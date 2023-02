Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Se depender das estrelas, boa parte da sua atenção continua focada como um laser no trabalho. É verdade que você vai contar com as melhores vibes para mergulhar no serviço e dar conta de qualquer perrengue, mas também vai precisar de muita disposição e boa vontade. Isso porque devem chover tarefas no seu colo e talvez tenha até adiantar alguns serviços. No final da tarde, porém, escolha as palavras com cuidado para não passar a impressão errada ou se envolver em um mal-entendido. O romance pode ficar meio sem graça e cair na rotina, mas isso não é necessariamente ruim. Paquera com alguém que conheceu no trabalho pode emplacar, mas suas chances são melhores durante o dia.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você começa o dia com as melhores energias da Lua, que segue em seu paraíso astral! Vai sobrar vontade de se jogar em qualquer programa de lazer, especialmente se envolver viagens ou uma voltinha que seja fora de casa. Errado não tá, mas se precisa trabalhar, o jeito é focar toda essa energia em algo produtivo, Touro. No final da tarde, porém, as estrelas mandam um aviso real oficial: pegue leve com os gastos ou vai ter problemas para equilibrar o orçamento. Se está a fim de alguém, vai sobrar charme para encantar o contatinho. O romance conta com as melhores energias, mas talvez seja preciso pegar mais leve com a possessividade.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Seu lado caseiro vai se destacar hoje, e quem planejou o início de uma reforma ou tem planos de mudar de casa conta com vibes maravigolds. Se precisa trabalhar em home office ou se lida com algo que pode ser feito em casa, suas chances de sucesso crescem. Só que, no final da tarde, pode ser difícil dividir seu tempo entre suas obrigações e os momentos com o pessoal de casa. Não deixe as picuinhas pessoais virarem uma briga com um parente, tá? Os momentos com o mozão ganham uma nova intimidade. A paquera não reserva grandes novidades, mas um ex ainda continua na sua cola. Não deixe que o passado atrapalhe seus planos para o futuro, meu cristalzinho.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Hoje, você pode contar com as boas energias da Lua para melhorar a comunicação. A vontade de botar os pés na rua e sair da rotina vai bater nas alturas. Tire proveito disso no trabalho — tudo o que precisa ser resolvido fora pode ser encaminhado agora. Para gastar o excesso de energia, vale organizar a sua agenda e deixar tudo em dia. Planos para um passeio ou viagem podem enfrentar alguns contratempos à noite. Seu jeito mais descolado e falante tem tudo para movimentar a paquera, mas adiante os contatinhos ao longo do dia. Aposte numa conversa franca com o mozão para esclarecer qualquer mal-entendido e escolha as palavras com cautela.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Nesta terça, as suas finanças seguem recebendo excelentes energias e ocupando a maior parte da sua atenção. As boas vibes astrais avisam que pode ser interessante colocar as mãos na massa e assumir um trabalho extra, se quiser dar uma reforçada no orçamento. Ligue suas antenas e agarre qualquer oportunidade de fechar um bom negócio. Mas nem tudo será perfeito e seu lado mais consumista pode vir à tona. O momento também não é ideal para misturar amizade e dinheiro! A conquista talvez se arraste e você pode se chatear com isso. Com o mozão, aproveite para botar as contas do casal em ordem e conversar sobre a vida financeira de vocês dois.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Com a Lua firme em seu signo, fica mais fácil correr atrás dos seus interesses pessoais nesta terça. Bom momento para esquecer as preocupações e se concentrar apenas nos seus objetivos, inclusive na vida profissional! Como nem tudo é perfeito, há sinal de alguns confrontos no trabalho no final do dia. Não deixe que um desentendimento acabe escalando para algo mais sério, especialmente com alguém que tem uma posição mais alta do que a sua. Pode até pintar desentendimento com o mozão, mas segure a língua e não exagere nas críticas e cobranças, tá? Pode até pintar contatinhos novos se ainda não tem alguém em vista. Confie no seu charme e vá em frente!