeito e vale a pena redobrar a atenção se tiver que fazer uma viagem à noite. O romance estará protegido se houver confiança um no outro. Caso contrário, pode ter problemas. Talvez a distância atrapalhe os planos de se encontrar com um contatinho.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Logo cedo, trocar ideias e ouvir o que os colegas têm a dizer são atitudes que favorecem o trabalho em equipe. É um bom dia para tentar algo diferente e fora da caixa no serviço, mesmo que seja preciso correr alguns riscos. O sábado fica mais divertido se contar com a companhia dos amigos para extravasar e até fazer um programa diferente, o que promete levantar o astral nos momentos de lazer. Mas a noite reserva alguma tensão para amizades que andam desgastadas, e uma briga pode colocar um ponto final nessa história. Aposte nos pontos em comum com o mozão para reforçar os laços no romance. Um amigo pode dar uma mãozinha apresentando gente nova se está só.

Leão (de 22/7 a 22/8)

No que depender da Lua, sua atenção segue focada 100% na vida profissional neste sábado. Aproveite o bom momento para elaborar e colocar em prática planos ambiciosos para dar aquela deslanchada na carreira. As estrelas prometem vibes superpositivas para você cuidar dos seus interesses também na vida pessoal, Leão. Como vai se importar mais com a opinião dos outros, vale a pena caprichar na produção para causar uma boa impressão, inclusive em um programa com amigos ou o mozão. Por outro lado, nem tudo será perfeito no romance e você precisa pegar mais leve com as críticas. Se andava de olho em um crush, pode se desencantar agora.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você começa o final de semana com o seu lado aventureiro em alta. Ótimo momento para planejar uma viagem, sair sem destino por aí ou visitar amigos e pessoas queridas em outras cidades ou até em outro país. Só tenha cuidado para não se distrair no meio do caminho, porque pode ser complicado manter os pés no chão e prestar atenção no que está fazendo. Deixe o celular desligado se estiver dirigindo ou durante uma conversa importante, tá? Sair da rotina será a melhor maneira de viver momentos divertidos e deliciosos com quem ama. Se está procurando um amor, um contatinho que mora em outra cidade pode cair de paraquedas no seu caminho.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O final de semana tem tudo para ser movimentado, com direito a reviravoltas e surpresas. Algumas serão positivas e assuntos ligados a herança ou negócios podem se desenrolar de maneira mais favorável. Aproveite o astral para se desapegar de algumas coisas que estão pelos cantos, só ocupando espaço. Jogar fora o que não tem mais utilidade também ajuda as energias a circularem melhor na sua casa e na sua vida, meu cristalzinho. Pena que o astral muda à noite e pode atrapalhar os assuntos do coração. Se estava vendo alguém, ou começou a namorar recentemente, o lance corre o risco de chegar ao fim. Também pode pintar briga com o mozão. Bate na madeira!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sabadou, bebê, e os astros mandam o papo reto: se quiser que tudo corra bem no trabalho, deixe as diferenças lado e aprenda a juntar forças com os colegas. Talvez seja mais complicado do que parece, mas parceria ou sociedade tende a ter resultados melhores nos negócios. Embora o dia possa correr às mil maravilhas, à noite as coisas mudam de figura e há risco de se desentender com a família ou com pessoas queridas. Deixe o passado para trás e não fique remoendo o que não pode ser mudado! Você e o mozão vão se entender melhor, embora o ciúme possa provocar briga. Mas as coisas andam meio lentas demais para o seu gosto na paquera.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O sábado começa atarefado e você vai ter que se virar para dar conta de tudo o que deve exigir sua atenção logo cedo. Mas se mantiver a concentração nas tarefas, vai deixar tudo em ordem antes de curtir um merecido descanso no final de semana, viu? À noite, porém, mal-entendido ou desencontro pode azedar seu humor, meu cristalzinho. Não se importe tanto com o que os outros dizem e deixe para tirar satisfações em outro momento, quando estiver de cabeça fria. Pode faltar energia para se dedicar mais ao romance e o mozão pode cobrar isso. Um colega ou contatinho do dia a dia pode mandar mensagem, mas não crie muitas expectativas.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você conta com uma dose extra de sorte logo cedo, Caprica. Embora seu signo seja meio cético, essa é a hora de fazer uma aposta ou entrar em uma rifa — nada muito grande, mas que pode ser divertido! Se precisa encarar o batente, aproveite para cuidar de tarefas que exigem criatividade e contato com outras pessoas. Pena que as estrelas se desentendem à noite e pode acabar sobrando para as suas finanças. A tentação de comprar bobagens tem tudo para crescer, mas use o cartão de crédito com sabedoria. Você vai fazer o maior sucesso na conquista, mas aproveite para se aproximar de um contatinho durante o dia. A dois, o desafio será pegar leve no ciúme e manter a paz.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Tudo o que você vai querer neste sábado é ficar no seu canto e curtir a companhia da família. A manhã será favorável para cuidar das tarefas domésticas e deixar a sua casa do jeito que mais gosta. Mas vale dividir as tarefas com o resto da família, assim, todo mundo faz sua parte e não fica pesado pra ninguém. O astral muda mais tarde e pode azedar o clima em casa. Mostre mais jogo de cintura para não bater de frente com um familiar. Um assunto antigo e mal resolvido pode vir à tona. A desconfiança e o ciúme podem incomodar se já tem compromisso. Tá na pista? Um ex pode surgir do nada e atrapalhar a paquera. Cruz-credo!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O astral deste sábado será perfeito para movimentar a vida social e iniciar alguns contatos novos, meu cristalzinho. Troque ideias com os amigos e aproveite para ouvir novos pontos de vista, mas sem perder a boa. Dá para discordar de alguém e ainda manter a amizade, sabia? À noite, porém, você corre o risco de ser alvo de gente falsiane e fofoqueira, portanto, redobre o cuidado. Isso também vale para as redes sociais — você não precisa compartilhar tantos detalhes sobre a sua intimidade, Peixes. Sair da rotina será perfeito para animar a paquera, mas adiante os contatos se quiser ter sucesso. Vai ser mais fácil conversar com o mozão, desde que evitem assuntos polêmicos.

