Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Os astros avisam que o dia começa complicado em casa e, se você não pegar leve, pode pintar torta de climão e até briga. Ainda bem que o astral muda ao longo do dia e você vai buscar segurança e aconchego no seu canto mais tarde. O astral é favorável para quem trabalha em home-office, para curtir o seu cantinho e para fazer consertos em casa ou comprar algo para o lar. Assunto antigo pode vir à tona, mas servirá para fortalecer os laços com a galera de casa e fazer as pazes. As coisas ainda vão correr devagar na conquista, mas há chance de se enroscar novamente com alguém do passado. Ficar em casa com o mozão pode ser a melhor ideia pra hoje.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você pode começar o dia mais ativo nas redes sociais, Touro, mas nada de exagerar ou o serviço não vai render como deveria. Com boas ideias e facilidade para se expressar, a dica é usar a comunicação como ferramenta para conhecer gente nova, conquistar clientes e expandir seus contatos profissionais. A diversão será garantida com os amigos, seja colocando o papo em dia ou reunindo a galera pra um encontro. Tá na pista? As estrelas vão dar aquela força e você pode se surpreender com um novo amor. Amizade colorida pode surpreender. Um bom papo ajuda a acertar as coisas com o mozão se deseja fortalecer de vez o romance.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Esta quinta começa tensa e projetos mirabolantes podem causar prejuízo, meu cristalzinho. Ainda bem que o astral melhora ainda pela manhã e as estrelas enviam energias maravigolds pra conquistar algo que desejava há um tempo, desde que você se esforce, claro. E como dinheiro não cai do céu, talvez seja preciso mostrar mais serviço e assumir um trabalho extra. Investir na carreira será uma ótima pedida — é hora de planejar o futuro. Só um aviso: procure agir de maneira discreta para se dar bem, sem comentar sua boa sorte inesperada com qualquer um, tá? Um certo marasmo marca os assuntos amorosos, mas não perca as esperanças.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Há risco de acordar de mau humor hoje e se envolver em briga ou discussão logo cedo. Mas, se ficar na sua e driblar qualquer confusão, vai aproveitar melhor o astral descontraído para fazer contatos e lidar com pessoas de fora ainda pela manhã. Bom humor e criatividade serão a chave para reunir os amigos e aproveitar a noite ao máximo. Você pode se destacar nos estudos e aprender mais do que imagina. Uma dose extra de charme será o que faltava pra você fisgar um crush que mora longe, ou movimentar a paquera com uma ajudinha dos amigos. Tem compromisso? Neste caso, aposte na criatividade pra dar aquela animada no romance.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Com a Lua infernizando o seu astral, vai precisar de jogo de cintura para dar conta das tarefas que já tinha programado. Mudanças profundas podem ocorrer hoje, mas se souber improvisar, vai se sair melhor do que esperava. A boa notícia é que pode pintar uma proposta nova de trabalho que não estava esperando. Só mantenha isso em segredo por enquanto e pense com cuidado antes de tomar uma decisão tão importante. Tire um tempo para relaxar no final do dia. Se já encontrou sua alma gêmea, a paixão vai pegar fogo. O sexo pode esquentar e surpreender! Lance proibido e muita química com um contatinho podem agitar as coisas na conquista.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua destaca o seu lado sonhador nesta quinta e você pode ter sucesso em experiências novas no trabalho. Aposte em parceria com os colegas e aproveite para se aproximar de quem tem os mesmos interesses. Os astros conspiram para trazer à tona seu lado mais solidário e sociável, mas pode pintar briga ou até rompimento em uma amizade logo cedo se não controlar o mau humor. Amizade é uma via de mão dupla e, se estiver a postos pra ajudar os outros, vai receber o mesmo em troca, meu cristalzinho. Pode se envolver em um caso com alguém da turma mesmo. Interesses em comum e altas doses de carinho animam os momentos românticos com o mozão.