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sua energia começa meio em baixa nesta terça e pode ser interessante redobrar a cautela com a saúde, Libra. Escolha suas atividades com cuidado e priorize o que não vai exigir tanto esforço físico. E isso vale tanto para a vida pessoal quanto para o serviço. Tudo o que puder ser feito em segredo, ou de maneira mais discreta, tem mais chance de dar certo. À noite, se surgir algum imprevisto nos estudos ou com alguém que está longe, a dica é prestar atenção nos seus instintos e manter a calma. Se está vivendo um caso escondido, redobre a atenção para não viralizar nos grupos de zap. Tá amarrado! Pode faltar confiança entre você e o mozão em alguns momentos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você começa o dia alimentando projetos ambiciosos e grandes sonhos, meu cristalzinho. O trabalho deve correr numa boa, mas vale apostar na troca de ideias e na colaboração com os colegas para potencializar os resultados. Talvez você tenha que analisar com cuidado alguns projetos, mas tudo indica que dá pra transformar um sonho em realidade hoje. Não vai faltar disposição para sair da sua sonha de conforto e se arriscar um pouco mais. As amizades seguem em destaque, mas pode rolar torta de climão à noite. Tá na pista? Então, tenha cuidado com gente invejosa que pode melar os seus planos. Com o mozão, a sintonia deve crescer e isso ajuda a blindar o relacionamento.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

No trabalho, vai sobrar disposição para correr atrás do que quer, mesmo que tenha que deixar alguns interesses particulares de lado. A Lua também envia boas energias para você avançar no serviço e até disputar um novo cargo. A melhor notícia é que todo esse esforço extra tem boas chances de dar aquele up na carreira! Em compensação, tente pegar mais leve nos relacionamentos à noite e reserve tempo para quem ama, assim, não terá tantas cobranças. Se o coração estiver livre, leve e solto, revise sua lista de requisitos e espalhe seu charme por aí. A dois, porém, diminuir as cobranças será importante para manter o romance em harmonia.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você pode se interessar por novidades e assuntos mais excitantes hoje. Porém, mantenha uma dose de realismo em seus planos e não trace metas impossíveis para não se decepcionar depois, principalmente no final da tarde. Planos para uma viagem talvez precisem de alguns ajustes. A noite pode pedir um cuidado extra com a sua saúde. Se a ansiedade bater à porta, aposte em exercícios físicos para gastar o excesso de energia e equilibrar a mente. Há chance de se envolver com um contatinho que conheceu nas redes sociais, mesmo que seja alguém que more longe. Tudo indica que vai encantar o mozão com facilidade, mas deixe a rotina bem longe pra não atrapalhar.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O dia será perfeito para fazer algumas mudanças, e isso vale para todos os setores da vida, meu cristalzinho. Se pensa em trocar de endereço ou dar uma repaginada na casa, pode ser hora de dar o primeiro passo. Também é um bom dia para tentar algo novo no serviço, procurar uma nova oportunidade ou até se arriscar um pouco mais nessa área. Se quiser ter sucesso, porém, aja com cuidado e ouça seu sexto sentido para não correr riscos desnecessários. A paixão continua em alta nos momentos a dois, mas o astral também promete tensão e até mesmo uma briga. Se anda sonhando com um final feliz, a dica é não confundir atração física com amor na paquera.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O segredo para o sucesso será manter um bom relacionamento com as pessoas ao redor. É verdade que manter a harmonia tanto em casa quanto no trabalho pode ser mais difícil do que imagina no final da tarde, mas não é nada que você não possa consertar, Peixinhos. Ao invés de se concentrar nas diferenças ou ficar remoendo o passado, tente conversar numa boa sobre o que está incomodando. Se já tem um relacionamento amoroso, faça a sua parte para diminuir as brigas e cobranças com o mozão. Ceder em algumas coisas e esquecer o que já passou pode ajudar. Na paquera, dê uma chance a alguém novo e não pressione demais sobre compromisso.

