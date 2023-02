Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A semana começa com energias bem diferentes logo cedo, Áries. A Lua entra em seu inferno astral nesta madrugada e você pode sentir a necessidade de ficar na sua. Para tirar o máximo proveito dessa vibe, agilize as tarefas que podem ser feitas a sós e não fique remoendo o passado ou se preocupando demais com o que não pode mudar. Por outro lado, com Vênus brilhando em seu signo a partir de agora, você terá pique de sobra para ir atrás dos seus interesses, inclusive financeiros. Os relacionamentos também ficam protegidos e o seu charme promete aquecer a paquera. Seu encanto pessoal vai deixar o mozão ainda mais na sua. Que delícia!

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua entra em Peixes nesta madrugada e avisa que você estará com a corda toda no trabalho nesta segunda. Seu lado mais sonhador também se destaca e você não vai recusar a chance de se divertir, de preferência, na companhia dos amigos. Mas nem tudo é perfeito, meu cristalzinho, e com Vênus brilhando em seu paraíso astral a partir de agora, assuntos de grana ou do coração podem trazer alguns dissabores. Nem tudo está perdido, porém, e a relação com o mozão tem tudo para ficar mais gostosa se você dois cultivarem novos interesses em comum. Suas chances de sucesso com o crush devem crescer com uma ajudinha dos amigos, mas investigue bem antes de investir suas fichas.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundou, Gêmeos, e a entrada da Lua em Peixes vai trazer seu lado mais competitivo e ambicioso à tona. Deixe a diversão para depois e bora lá aproveitar essas boas energias para dar uma impulsionada na carreira. É hora de correr atrás dos seus interesses e mostrar que pode dar conta de qualquer desafio! E com Vênus entrando em Áries hoje, o desejo de curtir a vida tem tudo para crescer. Aproveite para reunir os amigos, festejar muito e espalhar seu charme por aí. Com tanta animação, pode se preparar para novidades na paquera também. Se joga, bebê! Essa disposição pra lá de animada também vai tacar fogo no parquinho e agitar as coisas no romance.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Logo cedo, a Lua entra em Peixes e você estará mais disposta a investir no seu crescimento pessoal através de um curso ou com a ajuda de pessoas que moram longe. Sua curiosidade fica mais evidente, mas evite se distrair durante o expediente e tente direcionar sua atenção pra algo produtivo. Ainda bem que Vênus ressalta sua ambição e promete as melhores energias para o trabalho ou para quem está buscando uma recolocação. Foco nos seus objetivos, bebê! O bom humor está em alta e tudo indica que vai se divertir muito com o mozão. Se está pensando em investir em um lance com um crush novo, as estrelas prometem sucesso!

Leão (de 22/7 a 22/8)

