Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você pode enfrentar algum conflito com parentes nas primeiras horas do dia. Evite fazer tempestade em copo d’água. Se souber controlar as suas reações, será bem mais fácil contornar os obstáculos e restabelecer a harmonia em casa. Lua em Vênus na Casa 4 devem ajudá-la a colocar o amor acima das disputas. No trabalho, você deve mostrar sua experiência para conquistar mais estabilidade. Vai esbanjar criatividade e pode ter uma boa oportunidade de realizar um antigo projeto. Mas controle os gastos, ok? Vai puxar papo nas paqueras e deixar claro o que quer. Invista na sedução e evite discutir por ciúme.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Lua e Vênus na Casa 3 deixam você superextrovertida e falante, o que pode ser muito positivo no emprego. Você contará com boa lábia para negociar, vender seu peixe e defender suas ideias. Para quem atua no comércio, isso pode render uma boa comissão. Porém, é bom ter cuidado para não deixar escapar um segredo nem se envolver em fofocas. Pense no que vai dizer para não se envolver em confusão. Tensões vão rondar o convívio com parentes à tarde – não provoque discussões. Se você está a fim de alguém, Marte dará coragem de sobra para se declarar. Na união, converse bastante, mas sem brigar.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Esta é uma boa fase para você ganhar dinheiro. Lua e Vênus acentuam o seu tino comercial e indicam que pode ter boas oportunidades e ideias criativas para encontrar meios alternativos de lucrar e engordar seu orçamento. Só cuidado para não dar um passo maior do que as pernas na hora de colocar um projeto em prática: seja realista. À tarde, pode ter problemas com uma fofoca ou um mal-entendido. Procure esclarecer logo as coisas. Fofocas também podem abalar sua confiança no amor. Não deixe a insegurança gerar ciúme: busque diálogo.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Júpiter desperta o lado mais ambicioso do seu signo, mas o astro está em conflito com a Lua e isso pode fazer você sonhar alto demais. Cuidado para não investir sua energia em projetos que não pode realizar. Invista sua força e determinação apenas em metas que pode, de fato, alcançar. Você terá boas ideias para ganhar dinheiro e melhorar de vida. Mas evite misturar grana com amizade, pois pode se dar mal. Ciúme de amigo(a) pode ser sinal de paixão e os astros indicam que vai ser difícil resistir. No romance, você vai revelar seu lado mais carinhoso e companheiro. Lutem juntos pelos sonhos do casal.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Evite confiar demais nas pessoas para não cair na lábia de gente falsa e oportunista. Seja discreta no trabalho e não comente seus planos com absolutamente ninguém. Concentre-se bastante nas suas tarefas e confie na sua intuição. Pode ter que se esforçar um pouco mais para aprender uma nova função no trabalho – seja persistente. Mercúrio em Leão ajuda você a escolher as palavras certas para defender suas ideias, só cuidado para não ir com muita sede ao pote e acabar se desentendendo com os chefes. Você pode se envolver num romance clandestino. Na união, compartilhe seus planos com seu amor.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Lua e Júpiter em quadratura indicam que você pode se decepcionar com alguém da turma no início do dia. No serviço, você pode conseguir aliados e trabalhar em equipe para alcançar as metas em comum. Só evite revelar todos os seus planos, afinal, como diz o ditado, o segredo é a alma do negócio. No fim da tarde, você pode precisar de mais sossego e silêncio para se concentrar nas tarefas ou nos estudos.. Pode ter dificuldade para fazer contato com alguém que mora longe: insista. Namoro à distância pode causar insegurança: busque diálogo. Na vida a dois, um programa diferente pode ser excitante.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Lua e Vênus na Casa 10 despertam o lado mais ambicioso do seu signo e garantem determinação em dobro para você batalhar pelas coisas que deseja. No trabalho, você vai querer o reconhecimento dos chefes e fará tudo que puder para provar o seu valor, principalmente se estiver sonhando com uma promoção. De manhã, você pode enfrentar atritos ou disputas com colegas: tenha jogo de cintura. No fim da tarde, uma atração por amigo(a) pode balançar suas estruturas e render uma conversa difícil. Você também pode atrair a atenção de uma pessoa influente: avalie. Na união, respeite as diferenças para não brigar.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os astros despertam a sua curiosidade e vontade de aprender. Você pode sentir um interesse maior em buscar cursos, livros e palestras – tudo que possa ajudá-la a se aperfeiçoar e crescer na carreira. Cuide apenas para não assumir mais tarefas do que pode cumprir. Dê um passo de cada vez. Pode ter algum desentendimento com chefes ou colegas à tarde: fuja de discussões. No amor, você vai buscar alguém com quem tenha mais afinidades. Se encontrar, pode rolar até uma paixão à primeira vista. Marte garante doses extras de paixão e sedução à vida a dois. Só não dê espaço para discussões.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O céu anuncia um dia de fortes emoções para você. Mudanças podem surgir de repente e exigir que você se adapte a novas situações. Encare como uma oportunidade e mostre que está preparada para as transformações. Você também pode receber um dinheiro que não está esperando: um presente, uma herança ou gratificação. Só evite apostas, pois pode perder grana. À tarde, pode ser difícil conciliar trabalho e estudos: avalie o que é prioridade. Na área afetiva, você estará ainda mais atraente e pode fazer alguém conhecido se apaixonar.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O trabalho em equipe será muito produtivo para você, por isso, procure se aliar aos colegas e agir em grupo para dar conta das tarefas e conseguir resultados mais vantajosos para todos. O céu só recomenda cautela para quem tem sociedade com alguém da família. Nesse caso, será preciso ter mais cuidado para evitar conflitos. Evite impor as suas vontades e opiniões: faça acordos. Mercúrio e Marte em quadratura indicam que pode ter prejuízos ou gastos inesperados: é melhor não contar demais com a sorte. Marte na Casa 5 deixa seu charme irresistível. Boa fase para iniciar um namoro ou apimentar o romance.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você vai mostrar muita disposição e disciplina para cumprir seus compromissos. Vênus deixa você super prestativa no trabalho, o que deve facilitar o entrosamento com os colegas. Só precisa ter cuidado para não se distrair com as conversas. Tenha cuidado para não embarcar em fofocas e mal-entendidos. À tarde, você pode enfrentar algum conflito com parentes, principalmente se vocês trabalham juntos. Saiba dialogar. Convivência com colega ou conhecido(a) pode estimular uma paquera, com boas chances de romance. Na vida a dois, evite abordar problemas domésticos hoje – pode render uma discussão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O astral indica que você vai conseguir tudo que quiser com simpatia e boa lábia. Sua criatividade também está acentuada e você terá ótimas ideias no trabalho. A sorte sopra a seu favor, inclusive para jogos e sorteios. Só não convém apostar alto demais. Aliás, é bom não exagerar nos gastos ou pode acabar se enrolando com dívidas. Lua e Vênus no seu paraíso astral indicam uma fase deliciosa na paixão. Se você está a fim de alguém, Marte dará a coragem que faltava para você se declarar. Na vida a dois, você vai mostrar todo seu carinho e romantismo.