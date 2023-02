Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Pela manhã, o desejo de viajar ou curtir um programa diferente com o pessoal tem tudo para animar seu coração. Ótimo momento para investir nos estudos ou aprender mais com as pessoas ao seu redor — mostre seu lado curioso, embarque em um novo projeto ou aproveite para ler e assistir documentários interessantes. À tarde, porém, o astral muda e há risco de pintar um problema ou imprevisto no caminho. Não custa prestar mais atenção por onde anda e planejar direitinho o que precisa fazer, para evitar o inesperado. Pode cair de amores por um crush que mora longe e conheceu através de amigos. O romance promete fortes emoções se entrarem juntos em uma nova aventura.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua promete um astral favorável para fazer mudanças mais profundas em alguns setores. Se andava pensando em tentar um look diferente, pode receber muitos elogios à noite graças ao novo visual. No trabalho, não se surpreenda se pintar a chance de um novo emprego ou de recolocação profissional. Mas não é hora de sonhar demais e perder um tempo precioso! Se quiser se destacar no serviço, trate de conciliar os sonhos com a realidade. Pode pintar problemas nas amizades, mas não deixe as brigas escalarem. Pode ter uma boa surpresa na conquista à noite e fazer mais sucesso do que esperava! O desejo será sua arma secreta para manter a intimidade animada.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Apostar em parcerias ou juntar forças com alguém de confiança ainda será o melhor jeito de se destacar nesta quarta. Se anda atrás de trabalho, mas não teve muita sorte, talvez seja hora de repensar seus planos para uma sociedade. Raciocínio rápido e boas ideias podem abrir novas portas no serviço, mas vai ser preciso paciência também, afinal, você não estará imune às críticas. À tarde, talvez fique complicado superar a concorrência. Diminua as críticas e aposte no bom humor se quiser manter a paz no romance. Mesmo que pinte uma briga com o mozão, vocês podem isso mais tarde. Paquera com alguém de fora pode trazer ótimas surpresas.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Hoje, seu foco estará voltado para o trabalho e talvez fique difícil lidar com as responsabilidades do dia a dia. Mas não deixe as preocupações crescerem: se conseguir manter o a atenção no serviço e se deixar as distrações bem longe, tudo vai acabar se acertando no final. A saúde também ganha destaque, mas seguir uma dieta pode ser mais complicado do que esperava. Mudar alguns hábitos arraigados nunca é fácil, mas isso pode fazer bem à saúde a longo prazo e o esforço tem tudo para valer a pena. A paquera anda meio sem graça agora, mas pode se surpreender com o interesse de alguém próximo. Os momentos com o mozão ficam animados no final da noite.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você começa a quarta esbanjando criatividade e simpatia para encantar todo mundo à sua volta. Em troca, deve receber a atenção e os mimos que deseja. Você também pode contar com a sorte e fazer uma fezinha — quem não arrisca, não petisca, Leão! Os relacionamentos em geral contam com as melhores energias, inclusive no trabalho. Mas a tarde pode trazer alguma tensão para a convivência com as pessoas mais novas. Se acabar brigando com o mozão à tarde, aposte no romantismo e no seu charme para voltar às boas e fazer as pazes à noite. A conquista conta com boas energias pela manhã e no final da noite, sinal de que um lance recente pode se desenvolver.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O dia começa com vibes maravigolds para lidar com assuntos familiares e resolver algumas pendências em casa. As tarefas mais práticas também deve correr às mil maravilhas pela manhã, seja pra dar aquela geral na casa ou pra focar a atenção em algo que precisa fazer para o trabalho. À tarde, porém, as estrelas avisam que deve pintar um certo desgaste nos relacionamentos em geral, mas o clima vai pesar mesmo é em casa. Ciúme ou um problema do passado que não foi resolvido direito pode trazer tensão para a vida amorosa. Ainda bem que as coisas melhoram à noite e os temperamentos tendem a esfriar no romance. Não há muita novidade na conquista.