A Lua passa a brilhar em Peixes nesta madrugada e o astral fica um pouco tenso, com direito a surpresas e reviravoltas inesperadas. Mas não há motivos para se preocupar, meu cristalzinho, afinal, nem sempre o final de um ciclo é algo negativo. E como o dia promete energias mistas, também pode surgir uma oportunidade de viagem quando menos se espera! Vênus entra em Áries e inflama seu jeito aventureiro. Tudo indica que poderá se divertir de montão na folia de carnaval – se joga! A paixão esquenta e o sexo tem tudo para pegar fogo à noite! Aposte no bom humor e na sedução para encantar a todos e se aproximar de quem deseja.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Segundou, meu cristalzinho, e a Lua brilhando em Peixes envia as melhores vibes para os relacionamentos em geral, sejam profissionais ou pessoais. Na verdade, qualquer tipo de relação estará protegida e você pode brilhar se entrar em parceria ou sociedade agora. E com Vênus em Áries a partir de agora, as mudanças também estão com a corda toda! É um ótimo momento para se arriscar um pouco mais e dar uma chega pra lá no individualismo, Virgem. Seu jeito envolvente vai dar um show e ninguém será capaz de resistir ao seu poder de sedução. A intimidade promete momentos de puro prazer, mas os laços com o mozão também estão protegidos.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você começa o dia com mais disposição no trabalho graças à Lua, que entrou em Peixes nesta madrugada. Se depender do astro, você terá pique para acelerar o ritmo e fazer alguns sacrifícios ao lidar com aquelas tarefas mais chatinhas de rotina. Tudo indica que seu esforço será recompensado, mas é melhor não baixar a guarda. E como Vênus também entra na parada e passa a brilhar em Áries a partir de hoje, pode aguardar boas novas para os seus relacionamentos, Libra! Se já anda de olho em alguém, essa é a hora de jogar todo o seu charme para fisgar o crush de uma vez. Já o romance ficar perfeito sem defeito, com direito a muito chamego e demonstrações de carinho.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A semana começa com as bênçãos da Lua, que passa a brilhar em seu paraíso astral nesta madrugada. É mole ou quer mais? Essa energia tem tudo para ressaltar sua criatividade e melhorar o convívio com os outros, especialmente com pessoas mais jovens. Concentre-se no que precisa fazer e compartilhe suas ideias. E com Vênus de mudança para Áries, você também pode contar com excelentes vibes para se destacar no trabalho. Vai com fé! As estrelas avisam que vai fazer o maior sucesso na conquista. E essa energia maravigold também se estende para a vida amorosa — você e o mozão podem até despertar inveja, por isso, vale a pena blindar o romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua está de mudança para Peixes nesta madrugada, sinal de que a sua atenção tem tudo para se voltar para a vida familiar nesta segundona. Se tiver que ajudar alguém de casa, você não pensará duas vezes antes de fazer alguns sacrifícios. Mas saiba que o inverso também é verdadeiro e o pessoal não vai te deixar na mão! Quem trabalha em negócio familiar, está em home office ou lida com produtos para a casa vai brilhar demais. E com Vênus estacionando em seu paraíso astral hoje, você inaugura uma fase maravigold nos assuntos amorosos. Pode se preparar para reinar absoluta na paquera! Tudo corre às mil maravilhas com o mozão e nada vai estragar a diversão de vocês.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua entra em Peixes hoje e avisa que sua capacidade de comunicação estará a todo vapor! Cabe a você tirar vantagem desse trunfo e decidir a melhor maneira de usar isso a seu favor no trabalho. O desejo de acelerar as coisas e resolver as pendências logo tem tudo para crescer, e fica mais fácil bater perna pra cima e pra baixo por aí. Se der pra resolver as coisas com um e-mail ou um telefonema, melhor ainda. Vênus também manda ótimas energias e te ajuda a manter os pés no chão. As redes sociais ou um rolê para curtir o carnaval serão perfeitos para animar a paquera. Saia da rotina com o mozão e curta a folia! Só não vale exagerar na dose com o ciúme.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua manda o papo reto logo cedo: reserve um tempinho para colocar as contas em ordem e cuidar das finanças. As energias serão maravigolds até mesmo pra quem andava perdendo o sono por causa de financiamento ou empréstimo, Aquário. O seu esforço tem tudo para ser recompensado com uma grana extra, mas também há chance de receber um dinheiro que não estava esperando. Vênus entra em Áries nesta madrugada e ressalta sua habilidade para fazer contatos e trocar ideias, inclusive com desconhecidos. E isso será perfeito para quem anda sonhando com um mozão pra chamar de seu. Controle a possessividade e converse sobre o que incomoda no romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Com a Lua entrando no seu signo hoje, você pode começar a semana com pique extra para encarar qualquer desafio! Explore suas qualidades, arregace as mangas e lute pelos seus interesses. Aproveite para conhecer gente nova e arranjar novos seguidores nas mídias sociais. Se precisa de uma grana extra, pode levantar as mãos para o céu e agradecer sua boa sorte, bebê! É que Vênus passa a brilhar em sua Casa das Posses e promete boas novas com as finanças a partir de agora. Tá na pista? Seu jeito confiante e bem-humorado tem tudo para fazer sucesso e render muitos admiradores. Aposte em seu lado romântico e doce para deixar o mozão ainda mais apaixonado.