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Logo cedo, há risco de se desentender com gente chata, conservadora ou mais velha. Não permita que isso respingue no seu romance, tá? Ainda bem que vai contar com pique de sobra pra se jogar no trabalho e causar uma ótima impressão por onde passar! O desejo de dar um up na carreira tem tudo pra crescer. Os cuidados com a saúde seguem em alta e vale a pena apostar em exercícios físicos também. Adotar novos hábitos não será tão fácil, mas você terá disciplina de sobra pra dar o primeiro passo! A conquista anda meio devagar, mas pode cair de amores por alguém popular. Tem alguém? Essa é a hora de fazer planos para o futuro do relacionamento.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Nesta quinta, você tem tudo para fazer sucesso se concentrar sua energia no trabalho. Claro que é mais fácil falar do que fazer, afinal, manter o foco pode ser um desafio. É um bom momento para fazer contato com clientes de fora, ou trocar ideias e comparar projetos com os colegas. Aposte no trabalho de equipe pra botar o serviço em ordem e melhorar a produtividade — todo mundo vai sair ganhando com isso! Que tal visitar lugares diferentes? O astral será perfeito para uma viagem. Com criatividade e uma dose extra de charme, não será difícil manter a animação no romance. Nem a distância deve ser um problema se está buscando um novo amor. Se joga!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Cuidado pra não brigar com o mozão logo cedo, Sagita! O astral não será dos melhores no início do dia, mas vai melhorar e mudanças inesperadas prometem agitar as coisas. Aproveite para fazer alguns ajustes nas tarefas domésticas, procurar uma casa nova ou trocar os móveis de lugar. Arrumar o seu canto e deixar tudo do seu jeito pode trazer a sensação de bem-estar e segurança que está procurando. Mas o trabalho é que vai exigir mais dedicação da sua parte — ligue suas antenas e agarre a chance de fazer um bom negócio! A sensualidade será sua melhor aposta para deixar a solteirice para trás.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O ciúme pode dar as caras logo cedo, mas não deixe que isso se transforme em um problemão no romance, tá? A Lua segue destacando o seu lado mais sociável e valorizando o contato com as pessoas queridas. Aplique isso no trabalho: procure ouvir opiniões diferentes, invista no diálogo e tente manter o equilíbrio na convivência com os colegas e com outras pessoas. Vai ser divertido conhecer gente nova, inclusive nas redes sociais. Suas postagens podem conseguir um número maior de curtidas agora. Paquera ou lance recente tem boas chances de evoluir para algo mais sério. Já o romance estará protegido pelas estrelas e você vai se sentir nas nuvens!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Bom dia para finalizar algumas tarefas, seja no trabalho ou em casa. Se estiver precisando de uma grana extra, saiba que os astros enviam ótimas energias nessa área. Há chance de conseguir um dinheiro a mais, porém, terá que se dedicar em dobro, meu cristalzinho. Mas se você mergulhar nas tarefas e terminar tudo rapidinho, ainda vai sobrar tempo pra se cuidar e até praticar exercícios físicos ou iniciar aquela dieta nova! Seja persistente, afinal, mudar alguns hábitos exige muito esforço. Tá na pista? Pode se envolver com alguém que conheceu através dos colegas ou no trabalho. O romance anda meio sem sal, mas não desanime.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Fuja da tentação logo cedo e evite gastar mais do que pode. A Lua segue em seu paraíso astral e reforça sua sorte, assim como o seu charme. Porém, é melhor botar as mãos na massa e não ficar esperando que as coisas se resolvam sozinhas no trabalho. Ainda bem que você conta com criatividade, iniciativa e bom relacionamento com as pessoas! Ideias criativas e um bom papo vão operar milagres hoje. Você estará irresistível na paquera e não terá dificuldade para fisgar qualquer um que despertar seu interesse. O romantismo está no ar — curta os bons momentos com o mozão, converse, dê risada. É hora de aproveitar cada segundo!

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.