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Aproveite a manhã para se aproximar de pessoas novas, fazer amizades e agitar alguns contatinhos. O trabalho tende a correr numa boa logo cedo, mas uma energia tensa pode atrapalhar seus planos à tarde. Vale a pena redobrar os cuidados na hora de lidar com tarefas de rotina e manter distância de gente fofoqueira. Há risco de perder informações importantes se deixar a concentração de lado, meu cristalzinho! À noite, porém, as estrelas prometem muita sorte nos assuntos do coração. As chances de se apaixonar de repente serão enormes, por isso, não durma no ponto! Você e o mozão se entendem às mil maravilhas e uma conversa franca pode resolver qualquer problema.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você começa o dia com muita determinação para correr atrás do que deseja, o que aumenta suas chances de se destacar em tudo o que fizer. Sua competência fica evidente em tudo o que fizer e isso pode render uma grana a mais, inclusive um bônus. Por outro lado, pode ter algumas frustrações nas compras à tarde. Esconda o cartão de crédito pra não explodir o limite em um momento de bobeira, tá? Vale a pena investir uma grana no seu lar à noite, mas só se puder bancar esse luxo de boa. A boa notícia para a vida amorosa é que a rotina pode dar as cartas no final da noite e ajudar a esfriar os ânimos se brigou com o par. A paquera, porém, anda um marasmo só.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O dia será interessante, bebê, com direito a altos e baixos! Cultive uma boa rede de contatos profissionais e isso poderá abrir novas portas. Por outro lado, as brigas e desentendimentos estão com a corda toda na hora de lidar com a família e a tensão pode crescer à tarde. Mas não é nada que uma boa conversa não possa resolver, por isso, aposte na sua lábia para fazer as pazes com todo mundo à noite. A conquista pode surpreender hoje e você tem tudo para fechar o dia com novos contatinhos bombando nas redes sociais. Aposte no bom humor para melhorar as coisas com o mozão e não deixe um ex ou o ciúme causar estrago no seu relacionamento.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A vontade de ficar na cama e curtir o seu cantinho segue em alta, Caprica, e se tiver a chance de diminuir o ritmo para recarregar as baterias, vá em frente. Agora, se tiver que focar no trabalho, a dica é cuidar primeiro das tarefas que podem ser feitas a sós. As estrelas pedem cuidado com gente fofoqueira ou falsiane à tarde, tanto no serviço quanto na vida pessoal. Você pode superar isso se agir com cautela e ficar longe das redes sociais para evitar aborrecimentos. Ainda dá tempo de receber uma boa notícia envolvendo dinheiro à noite, mas mantenha isso em segredo por enquanto. Tanto a paquera quanto o romance precisam de paz e sossego. Fuja de assuntos polêmicos!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você vai unir pessoas diferentes em torno de um objetivo em comum com mais facilidade na parte da manhã, Aquário. Sonhe alto, corra riscos, mas não coloque dinheiro em projeto que tem pouca chance de dar certo, especialmente na parte da tarde. As finanças pedem cautela em dobro hoje e uma sociedade com um amigo talvez não corra da maneira que imaginou. Melhor se precaver para não ficar no prejuízo. Ainda bem que tudo melhora à noite e as amizades passam a contar com as bênçãos das estrelas. Nos assuntos do coração, você tem tudo para fechar o dia com chave de ouro. A conquista pode surpreender se tiver o apoio de alguém da turma.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Hoje, o céu favorece seus interesses logo cedo e você tem tudo para brilhar, mas saiba que nada virá de graça, tá? Você vai se importar com o que os outros pensam a seu respeito, mas evite cobrar demais do próprio desempenho e não se esqueça de que todo mundo pode errar de vez em quando. Pegue mais leve com os colegas também e não fique apontando erros -se diminuir as expectativas, as coisas devem se acertar aos poucos. À noite, você e o mozão podem fazer planos para o romance, conversar sobre o que esperam do relacionamento e até dar aquele passo mais sério que estava faltando. Mas talvez não seja tão fácil ganhar o coração daquele crush disputado.